Боррель і Блінкен обговорили Україну та ситуацію в Тайвані
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили війну Росії проти України, а також ситуацію у Тайвані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у своєму Twitter.
"Завжди приємно зустрітися з моїм другом Ентоні Блінкеном. США та ЄС продовжують працювати рука об руку, щоб протистояти нападу Росії на Україну", – йдеться в повідомленні.
Боррель повідомив, що сторони також обговорили ядерну угоду з Іраном (JCPOA) та можливі шляхи збереження миру і стабільності у Тайванській протоці.
