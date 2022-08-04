УКР
Боррель і Блінкен обговорили Україну та ситуацію в Тайвані

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили війну Росії проти України, а також ситуацію у Тайвані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у своєму Twitter.

"Завжди приємно зустрітися з моїм другом Ентоні Блінкеном. США та ЄС продовжують працювати рука об руку, щоб протистояти нападу Росії на Україну", – йдеться в повідомленні.

Боррель повідомив, що сторони також обговорили ядерну угоду з Іраном (JCPOA) та можливі шляхи збереження миру і стабільності у Тайванській протоці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен

