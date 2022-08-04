80% жителів уже виїхали зі Слов’янська, - Лях

У Слов’янську на Донеччині поки залишається приблизно 20 тис. мешканців зі 100 тис., що проживали у місті до 24 лютого. Люди продовжують евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Слов’янської МВА, про це у телеефірі заявив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Більшість вже виїхала. Бо в місті, де проживало 100 тис. населення, зараз залишається близько 20 тис. Але все ж таки продовжують виїжджати кожного дня в різних напрямках. Це і Кіровоградська область, і Житомирська область, Львівська область, є вибір, можна виїхати і у Францію", - сказав очільник міста.

Він зазначив, що охочі з міста виїхати є, але наразі небагато, бо все ж таки активність людей, на жаль, збільшується, коли збільшується кількість обстрілів.

"Зараз в місті спокійно, тому потік евакуаційний трошки знизився. Але ж виїжджають. І виїжджають різного віку люди – і пенсіонери, і батьки з дітьми. Тому чекаємо, що все ж таки збільшиться кількість охочих, тому що не за горами опалювальний сезон. А він, знаємо, буде дуже важким, його практично вже не буде", - додав Лях.

Він повідомив, що поки жодних розписок з тих, хто залишається у місті не беруть.

"Стосовно підписів, то поки що не збираємо. Тому що все ж таки до опалювального сезону ще більш як місяць, і цей захід буде вже трохи далі. Поки що люди самостійно виїжджають", - пояснив керівник міської військової адміністрації.

