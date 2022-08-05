Російські окупанти вночі 5 серпня обстріляли Нікополь, - мер
Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.
Він також заявив: "Прошу вас дотримуватись правила двох стін, або перебувати в бомбосховищі".
Дістали , тварюки косоголові 🤬