Російські окупанти вночі 5 серпня обстріляли Нікополь, - мер

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.

Він також заявив: "Прошу вас дотримуватись правила двох стін, або перебувати в бомбосховищі".

