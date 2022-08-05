УКР
Російські окупанти вночі 5 серпня обстріляли Нікополь, - мер

нікополь

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.

Він також заявив: "Прошу вас дотримуватись правила двох стін, або перебувати в бомбосховищі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили 60 снарядів із "Градів" по Нікополю, "Ураганами" накрили дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Кацапи , коли ж ви всі передохнете на нашій землі ?

Дістали , тварюки косоголові 🤬
05.08.2022 01:02 Відповісти
Теоретично спецслужби США здатні знищити Путіна так само як ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, - Ягун espreso.tv/teoretichno-sp…😠
05.08.2022 01:18 Відповісти
Слухайте НВ - Кривоноса . Тільки там вся жорстока правда сьогоднішня й учорашня !
05.08.2022 01:21 Відповісти
Це що,прихована реклама ресурсу?))
05.08.2022 06:25 Відповісти
 
 