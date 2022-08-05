25 903 66
ЗСУ ліквідували льотчика російської армії полковника Клещенка, - блогер
Українські воїни ліквідували російського льотчика, полковника Василя Клещенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Заступник начальника 344 центру БПіП льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зазначив він.
Топ коментарі
+39 John Mitchel #513286
показати весь коментар05.08.2022 01:29 Відповісти Посилання
+30 irenka ko
показати весь коментар05.08.2022 01:48 Відповісти Посилання
+29 Slava Investor
показати весь коментар05.08.2022 02:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
https://vk.com/wall10673251_3284
пілот, таких живими залишати не можна
Ще один підсмажений лапоть до кабздона ****** пєть відправився.
Бережи нас Боже! 🙏
Вероятный запуск ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания.
Пройдите в укрытия, если в вашей области объявлена тревога.
А шо там у вас в Білгороді?
добре, розумнику