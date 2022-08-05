УКР
25 903 66

ЗСУ ліквідували льотчика російської армії полковника Клещенка, - блогер

Українські воїни ліквідували російського льотчика, полковника Василя Клещенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Заступник начальника 344 центру БПіП льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна

ЗСУ ліквідували льотчика російської армії полковника Клещенка, - блогер 01

+39
Привіт кАбзону)
Слава ЗСУ!
05.08.2022 01:29 Відповісти
+30
Подяка ЗСУ!

Ще один підсмажений лапоть до кабздона ****** пєть відправився.
05.08.2022 01:48 Відповісти
+29
И белую ладу без тормозов
05.08.2022 02:27 Відповісти
05.08.2022 01:29 Відповісти
Украінська фамілія у падлюки 😠
05.08.2022 02:00 Відповісти
та нема чого шукати там якогось українського коріння.Подивіться на нащадків полонених у WW2 німців,які масово повернулись у Німеччину після 90-их--та ватники в кубі,прізвище може бути німецьке,а душа( якщо така у них є)- наскрізь москальська.Так само і з українськими прізвищами-вони настільки зазомбовані ,що часто навіть не усвідомлюють,що їхнє коріння українське,а прізвища типу Мартиненко чи Глущенко вважають своїми рідними кацапськими.
05.08.2022 06:09 Відповісти
это хороший кацап , побольше бы таких
05.08.2022 06:45 Відповісти
Позывной "Клещ" улетел в подземный мир...
05.08.2022 07:42 Відповісти
Неучи *****, хвамилия правильно пишется кобZдон
05.08.2022 02:18 Відповісти
Что за манкурты с украинскими фамилиями убивают украинцев по приказу плешивого кацапоида?
05.08.2022 01:29 Відповісти
Буряти, якути, тувінці, татаро-башкіри, кавказці... Х**ло береже мокшано-удмуртів, як тіпа "русскіх".
05.08.2022 02:49 Відповісти
Непонятно, зачем Цензор размещает на своих страницах фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете?.. Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
05.08.2022 06:32 Відповісти
100%
05.08.2022 10:22 Відповісти
Жирний Карась.
https://vk.com/wall10673251_3284
пілот, таких живими залишати не можна
05.08.2022 01:40 Відповісти
Якщо льотчики такого рівня вилітають на завдання не як керівники великих ударних груп, а у парі з ведомим - це свідчить про одне: у кацапів проблема з кадрами Середню ланку ми вибили за весну і залишились зелені лейтенанти без практичного нальоту і такі "полковники"
05.08.2022 09:21 Відповісти
05.08.2022 01:48 Відповісти
Наразі в Києві повітряна тривога ‼️
05.08.2022 01:51 Відповісти
Майже по всіх областях тривога.

Бережи нас Боже! 🙏
05.08.2022 01:53 Відповісти
Тривога ..Яку область атакують ?
05.08.2022 01:54 Відповісти
Дізнаємось згодом яку область атакують ))
05.08.2022 01:57 Відповісти
https://t.me/war_monitor/1351

Вероятный запуск ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

Пройдите в укрытия, если в вашей области объявлена тревога.
05.08.2022 01:58 Відповісти
Я знаю, но не скажу.

А шо там у вас в Білгороді?
05.08.2022 02:04 Відповісти
сама з собою розмовляєш ?
05.08.2022 02:06 Відповісти
З тобою
05.08.2022 02:08 Відповісти
знаєш при совдепії в 30 роки в кожному також бачили англійського шпигуна і що далі було ти повинна знати ..Якщо в кожному бачити російського шпіона то це перебор ...
05.08.2022 02:10 Відповісти
Пффф, у мене восьме почуття, я бачу шпійона лише у справжньому шпійоні. Я навіть бачу подвійного шпигуна.
05.08.2022 02:15 Відповісти
В Одесі теж 👹
05.08.2022 01:55 Відповісти
тобто ти такий розумний із смартфоном і додатком питаєш яку область атакують, а тупимо - ми.
добре, розумнику
05.08.2022 02:14 Відповісти
ти багато мабуть собачих будок за життя зробив ну-ну
05.08.2022 02:16 Відповісти
головне вчасно заткнути пельку. тобі не казали?
05.08.2022 02:18 Відповісти
ти за своєю сліди ,а то будь що туди може залетіти
05.08.2022 02:21 Відповісти
з таким відношенням чекай щоб тобі того смартфона у одне місце не затовкали, кловун
05.08.2022 02:23 Відповісти
я бачу ти свій тільки звідти дістав ..
05.08.2022 02:25 Відповісти
а якщо в мене планшет ? планшет як ? ти не пробувало ?
05.08.2022 02:27 Відповісти
05.08.2022 02:29 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 02:30 Відповісти
05.08.2022 02:31 Відповісти
Ну, можна подумати, що вороги не знають куди стріляють..
05.08.2022 07:39 Відповісти
Крепкого здоровья летчику и улыбок его семье!
05.08.2022 02:18 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 02:27 Відповісти
тепер де ППО відмінно спрацювало раніше вони ракети не пускають ,а вибирають інші міста ..А потім всеодно або покажуть про прилоьти або про спрацювання ППО. і так далі
05.08.2022 02:24 Відповісти
Падаль в пилотке. Гори в аду.
05.08.2022 02:58 Відповісти
На поминках і досі мабуть бухають.
05.08.2022 03:04 Відповісти
ни хрена себе! палковник, да еще и лёдчик! Это уже на ладу с абс тянет.
05.08.2022 03:54 Відповісти
АБС на ладах теперь нету. Санкции панимаеш… Хіба самовар та новеньки лапті на додачу
05.08.2022 05:19 Відповісти
Клещенко закліщився? Яйцями накормили?
05.08.2022 06:00 Відповісти
05.08.2022 06:02 Відповісти
Отлетался соколик лапотный.
05.08.2022 06:40 Відповісти
Сонце зігріло кровавий гуляш,- МІГ-25 приземлився на пляж🤔🧐😁 Урррра, шановні, більше збитих кацапських льотчигів,- хаааарошіх і раааазгих
05.08.2022 06:50 Відповісти
СЕРДЕЧН1 ПРИВ1ТАННЯ РОДИН1 ЦЬОГО ГАНДОНА АСВАБАД1ТЕЛЯ
05.08.2022 06:55 Відповісти
Знову покидьок з українським призвищем.Це відповідь всім невігласам,які розповідали та розповідають про "велику" українську діаспору в лаптєстані.А ще,про "нашіх людєй в окупаціі".
05.08.2022 07:33 Відповісти
Був би він українцем, прізвище було б Кліщенко, а так швидше за все білорус.
05.08.2022 07:44 Відповісти
Більшу половину українських прізвищ у військкоматах радянських часів видозмінювали, щоб їх легше було вимовлять російською Моє просте прізвище з шести букв спаскудили на 15 років - бо дві букви язик кацапам ламали! Лише коли в Україну повернувся - відновив справжнє Але в архіві Подольська особова справа (екз №1) так зі спотвореним прізвищем і лежить!
05.08.2022 09:28 Відповісти
Де Єнот, штовхніть цього сплюха, хто там ближче
05.08.2022 07:48 Відповісти
все в порядке! я тут !!!!
05.08.2022 09:09 Відповісти
05.08.2022 09:30 Відповісти
Вся совєцька армія за совка трималася на українцях. Ну хто ще міг командувати різношерстним народом? А прапорщики та старшини ... то майже поголовно. До 1974 (почали видавати паспорти селянам) це був майже єдиний спосіб вирватися з сільського рабства. Ну хіба що дати хабар голові колгоспу за паспорт. Так зробила моя бабуся в Млиніві 50-х років - відвела комуністу і голові колгоспу корову за паспорт моему батьку щоб той зміг вступити до ВУЗу. А от всі його друзі дитинства повтікали з села "через армію". Багато хто залишався на понадстрокову аби тільки не повертатися "в стійло". Тому зараз ми бачимо велику кількість українських прізвищ саме серед військових **********. Як відомо "как одєл я портупєю я тупєю і тупєю" і це вже друге і третє покоління "воєнних" манкуртів з українськими прізвищами які "сільське рабство" змінили на казармене. І вони ще гірші за кацапів бо намагаються останнім довести свою "російськість" і про таких кацапи зневажливо кажуть "хохол бєз лички как п-зда бєз затичкі". Мразота...
05.08.2022 08:11 Відповісти
Хочу добавити що в 1989 році під час горбачовського скорочення( півмільйонного) совіцької армії переважна більшість молодших офіцерів з України звільнились зі служби. Бо нормально за совка просто звільнитись зі служби було майже неможливо без вовчого білета. Хіба по стану здоров"я чи з бухалова чи через дискредитуючі обставини( в тому числі кримінального характеру).Я сам тоді звільнився зі служби і багато моїх знайомих офіцерів-українців.
05.08.2022 09:01 Відповісти
долетался, как и Гагарин
05.08.2022 10:06 Відповісти
Може пора вже москаля вАсілія не називати Василем
05.08.2022 11:26 Відповісти
 
 