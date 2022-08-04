УКР
ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про ліквідацію в Україні російського підполковника Сорокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Командир батальйону 11 одшбр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався.", - зазначив Штефан.

Також читайте: Українські військові ліквідували підполковника Росгвардії Вострікова

ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна 01

армія рф (18498) ліквідація (4361)
Топ коментарі
+57
Новини Криму сьогодні: Кримчанка хотіла вбити чоловіка за те, що він подтримував "спецоперацію" Вона засовувала голову ублюдка в відро для сміття і ********* сковородкою.
показати весь коментар
04.08.2022 01:49 Відповісти
+47
попутного *** в затылок на пути к кабздону, мразь.
показати весь коментар
04.08.2022 01:44 Відповісти
+38
Вот рашистская самка-то порадуется. Может, даже Жигули купит.
показати весь коментар
04.08.2022 01:46 Відповісти
попутного *** в затылок на пути к кабздону, мразь.
показати весь коментар
04.08.2022 01:44 Відповісти
Кабиздоху вітаннячко!!!
показати весь коментар
04.08.2022 04:10 Відповісти
"Час от часу нє лєгчє".
показати весь коментар
04.08.2022 06:03 Відповісти
Гарний , рожевощокий був кацап і така сумна новина

Земля бетоном )
показати весь коментар
04.08.2022 01:45 Відповісти
Вот рашистская самка-то порадуется. Может, даже Жигули купит.
показати весь коментар
04.08.2022 01:46 Відповісти
думаю, что за подполковника не какую-то там "гранту" дают, а возможно даже "ларгус".
показати весь коментар
04.08.2022 02:05 Відповісти
их всего сказали ларгусов 1800 сделают.....
показати весь коментар
04.08.2022 02:17 Відповісти
ну, значит точно под подполковников делают... И здесь социальная несправедливость.
показати весь коментар
04.08.2022 07:38 Відповісти
Как живой на фото, розовощекий такой, хорошенький. Фотогеничен, будут хорошие фоточки в гробу, ну это, если голова нахер не оторвана.
показати весь коментар
04.08.2022 01:47 Відповісти
тварюкою менше.
показати весь коментар
04.08.2022 01:48 Відповісти
Новини Криму сьогодні: Кримчанка хотіла вбити чоловіка за те, що він подтримував "спецоперацію" Вона засовувала голову ублюдка в відро для сміття і ********* сковородкою.
показати весь коментар
04.08.2022 01:49 Відповісти
За найсвіжішою інформацією, то у них були ролєвиє ігри.
Вона запропонувала чоловікові, що цього разу буде бандерівкою, а він її жосско трахне.
Але жіночка настільки вжилася в роль, що навпаки, - ************ свого благовірного кацапа.
Волшебная сіла ійскуства, так сказать! )))
показати весь коментар
04.08.2022 02:07 Відповісти
сподіваюсь, пательня не постраждала, і в наступний раз вона його заб'є до смерті. Одним мобіком менше буде.
показати весь коментар
04.08.2022 02:15 Відповісти
Мистецтво потребує жертв.
показати весь коментар
04.08.2022 06:59 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 08:47 Відповісти
Ну точно скрита бандерівка! Здається мені , що більша частина жіночок в Україні такі ж- скриті.
показати весь коментар
04.08.2022 11:11 Відповісти
Ну і навіщо собі "кримінал" напрацьовувать? Простіше було піти у військкомат і здать його в якості "добровольця" І тоді "*********"-б його ми - артилерією
показати весь коментар
04.08.2022 04:54 Відповісти
та ще є шанс отримати ладу казліну
показати весь коментар
04.08.2022 08:41 Відповісти
шо б ті дікообрази там не творили - аби ************ одне одного,,,,
показати весь коментар
04.08.2022 05:48 Відповісти
Топ-новина.
показати весь коментар
04.08.2022 06:05 Відповісти
З криками: "Хочу машину !".
показати весь коментар
04.08.2022 06:07 Відповісти
То есть, она на какое-то время поместила этот организм в нормальную для него среду обитания.
показати весь коментар
05.08.2022 19:05 Відповісти
шото давно генералы перестали попадаться. Видно выбили самых смелых, остались одни тыловые сцыкуны.
показати весь коментар
04.08.2022 01:54 Відповісти
У ІІ Світову в СРСР прислів"я ходило : "Чем дальше фронт - тем больше звёзды!"
показати весь коментар
04.08.2022 04:56 Відповісти
+5коп: "Чем в дальше в лес тем толще партизаны".
показати весь коментар
04.08.2022 09:06 Відповісти
Яке безглузде самогубство.
показати весь коментар
04.08.2022 01:54 Відповісти
Одним педофилом и мародером меньше на етом свете стало
показати весь коментар
04.08.2022 01:59 Відповісти
буряты разбежались командир застрелился...
показати весь коментар
04.08.2022 02:05 Відповісти
Плавним натисканням на кнопку "атлічнік сухапутних войск РФ" перетворюється на ааааавтаааамаааабііііль!.

показати весь коментар
04.08.2022 02:23 Відповісти
когда солнце садится и на Херсон опускается темень оккупационной ночи, кацапы прячутся по подвалам и убежищам, а в ночь выходят ССО ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
показати весь коментар
04.08.2022 02:49 Відповісти
и опять очередная тихая херсонская ночь
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
показати весь коментар
04.08.2022 03:24 Відповісти
Вибачаюсь, вище трохи не те посилання )
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
показати весь коментар
04.08.2022 03:29 Відповісти
все на концерт к кобздону!
показати весь коментар
04.08.2022 03:06 Відповісти
Петлицы как у офицеров Вермахта.
показати весь коментар
04.08.2022 03:23 Відповісти
не ганьбіть офіцерів вермахта і не порівнюйте воїнів з вбивцями мародерами і гвалтівниками
показати весь коментар
04.08.2022 08:15 Відповісти
Де ви про якусь ганьбу побачили?
показати весь коментар
04.08.2022 13:06 Відповісти
псевдополковница, бывшая мусорша и командир РеАДн 3 омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась.
показати весь коментар
04.08.2022 03:44 Відповісти
Скловатою!
показати весь коментар
04.08.2022 04:06 Відповісти
на Антоновском мосту проводится ремонт
Раз ремонтируют, значит уверены что не больше прилетит. Концерт окончен.
показати весь коментар
04.08.2022 04:23 Відповісти
для тебе теж тварино, ти пішло у спам.
показати весь коментар
04.08.2022 06:29 Відповісти
Надеюсь ликвидировали 2 августа, подарок на день десантника.
показати весь коментар
04.08.2022 06:24 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
04.08.2022 06:29 Відповісти
Відкупався в фонтані останній раз.
показати весь коментар
04.08.2022 06:40 Відповісти
После того как утилизируют херсонскую орду орков у Рашки вообще не останется десантников.
показати весь коментар
04.08.2022 06:42 Відповісти
Но останутся колбасно-фаршевые войска, это нельзя игнорировать
показати весь коментар
04.08.2022 07:03 Відповісти
И клич пройдет по всей РФ великой: Дайош Лада-Калина"!
показати весь коментар
04.08.2022 07:00 Відповісти
Ой, прийміть мої щирі "І х*й на нього"...
показати весь коментар
04.08.2022 07:10 Відповісти
зато тяпєря его дибіл отєц будєт єзьдіть к вилупку на погост и прісвістовать і подпєвать "спасибо сину за машину")
показати весь коментар
04.08.2022 08:13 Відповісти
може за нього 2 машини отримає, або машину та причіп, все ж таки не рядовий ванька...
показати весь коментар
04.08.2022 08:46 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 10:09 Відповісти
Дадут быдлу яму 2 метра и постель стеклоВАТУ...
показати весь коментар
04.08.2022 08:45 Відповісти
В этом году самоликвидировались около 100 рабZeянских генерала...генерал перестройки Анатолий Чубайс в коме....опасные свидетели против путлера....
показати весь коментар
04.08.2022 08:51 Відповісти
настоящий падпАлковник, можно одеть на швабру и носить на парад
показати весь коментар
04.08.2022 09:05 Відповісти
Підар!!! гори **** в Аду!!! а твоі діти, внуки, правнуки, праправнуки- хай будуть прокляті до 7 коліна!!!!
показати весь коментар
04.08.2022 10:55 Відповісти
 
 