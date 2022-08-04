22 628 55
ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про ліквідацію в Україні російського підполковника Сорокіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Командир батальйону 11 одшбр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався.", - зазначив Штефан.
Земля бетоном )
Вона запропонувала чоловікові, що цього разу буде бандерівкою, а він її жосско трахне.
Але жіночка настільки вжилася в роль, що навпаки, - ************ свого благовірного кацапа.
Волшебная сіла ійскуства, так сказать! )))
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
Раз ремонтируют, значит уверены что не больше прилетит. Концерт окончен.