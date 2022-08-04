ВСУ ликвидировали российского подполковника, командира батальона десантников Сорокина, - блогер
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о ликвидации в Украине российского подполковника Сорокина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил Штефан.
