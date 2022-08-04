РУС
ВСУ ликвидировали российского подполковника, командира батальона десантников Сорокина, - блогер

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о ликвидации в Украине российского подполковника Сорокина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил Штефан.

Смотрите: Ликвидирована "командир ракетного дивизиона "армии ДНР" Ольга Качура. ФОТО

ВСУ ликвидировали российского подполковника, командира батальона десантников Сорокина, - блогер 01

армия РФ (20346) ликвидация (3972)
Топ комментарии
+57
Новини Криму сьогодні: Кримчанка хотіла вбити чоловіка за те, що він подтримував "спецоперацію" Вона засовувала голову ублюдка в відро для сміття і ********* сковородкою.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:49 Ответить
+47
попутного *** в затылок на пути к кабздону, мразь.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:44 Ответить
+38
Вот рашистская самка-то порадуется. Может, даже Жигули купит.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:46 Ответить
попутного *** в затылок на пути к кабздону, мразь.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:44 Ответить
Кабиздоху вітаннячко!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 04:10 Ответить
"Час от часу нє лєгчє".
показать весь комментарий
04.08.2022 06:03 Ответить
Гарний , рожевощокий був кацап і така сумна новина

Земля бетоном )
показать весь комментарий
04.08.2022 01:45 Ответить
Вот рашистская самка-то порадуется. Может, даже Жигули купит.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:46 Ответить
думаю, что за подполковника не какую-то там "гранту" дают, а возможно даже "ларгус".
показать весь комментарий
04.08.2022 02:05 Ответить
их всего сказали ларгусов 1800 сделают.....
показать весь комментарий
04.08.2022 02:17 Ответить
ну, значит точно под подполковников делают... И здесь социальная несправедливость.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:38 Ответить
Как живой на фото, розовощекий такой, хорошенький. Фотогеничен, будут хорошие фоточки в гробу, ну это, если голова нахер не оторвана.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:47 Ответить
тварюкою менше.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:48 Ответить
Новини Криму сьогодні: Кримчанка хотіла вбити чоловіка за те, що він подтримував "спецоперацію" Вона засовувала голову ублюдка в відро для сміття і ********* сковородкою.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:49 Ответить
За найсвіжішою інформацією, то у них були ролєвиє ігри.
Вона запропонувала чоловікові, що цього разу буде бандерівкою, а він її жосско трахне.
Але жіночка настільки вжилася в роль, що навпаки, - ************ свого благовірного кацапа.
Волшебная сіла ійскуства, так сказать! )))
показать весь комментарий
04.08.2022 02:07 Ответить
сподіваюсь, пательня не постраждала, і в наступний раз вона його заб'є до смерті. Одним мобіком менше буде.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:15 Ответить
Мистецтво потребує жертв.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:59 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 08:47 Ответить
Ну точно скрита бандерівка! Здається мені , що більша частина жіночок в Україні такі ж- скриті.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:11 Ответить
Ну і навіщо собі "кримінал" напрацьовувать? Простіше було піти у військкомат і здать його в якості "добровольця" І тоді "*********"-б його ми - артилерією
показать весь комментарий
04.08.2022 04:54 Ответить
та ще є шанс отримати ладу казліну
показать весь комментарий
04.08.2022 08:41 Ответить
шо б ті дікообрази там не творили - аби ************ одне одного,,,,
показать весь комментарий
04.08.2022 05:48 Ответить
Топ-новина.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:05 Ответить
З криками: "Хочу машину !".
показать весь комментарий
04.08.2022 06:07 Ответить
То есть, она на какое-то время поместила этот организм в нормальную для него среду обитания.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:05 Ответить
шото давно генералы перестали попадаться. Видно выбили самых смелых, остались одни тыловые сцыкуны.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:54 Ответить
У ІІ Світову в СРСР прислів"я ходило : "Чем дальше фронт - тем больше звёзды!"
показать весь комментарий
04.08.2022 04:56 Ответить
+5коп: "Чем в дальше в лес тем толще партизаны".
показать весь комментарий
04.08.2022 09:06 Ответить
Яке безглузде самогубство.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:54 Ответить
Одним педофилом и мародером меньше на етом свете стало
показать весь комментарий
04.08.2022 01:59 Ответить
буряты разбежались командир застрелился...
показать весь комментарий
04.08.2022 02:05 Ответить
Плавним натисканням на кнопку "атлічнік сухапутних войск РФ" перетворюється на ааааавтаааамаааабііііль!.

показать весь комментарий
04.08.2022 02:23 Ответить
когда солнце садится и на Херсон опускается темень оккупационной ночи, кацапы прячутся по подвалам и убежищам, а в ночь выходят ССО ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
показать весь комментарий
04.08.2022 02:49 Ответить
и опять очередная тихая херсонская ночь
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
показать весь комментарий
04.08.2022 03:24 Ответить
Вибачаюсь, вище трохи не те посилання )
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
показать весь комментарий
04.08.2022 03:29 Ответить
все на концерт к кобздону!
показать весь комментарий
04.08.2022 03:06 Ответить
Петлицы как у офицеров Вермахта.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:23 Ответить
не ганьбіть офіцерів вермахта і не порівнюйте воїнів з вбивцями мародерами і гвалтівниками
показать весь комментарий
04.08.2022 08:15 Ответить
Де ви про якусь ганьбу побачили?
показать весь комментарий
04.08.2022 13:06 Ответить
псевдополковница, бывшая мусорша и командир РеАДн 3 омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:44 Ответить
Скловатою!
показать весь комментарий
04.08.2022 04:06 Ответить
на Антоновском мосту проводится ремонт
Раз ремонтируют, значит уверены что не больше прилетит. Концерт окончен.
показать весь комментарий
04.08.2022 04:23 Ответить
для тебе теж тварино, ти пішло у спам.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:29 Ответить
Надеюсь ликвидировали 2 августа, подарок на день десантника.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:24 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показать весь комментарий
04.08.2022 06:29 Ответить
Відкупався в фонтані останній раз.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:40 Ответить
После того как утилизируют херсонскую орду орков у Рашки вообще не останется десантников.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:42 Ответить
Но останутся колбасно-фаршевые войска, это нельзя игнорировать
показать весь комментарий
04.08.2022 07:03 Ответить
И клич пройдет по всей РФ великой: Дайош Лада-Калина"!
показать весь комментарий
04.08.2022 07:00 Ответить
Ой, прийміть мої щирі "І х*й на нього"...
показать весь комментарий
04.08.2022 07:10 Ответить
зато тяпєря его дибіл отєц будєт єзьдіть к вилупку на погост и прісвістовать і подпєвать "спасибо сину за машину")
показать весь комментарий
04.08.2022 08:13 Ответить
може за нього 2 машини отримає, або машину та причіп, все ж таки не рядовий ванька...
показать весь комментарий
04.08.2022 08:46 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 10:09 Ответить
Дадут быдлу яму 2 метра и постель стеклоВАТУ...
показать весь комментарий
04.08.2022 08:45 Ответить
В этом году самоликвидировались около 100 рабZeянских генерала...генерал перестройки Анатолий Чубайс в коме....опасные свидетели против путлера....
показать весь комментарий
04.08.2022 08:51 Ответить
настоящий падпАлковник, можно одеть на швабру и носить на парад
показать весь комментарий
04.08.2022 09:05 Ответить
Підар!!! гори **** в Аду!!! а твоі діти, внуки, правнуки, праправнуки- хай будуть прокляті до 7 коліна!!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 10:55 Ответить
 
 