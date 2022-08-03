РУС
51 676 164

Ликвидирована "командир ракетного дивизиона "армии ДНР" Ольга Качура. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали жительницу оккупированного Донецка, воевавшую против Украины.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках шага доброй воли" на Донбассе демилитаризовалась известная террористка Ольга Качура. Она же "Корса". Об этом сообщает назначенный оккупантаими гауляйтер Горловки Иван Приходько. До 2014 года служила в милиции в Горловке, затем перешла на сторону России и присоединилась к формированиям Безлера. Командовала дивизионом РСЗО "Град". Виновна в обстреле городов Донбасса и гибели мирных жителей", - рассказал Казанский.

4 января 2022 сообщалось, что Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы.

"Уроженка Донецка с позывным "Корса" в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданная на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу проходила в Российской Федерации. В должности командира артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР" она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "ГРАД" вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей", - рассказали в СБУ.

Также читайте: Зеленский об отношениях с РФ после окончания войны: Никто не хочет ничего с людьми, которые пришли и убивали нас

Ликвидирована командир ракетного дивизиона армии ДНР Ольга Качура 01
Ликвидирована командир ракетного дивизиона армии ДНР Ольга Качура 02

Страница 2 из 2
 
 