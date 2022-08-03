Ліквідовано "командирку ракетного дивізіону "армії ДНР" Ольгу Качуру. ФОТО

Українські захисники ліквідували жительку окупованого Донецька, яка воювала проти України.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках шага доброй воли" на Донбасі демілітаризувалась відома терористка Ольга Качура. Вона ж "Корса". Про це повідомляє призначений окупантами гауляйтер Горлівки Іван Приходько. До 2014 року служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань Безлера. Командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Винна в обстрілі міст Донбасу та загибелі мирних жителів", - розповів Казанський.

4 січня 2022 року повідомлялось, що Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив Качуру до 12 років позбавлення волі.

"Уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера". З того часу колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності. Спеціальне навчання військовій справі проходила в Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні "полковник військ ДНР" вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей", - розповіли в СБУ.






