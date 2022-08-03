УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11716 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
51 679 164

Ліквідовано "командирку ракетного дивізіону "армії ДНР" Ольгу Качуру. ФОТО

Українські захисники ліквідували жительку окупованого Донецька, яка воювала проти України.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках шага доброй воли" на Донбасі демілітаризувалась відома терористка Ольга Качура. Вона ж "Корса". Про це повідомляє призначений окупантами гауляйтер Горлівки Іван Приходько. До 2014 року служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань Безлера. Командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Винна в обстрілі міст Донбасу та загибелі мирних жителів", - розповів Казанський.

4 січня 2022 року повідомлялось, що Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив Качуру до 12 років позбавлення волі.

"Уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера". З того часу колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності. Спеціальне навчання військовій справі проходила в Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні "полковник військ ДНР" вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей", - розповіли в СБУ.

Також читайте: Українські військові ліквідували підполковника Росгвардії Вострікова

Ліквідовано командирку ракетного дивізіону армії ДНР Ольгу Качуру 01
Ліквідовано командирку ракетного дивізіону армії ДНР Ольгу Качуру 02

Автор: 

ліквідація (4361)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+87
какая ***..щная рожа....
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
+72
Качура акачурілась...
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
+58
shto eto ? tfju - nu naher
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Захарову хоть приблизительно можно назвать женщиной. А Качура по внешнему виду мужик как мужик. Впрочем потомственный алкоголизм - страшная штука.
показати весь коментар
03.08.2022 16:09 Відповісти
БЭркут...
показати весь коментар
03.08.2022 16:04 Відповісти
Фууууу. Где кацапы вообще таких рож берёт?
показати весь коментар
03.08.2022 16:06 Відповісти
то била малчик ілі девочка?
показати весь коментар
03.08.2022 16:14 Відповісти
ну и *** этой твари в жопу посмертно.СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 16:16 Відповісти
Вона сама страшніш всієї ракетної програми "лднри!...
показати весь коментар
03.08.2022 16:16 Відповісти
Це онуки сталінських переселенців на Бамбас після Голодомору
показати весь коментар
03.08.2022 17:28 Відповісти
вот мы их и отпоем , чтоб этой гадости здесь больше никогда и не было)
показати весь коментар
03.08.2022 18:31 Відповісти
сначала подумал опечатка Олег а это баба такая...
показати весь коментар
03.08.2022 16:20 Відповісти
Завжди грішу на журнашлюх,можуть відшопити будь кого і будь як.Но таку мимру,слава Богу і ЗСУ вже здохлу,ніякі в ніяку сторону не відшопиш.Шо Бог зробив,то зробив....Впевнений,що ніхто не в змозі випити стільки горілки,щоб тільки подумати на це залізти...
показати весь коментар
03.08.2022 18:37 Відповісти
с бухенвальда зачатая хонурями на вокзале под бояркой..породистая..
показати весь коментар
03.08.2022 16:26 Відповісти
Яке воно страшне. Ще там "беркут" приклеїла і колорадки повісилою Краще на сраку собі причети ту муйню, якраз там їм місце, недороблена нацистка.
показати весь коментар
03.08.2022 16:29 Відповісти
Здохла кацапка,та і йух з нею. Повітря хоч трохи чистішим стане.
показати весь коментар
03.08.2022 16:31 Відповісти
Тут деякі ЗМІ пишуть "загинула". Це занадто. Є купа синонімів, які більш відповідають даній події.
показати весь коментар
03.08.2022 16:41 Відповісти
А ето шо амнестировали? Кто за эту падлу теперь будет 12 лет отсиживать? Это не по людски.
Надо наверх сообщить, пусть 12 лет в аду в котле повариться.
показати весь коментар
03.08.2022 16:45 Відповісти
какие то рожи у них все одинаковые

показати весь коментар
03.08.2022 17:04 Відповісти
Это рептилоиды - такая разновидность московитов.

показати весь коментар
03.08.2022 19:49 Відповісти
Свят-свят. Не дай Бог, такое ночью приснится.
показати весь коментар
04.08.2022 09:19 Відповісти
Какая страшная шмара.
показати весь коментар
03.08.2022 17:12 Відповісти
Це діти та онуки сталінських переселенців на Бамбас після Голодомору
показати весь коментар
03.08.2022 17:29 Відповісти
Як-як ви кажете? Командира?
Боюся розшифровувати це скорочення.
показати весь коментар
03.08.2022 17:27 Відповісти
Розклеїти її їба.ьники з написом :"рускій мір".
показати весь коментар
03.08.2022 17:31 Відповісти
Качуру отхимарсили.
показати весь коментар
03.08.2022 17:36 Відповісти
це якийсь гамадрил. може це безлер))
показати весь коментар
03.08.2022 17:42 Відповісти
А я дивлюсь у неї і курви-захерової один "косметолог" був...)))
показати весь коментар
03.08.2022 17:58 Відповісти
Один,самогон...
показати весь коментар
03.08.2022 18:33 Відповісти
Шо це за істота ?! Типова пика хРюського мир
показати весь коментар
03.08.2022 18:37 Відповісти
Кто этот мужик на фото?
показати весь коментар
03.08.2022 18:45 Відповісти
Да, есть сомнения - женщина ли это или гермафродит какой-то?
показати весь коментар
04.08.2022 09:21 Відповісти
коли твоїх предків зеків везуть в столипінках ешелонами на видобуток копалин домбаса як раба смертника , потім у підсумку зявляються на світ такі виродки на землі і перешкода сввтлим людям побудувати квітучу країну в якій всім було б добре
показати весь коментар
03.08.2022 18:53 Відповісти
Боже, яка ж вона потворна, на рожу глянь, не жінка а мужик, якийсь мутант. Хоть би вночі не приснилася. Хай горить в пеклі змія!
показати весь коментар
03.08.2022 18:54 Відповісти
У неё все органы от бабушки ?
показати весь коментар
03.08.2022 19:19 Відповісти
Тоже мені новина,вона не достойна щоб про різних шльондр тут писали,піпець повний...
показати весь коментар
03.08.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 19:28 Відповісти
На фото хроническая алкоголичка с невысоким IQ и каким- то психическим расстройством.
показати весь коментар
03.08.2022 19:29 Відповісти
Дождался Кобсдон даунбасскую *****!
показати весь коментар
03.08.2022 19:37 Відповісти
собаці собача смерть!
показати весь коментар
03.08.2022 19:57 Відповісти
Ху ис дис, мать вашу...
показати весь коментар
03.08.2022 21:04 Відповісти
Морда как у Януковича, с энтэлэктом.
показати весь коментар
03.08.2022 21:29 Відповісти
А при Україні - була ментовкою ...
Я би не хотів з нею на "роботі" зустрічатися )
показати весь коментар
03.08.2022 21:30 Відповісти
Лицо не обезображенное интелектом.
показати весь коментар
03.08.2022 21:52 Відповісти
Вот интересно, чтобы стать лейтенантом ЗСУ надо учится 4- 5 лет а по некоторым ВУС и 6 лет. А тут **** и сразу полковник…. Вспоминаются полковники автомоечных и погрузочных войск моторыла и гиви а также сходивший на концерт кобздона генерал-майор захер а так же его министр обороны лугандона маленький такой ******** (забыл фамилию) генерал - так вот у этих ****** вообще никакого образования не было, а моторыла вообще 7 классов школы еле осилили. Вот такой он волшебный руцкий мир!
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
Один шеврон беркут, другий артілєрія бл... А, хтось же ще її їб..в...Страхіття, коротше кажучи. Палководиця бл...
показати весь коментар
03.08.2022 22:06 Відповісти
Сестра гіві, нє?
показати весь коментар
03.08.2022 22:09 Відповісти
Піду наллю чарку щоб міцніше спати, бо не дай бог оце чмо присниться ...
показати весь коментар
03.08.2022 22:25 Відповісти
Тьфу....страшне ...наче сестра зАхаровой..
показати весь коментар
03.08.2022 22:38 Відповісти
чупакабре чупакабровая смерть !
***
ну что ж ты страшная такая?
ты такая страшная
ты не накрашенная страшная
и накрашенная...
показати весь коментар
03.08.2022 23:06 Відповісти
Чудо якесь! Недолуге.
показати весь коментар
03.08.2022 23:11 Відповісти
По морді видно, шо її 8 років бамбілі.
показати весь коментар
03.08.2022 23:56 Відповісти
Страна очищается, Земля очищается.
показати весь коментар
04.08.2022 02:04 Відповісти
Сама намазанна , прокуренна ,это про нее.
показати весь коментар
04.08.2022 04:52 Відповісти
У нее случайно дочь не работает в москве , ,в миде .очень похоже они. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
04.08.2022 06:20 Відповісти
Днр это... Когда каждая лядь- полковник

(на манер love is)
показати весь коментар
04.08.2022 07:07 Відповісти
Типова ментовська рожа.
показати весь коментар
04.08.2022 07:47 Відповісти
－ Гражданка！Снимите противогаз в помещении！
－ А, я его уже сняла！
－ Ну и рожа！😀😂😀😂😀
показати весь коментар
04.08.2022 11:35 Відповісти
Мені одному задється що цю алкоголічку епа%%ла в жо%%пу такаж днровська алкашня...?
показати весь коментар
04.08.2022 13:39 Відповісти
Де вони понабирали таких угобіщ?
показати весь коментар
04.08.2022 14:38 Відповісти
Чисто кацапская харя.
показати весь коментар
04.08.2022 16:59 Відповісти
Качура - откачурилась курва.
Та у негра жопа красивiша а нiж ця харя, *****. тьфу на цю стерву *****.
показати весь коментар
04.08.2022 17:16 Відповісти
Хронічний алкоголізм та постійне смоктання зробило її рило мордою.
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
Бачив її фото в телеграмі , так сказать , життєвий шлях у фото . За 8 років таке ************* з жінки зробилося . Алкоголізм то страшне
показати весь коментар
05.08.2022 09:30 Відповісти
О.КАЧУРилась.... падла.
показати весь коментар
05.08.2022 18:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 