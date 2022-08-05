Минулої доби армія РФ тричі обстріляла Сумщину, - Живицький

Росіяни за добу тричі відкривали вогонь по Шосткинському району Сумщини, минулося без жертв та руйнувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день сьогодні росіяни тричі відкривали вогонь: з гранатомета - 6 прильотів, з міномета - 2. А також випустили дві кулеметні черги.



Усе - громади Шосткинського району. Без жертв та руйнувань", - написав він.

