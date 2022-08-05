УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
892 0

Минулої доби армія РФ тричі обстріляла Сумщину, - Живицький

сумщина

Росіяни за добу тричі відкривали вогонь по Шосткинському району Сумщини, минулося без жертв та руйнувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день сьогодні росіяни тричі відкривали вогонь: з гранатомета - 6 прильотів, з міномета - 2. А також випустили дві кулеметні черги.

Усе - громади Шосткинського району. Без жертв та руйнувань", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську область. Зафіксовано 36 прильотів, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (30481) Сумська область (4168) Живицький Дмитро (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 