Із 8 серпня "Укрзалізниця" запускає додаткові приміські поїзди

Із 8 серпня в Київській області "Укрзалізниця" запускає чотири додаткові приміські поїзди.

Поїзд № 6670 з'єднає Клавдієво і Святошин. Він курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошино о 6:07. Зворотно цей поїзд відправляється зі станції Святошин о 7:48 і прибуває на станцію Тетерів о 09:26.

Поїзд № 6672 Немішаєве-Борщагівка-технічна курсуватиме щодня, відправлення зі станції Немішаєве заплановано о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-технічна о 09:54.

Поїзд № 7767 Борщагівка-технічна-Клавдієво курсуватиме щоденно, відправка зі станції Борщагівка-технічна о 4:02, Прибуття до станції Клавдієво о 4:57.

Поїзд № 7644 Святошин-Дарниця курсуватиме щодня, відправка зі станції Святошин о 6:10, Прибуття до станції Дарниця о 6:52.

