СБУ затримала львів'янина, який закликав росіян знищити ракетами пам'ятник Бандері. ФОТО

Служба безпеки України затримала двох львівських пенсіонерів, які виявилися прихильниками Росії та закликали до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.

"Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки. Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. "ДНР". А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові.

Також читайте: Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені. ФОТОрепортаж

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Триває досудове розслідування.