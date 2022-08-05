СБУ затримала львів'янина, який закликав росіян знищити ракетами пам'ятник Бандері. ФОТО
Служба безпеки України затримала двох львівських пенсіонерів, які виявилися прихильниками Росії та закликали до війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.
"Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки. Спецслужба вже затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. "ДНР". А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові.
Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.
Триває досудове розслідування.
Вони зайняли найкращі львівські кам'яниці для проживання, бо власники були або розстріляні чи арештовані, або депортовані. І так по всьому краю.
Надам невеликий витяг з книги автора «Нашестя московітів», вид. Посвіт, Дрогобич, 2020:
"Не врахували енкаведисти Запольських, Аксенови, Ізмаілови, Цвіркуни, Лєбедєви, Матяшови, що вони прийшли на чужі землі, що вони прийшли ніби "визволителями", а те, що вони насправді затіяли, у волелюбного українського народу зустріне справжній одчайдушний опір, що боротьба буде смертельною, що багато проллється крові, що загиблі будуть з двох сторін, бо подолати український галицький свободолюбивий нарід буде ой як не просто, що прийдеться воювати ще з 10 літ, аж допоки стихне український народний спротив ворожій армаді.
Досліджуючи повстанський рух, жорстоку діяльність органів енкаведе та держбезпеки, їх структур управлінь НКВС та МДБ у Дрогобицькій області, автора зацікавило питання відносно співробітників цих спецслужб, хто вони були і звідти прибули на наші терени, що так жорстоко розправлялись з українцями, катували жінок, дівчат.
З матеріалів тих же архівних кримінальних справ дізнаємось окремі прізвища таких катів-бузувірів.
1939-1941 роки:
Зачепа - капітан державної безпеки, начальник управління НКВС Дрогобицької області в період 1939-1941р. Олейник, лейтенант держбезпеки, начальник слідчої частини УНКВС по Дрогобицькій області (1940р.) Агапов, старший оперуповноважений УДБ (1939-41р.р.), робота по вербовці агентури, Драгобецкий, старший оперуповноважений 2-го відділу НКВС СРСР по Дрогобицькій області (1940 р.), Павлюшин -начальник Дрогобицького РВ НКВС (1940р.), Матвеев, лейтенант, начальник 2-го відділу УДБ УНКВС в Дрогобицькій області (1940-1941р.), Самойлов, сержант держбезпеки, оперуповноважений 2-го відділу УДБ УНКВС в Дрогобицькій області (1940-1941р.).
1944-1955роки:
Матюшов Федір Корнійович,1914р.н., урож. села Ігрицьке Орловської області, слідчий Дрогобицького УНКДБ, ст.. лейтенант держбезпеки (з 1944р.), Зонов Николай Федорович, 1921р.н., урож. с.Міничі Кіровської області, оперуповноважений держбезпеки, Запольських Николай Андрійович,1919 р.н., урож. поселення Кінс Кіровської області, оперуповноважений держбезпеки, в 60-х роках замешкав в м.Львові.
Не вдалося автору встановити дані усіх катів енкаведистів та чекістів, які мордували наших земляків в підвалах ізоляторів НКВС, МДБ, Бригідок, бо у протоколах значаться їх прізвища та навіть без ініціалів, але все ж таки у пам'яти земляків закарбувались навічно прізвища тих, хто проводив каральні акції в так званих "чекістсько-військових операціях" по с.Лішня та навколишніх селах: Лєбедєва, Коптєва. Про їх злочинну діяльність, безпричинні вбивства, катування, які не мають строку давності, зібрано достатньо матеріалів.
Очевидно, що самим страшним супостатом на Дрогобиччині був "більшовицький герой" партизанського з'єднання генерал Сабуров О.М., який ще в 1944 році очолив Дрогобицьке обласне управління НКВС (в посаді 1944-1951р.). Сабуров Олександр, 1908р.н., урож. с.Ярушки Іжевського району В'ятської області, росіянин (в окремих записах значиться як удмурт). Він особисто затверджував проведення усіх "чекістсько-військових" операцій проти підпілля УПА та ОУН, саме на ньому найбільша відповідальність за повоєнні злочини совітської влади на Дрогобиччині. Якраз йому приписують "кмітливість" переодягання партизан у форму німецьких вояк та вчинення рейдів по селах відносно мирних громадян. Саме така тактика стала пріоритетною з переодяганням у форму української повстанської армії та проведення "військових операцій" по знищенню повстанців.
Не менше біди принесли на наші землі інші зайди:
Ізмаілов -начальник Дрогобицького РВ УНКДБ Дрогобицької області (з 1944р.), Аксенов -начальник слідчого відділу УНКДБ Дрогобицької області, майор держбезпеки (з 1944р.), Цвіркун- старший оперуповноважений РВ УНКДБ Дрогобицької області капітан держбезпеки ( з 1944р.), Журавльов - начальник Дрогобицького районного відділу МДБ Дрогобицької області - 1947-1955 р. (за нього проводились військові операції по Лішні в квітні 1947 року, по окрузі до 1952 року), Дерябін -начальник відділу управління МДБ м.Дрогобича, 1947-1949р. Пирогов-старший слідчий управління МДБ по Дрогобицькій області , Реус, капітан держбезпеки, оперуповноважений МДБ у 1950р. ("спеціаліст" по виселенню в райони Сибіру), Непомнящий -начальник 4-го відділення слідчого відділу УМДБ Дрогобицької області, капітан держбезпеки, Мішутін - співробітник МДБ Дрогобицької області, Стєхов начальник 2-го відділу управління МДБ, Мороз-начальник УМДБ Дрогобицької області (1950р.).
Уже самі прізвища говорять про те, що майже всі карателі були з далекої московії, заслані вбивати та катувати українців, утверджувати людиноненависницьку більшовицьку владу на західно-українських землях.
Варто подати також склад воєнного трибуналу військ НКВС за 1944-45 р.:
Головуючий майор юстиції Адимін, члени капітан юстиції Панфілов, ст..лейтенант Сопіна, ст..лейтенант держбезпеки Ховрачев.
Саме ці нелюди вершили долю українців-галичан Дрогобиччини, саме на них кров і смерть наших земляків".
P/s: А ви кажете 2-х дідів викрили, а у них у генах ненависть до українців і всього українського. Можливо, нове покоління нащадків і змінилось…
Найогидніші, - військові пенсіонери та їхні вишкребки.
Навіть уявити важко, - десятки років живуть серед українців, але і досі залишилися залєшанськими болотно-копитними тваринами.
Після війни треба, щоб усі громадяни України пройшли мовно-патріотичний іспит.
Грубо кажучи, - хто не зможе вимовити слово "паляниця", не матиме права голосувати на виборах.
У країнах Балтії це дуже допомогло відкараскатися від ватної наволочі.
Шоб наїлись цоьго (ОЙ)баного "руского миру" ************....
*********
конкретно, які в нього пункти звинувачення Бандери та в чому конкретно
- загально відомо за що Ст.Бадера отримав перший срок від поляків, вони вбили особливо жосртокого поліцейського, що катував українців, суддю. Тоді у Польщі діяли специфічні закони, які можна підсумувати коротко "українцям та собакам вход заборонений" - що саме несподобалося цьому львовяніну, що Бандера та його группа дали відсич полякам?
- другий ключьовий єпізод життя його життя, що він відмовився спіробітничати з Гітлером та Власовим, та попав на довічне ув'язення у Заксенхаузен. Що саме не подобається цьому львовянину? треба було задружитися зі Власовим та ходити по берлінским ресторанам в обнімку з ним?
- третій ключовий єпізод з життя Бандери, що німці ВБИЛИ двох його рідних братів у Аушвіці. Чим саме незадоволений цей львовянін? Я не розумію.
- й останній ключовий єпізод його життя, що СССР та США на Нюрнбегскому процессі докази про зницення бандерівців заявив як підставу знищення головних гітлерівців, це ключовий доказ Нюрньбергского Процессу - том 8 "Звинувачення СССР"
Чим незадоволений той Львовянин? Нюрнбегським процессом?
Що ж це коїться.
А ще б зрозумів якби це був сумчанин. Все-таки край партизанської слави, Ковпак і т.д. А тут львів'янин.
Вопрос простой...
Когда мавзолейные бараны Шариковы научатся думать не майонезом...а серым веществом...данным Богом при рождении?
Наверное никогда...