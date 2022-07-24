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Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені. ФОТОрепортаж

У німецькому Мюнхені вандали розмалювали балончиком памятник українському націоналісту Степану Бандері на його могилі на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Про це повідомив Алесь Чайчиц на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він написав, що вперше вирішив відвідати могилу українця, однак побачив поліцію і "таке видовище".

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На хресті невідомі намалювали серп і молот, а напис з ім'ям Степана Бандери розмалювали фіолетовою фарбою.

Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені 01
Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені 02
Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені 03
Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені 04
Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені 05

Автор: 

Бандера Степан (196) Німеччина (7390) цвинтар (193) вандалізм (430) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+76
"Життя треба прожить так, щоб вороги тебе боялися навіть через десятки років після смерті!"
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24.07.2022 20:11
+63
...бо Бандера навіть мертвий є жахом для кацапів...
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24.07.2022 20:11
+60
Кацапські свині знов насрали...
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24.07.2022 20:10
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Одного не пойму, причём здесь серп и молот?
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25.07.2022 22:45 Відповісти
пусть руки поотсыхают у тех, кто это делал, а заодно пусть будут лишены разума... только кацапские свинопасы со свиноматками на такое способны...
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26.07.2022 06:40 Відповісти
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