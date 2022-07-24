Невідомі вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені. ФОТОрепортаж
У німецькому Мюнхені вандали розмалювали балончиком памятник українському націоналісту Степану Бандері на його могилі на цвинтарі Вальдфрідгоф.
Про це повідомив Алесь Чайчиц на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він написав, що вперше вирішив відвідати могилу українця, однак побачив поліцію і "таке видовище".
На хресті невідомі намалювали серп і молот, а напис з ім'ям Степана Бандери розмалювали фіолетовою фарбою.
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