Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене. ФОТОрепортаж

В немецком Мюнхене вандалы разрисовали баллончиком памятник украинскому националисту Степану Бандере на его могиле на кладбище Вальдфридгоф.

Об этом сообщил Алесь Чайчиц на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он написал, что впервые решил посетить могилу украинца, однако увидел полицию и такое зрелище.

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На кресте неизвестные нарисовали серп и молот, а надпись с именем Степана Бандеры разрисовали фиолетовой краской.









