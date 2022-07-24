Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене. ФОТОрепортаж
В немецком Мюнхене вандалы разрисовали баллончиком памятник украинскому националисту Степану Бандере на его могиле на кладбище Вальдфридгоф.
Об этом сообщил Алесь Чайчиц на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он написал, что впервые решил посетить могилу украинца, однако увидел полицию и такое зрелище.
На кресте неизвестные нарисовали серп и молот, а надпись с именем Степана Бандеры разрисовали фиолетовой краской.
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