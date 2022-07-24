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Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене. ФОТОрепортаж

В немецком Мюнхене вандалы разрисовали баллончиком памятник украинскому националисту Степану Бандере на его могиле на кладбище Вальдфридгоф.

Об этом сообщил Алесь Чайчиц на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он написал, что впервые решил посетить могилу украинца, однако увидел полицию и такое зрелище.

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На кресте неизвестные нарисовали серп и молот, а надпись с именем Степана Бандеры разрисовали фиолетовой краской.

Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене 01
Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене 02
Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене 03
Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене 04
Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене 05

Бандера Степан (751) Германия (6988) кладбище (280) вандализм (604) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+76
"Життя треба прожить так, щоб вороги тебе боялися навіть через десятки років після смерті!"
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24.07.2022 20:11
+63
...бо Бандера навіть мертвий є жахом для кацапів...
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24.07.2022 20:11
+60
Кацапські свині знов насрали...
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24.07.2022 20:10
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Одного не пойму, причём здесь серп и молот?
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25.07.2022 22:45 Ответить
пусть руки поотсыхают у тех, кто это делал, а заодно пусть будут лишены разума... только кацапские свинопасы со свиноматками на такое способны...
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26.07.2022 06:40 Ответить
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