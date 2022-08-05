Учора росіяни обстріляли Семенівську та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині

Вчора, 4 серпня, російські війська обстріляли Семенівську та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівську громаду ворог обстрілював з боку російського села Ломаківка. Вогонь вели з мінометів - 14 вибухів, а також зі ствольної артилерії - 8 вибухів.

Новгород-Сіверську громаду росіяни обстріляли з боку населених пунктів Леднів та Случовськ. Вогонь вели з мінометів 120 мм калібру - 9 приходів, а також із САУ - 2 вибухи.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

