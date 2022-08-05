Бізнесмен Кауфман не зміг перетнути кордон України, завадило ДБР, - ЗМІ
Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, затримали на кордоні під час спроби знову виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Повідомляється, що Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.
Стверджується, що Державне бюро розслідувань видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон. Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну.
Державна прикордонна служба поки не надала офіційних коментарів.
Зазначається, що Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіаактиви та інвестиційні проєкти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.
Володимир Зеленський пообідав із Борисом Кауфманом, який не заплатив досі штраф до бюджету в 3,4 мільярда гривень, і, ймовірно, просуває на пост глави Одеської ОДА Сергія Гриневецького.
Если вы хотите уличить президента Зеленского в коррупции, спросите: "Почему вы занимаетесь делами частной компании "Тэдис"? Посмотрите на дело "Тэдиса" и сравните - а что бы Ли Куан Ю сделал в Сингапуре с таким "реформатором", который не разрушает монополию, а наоборот - укрепляет и обилечивает?
Из суммы штрафа АМКУ 3,4 миллиарда должен заплатить в госбюджет непосредственно сам "Тэдис". Штраф наложен еще в ноябре 2019 года. Прошло ДЕВЯТЬ месяцев - а "Тэдис" штраф не платит. А ведь это крупнейший штраф в истории Украины. Ведь на эти деньги государство ой как много могло бы сделать, могло бы не сокращать очень многие бюджетные программы. Но вместо того, чтобы заставить "Тэдис" платить штраф, президент Зеленский обедает с тем, кто штраф не заплатил, и президент заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который этот штраф наложил!
На пост главы АМКУ вместо Терентьева президент назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской.
И до сих пор "Тэдис" ни копейки штрафа в бюджет не заплатил. Разве можно брать деньги с человека, который обедает с человеком, при котором простой учитель стал жить как президент, а президент - как простой учитель?
Кауфман сейчас очень полезен для "Слуг народа". Говорят, он оказывает поддержку "Слугам", и это может быть связано с выборами.
23 мая, по данным источников Цензор.НЕТ, глава СБУ Иван Баканов, Борис Кауфман и экс-глава Одесской облгоадминистрации времен Кучмы Сергей Гриневецкий провели встречу в Одессе, где обсуждали перспективы сотрудничества. Вполне вероятно, что именно Гриневецкий будет выдвинут Зеленским на пост нового главы Одесской облгосадминистрации.
А советник Баканова Банчук проявляет большой интерес к судьям, которые занимаются делом "Тэдиса". Этот не изъятый штраф сейчас - главная политическая интрига.
Для самооправдания этой политической коррупции Зеленский и его окружение говорит, что схему "Тэдиса" хочет забрать под себя Игорь Коломойский, а они ему якобы мешают. Но это же абсурд - ваше дело разломать монополию, освободить рынок от этого ярма, а не оправдывать себя тем, что все крадут, так лучше будем красть мы. Каждый день, пока "Тэдис" не платит штраф в бюджет как-то и кому-то чего-то - и не только обедов с президентом.
В качестве антитабачной рекламы хочу отметить: курильщики, покупая в киоске и на заправке сигареты, - вы помогаете теневой схеме, которую крышует сам президент Зеленский, думайте, нужен ли вам никотин такой ценой.
Відбувається внутрішньовидова боротьба, відтінки можуть бути різні. Оскільки підконтрольний президенту антимонопольний комітет не має зауважень до тютюнового монополіста, значить все в стосунках гаразд, просто Упорота Правда ОПи слухи розганяє, а з якою метою ще не відомо.
За надприбутки здоров'я хватає працювати, а от для захисту України, фсьо, інваліт з БІЛИМ КВІТКОМ !
Таких, убогих калік та немічних вгодованих кнурі, на 5 бригад набереться в Україні, РНБОУ в курсє дєла….
Як максим горьков, весь час на Капрі, відновлює своє здоров'я юне з "білим квитком" !!!
А помічником, в обслузі кулеметника, був в би ловким…
Випустять, хто б сумнівався.