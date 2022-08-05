УКР
Бізнесмен Кауфман не зміг перетнути кордон України, завадило ДБР, - ЗМІ

кауфман

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, затримали на кордоні під час спроби знову виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.

Стверджується, що Державне бюро розслідувань видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон. Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну.

 Державна прикордонна служба поки не надала офіційних коментарів.

Читайте також: ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата-зрадника Ковальова. ВIДЕО

Зазначається, що Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіаактиви та інвестиційні проєкти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) кордон (4877) Одеса (5601) Кауфман Борис (85) ДБР (3704)
Он недурно выглядит для его "плохого здоровья". Всем бы больным так выглядеть...
05.08.2022 12:12
И "белый билет" у него ( кто-бы сомневался), и плохое здоровье ( справочки ещё со школы небось коллекционирует, немешало бы медкомиссию пройти в военкомате ) и трое детишек9 это со слабым здоровьем), ещё и в Греции отдыхает пока страна воюет. Да и "бизнесмен" из него такой себе, если бы не некоторые "обстоятельства", кароче полный набор достопочтенного гражданина и списка нашего Форбс
05.08.2022 12:14
Он не простой Зе выборець. Он один из главных спонсоров и выгодоприобретателей избрания "веселого и находчивого". То, что ДБР чего то там проверяет может "случайно совпасть" с неполной уплатой членских взносов от махинаций с акцизом и контрабандой сигарет. Уплатит-поедет.
05.08.2022 12:22
Прикольно було би, бізнесмен Кауфман на "нулі" оператор ПКМ-а
05.08.2022 12:08
Он недурно выглядит для его "плохого здоровья". Всем бы больным так выглядеть...
05.08.2022 12:12
И "белый билет" у него ( кто-бы сомневался), и плохое здоровье ( справочки ещё со школы небось коллекционирует, немешало бы медкомиссию пройти в военкомате ) и трое детишек9 это со слабым здоровьем), ещё и в Греции отдыхает пока страна воюет. Да и "бизнесмен" из него такой себе, если бы не некоторые "обстоятельства", кароче полный набор достопочтенного гражданина и списка нашего Форбс
05.08.2022 12:14
Просто ідеальний по всіх параметрах зе виборець)))
05.08.2022 12:15
Он не простой Зе выборець. Он один из главных спонсоров и выгодоприобретателей избрания "веселого и находчивого". То, что ДБР чего то там проверяет может "случайно совпасть" с неполной уплатой членских взносов от махинаций с акцизом и контрабандой сигарет. Уплатит-поедет.
05.08.2022 12:22
Ну да.....
"веселого и находчивого" - это Вы про сывочелого? )))))

"После ночного посещения Порошенко Кауфману оставили 1,6 млрд на распил в Одесском аэропорту. Источник:
05.08.2022 12:54
Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка Джерело:
05.08.2022 17:23
Кауфман розправляє плечі": Як олігарх розширює свою імперію і вплив серед "Слуг народу"
05.08.2022 17:24
Зе-корупція: чому Зеленський дозволив Кауфману не платити до бюджету штраф у 3,4 мільярда? Джерело:
05.08.2022 17:26
Інвалід зміг настругати трьох дітей, трьох, карл - та ні#уя собі інвалід
05.08.2022 12:20
Мабуть проблеми з руками..
05.08.2022 12:55
TEDIS це фактично російський дистриб'ютор тютюну!
05.08.2022 12:20
Вони з Грановським намагались кинути ізраїльського бізнесмена-інвестора. Там армією крімінал не карають))
05.08.2022 12:43
Не отслюніл?
05.08.2022 12:27
Він часом не очолює Одеську теороборону , може треба теж вписуватися ?:
05.08.2022 12:29
05.08.2022 12:37
Чому Зеленський обідав із сигаретним схемщиком Кауфманом?

Автор:

Володимир Зеленський пообідав із Борисом Кауфманом, який не заплатив досі штраф до бюджету в 3,4 мільярда гривень, і, ймовірно, просуває на пост глави Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Если вы хотите уличить президента Зеленского в коррупции, спросите: "Почему вы занимаетесь делами частной компании "Тэдис"? Посмотрите на дело "Тэдиса" и сравните - а что бы Ли Куан Ю сделал в Сингапуре с таким "реформатором", который не разрушает монополию, а наоборот - укрепляет и обилечивает?

Из суммы штрафа АМКУ 3,4 миллиарда должен заплатить в госбюджет непосредственно сам "Тэдис". Штраф наложен еще в ноябре 2019 года. Прошло ДЕВЯТЬ месяцев - а "Тэдис" штраф не платит. А ведь это крупнейший штраф в истории Украины. Ведь на эти деньги государство ой как много могло бы сделать, могло бы не сокращать очень многие бюджетные программы. Но вместо того, чтобы заставить "Тэдис" платить штраф, президент Зеленский обедает с тем, кто штраф не заплатил, и президент заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который этот штраф наложил!

На пост главы АМКУ вместо Терентьева президент назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской.

И до сих пор "Тэдис" ни копейки штрафа в бюджет не заплатил. Разве можно брать деньги с человека, который обедает с человеком, при котором простой учитель стал жить как президент, а президент - как простой учитель?

Кауфман сейчас очень полезен для "Слуг народа". Говорят, он оказывает поддержку "Слугам", и это может быть связано с выборами.

23 мая, по данным источников Цензор.НЕТ, глава СБУ Иван Баканов, Борис Кауфман и экс-глава Одесской облгоадминистрации времен Кучмы Сергей Гриневецкий провели встречу в Одессе, где обсуждали перспективы сотрудничества. Вполне вероятно, что именно Гриневецкий будет выдвинут Зеленским на пост нового главы Одесской облгосадминистрации.

А советник Баканова Банчук проявляет большой интерес к судьям, которые занимаются делом "Тэдиса". Этот не изъятый штраф сейчас - главная политическая интрига.
Для самооправдания этой политической коррупции Зеленский и его окружение говорит, что схему "Тэдиса" хочет забрать под себя Игорь Коломойский, а они ему якобы мешают. Но это же абсурд - ваше дело разломать монополию, освободить рынок от этого ярма, а не оправдывать себя тем, что все крадут, так лучше будем красть мы. Каждый день, пока "Тэдис" не платит штраф в бюджет как-то и кому-то чего-то - и не только обедов с президентом.

В качестве антитабачной рекламы хочу отметить: курильщики, покупая в киоске и на заправке сигареты, - вы помогаете теневой схеме, которую крышует сам президент Зеленский, думайте, нужен ли вам никотин такой ценой.

05.08.2022 12:34
вважаете що кауфман зараз має неприємності через те що не заньос зе ту доляху від несплаченого штрафу про яку на вечері домовилися??
05.08.2022 12:36
02.02.2021 Верховний суд розглянув справу за позовом дистриб'ютора сигарет Тедіс проти Антимонопольного комітету та скасував судові рішення попередніх інстанцій. Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Тедіс Україна" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10.10.2019"Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу". Джерело:

Відбувається внутрішньовидова боротьба, відтінки можуть бути різні. Оскільки підконтрольний президенту антимонопольний комітет не має зауважень до тютюнового монополіста, значить все в стосунках гаразд, просто Упорота Правда ОПи слухи розганяє, а з якою метою ще не відомо.
05.08.2022 13:46
За халявним обідом йому, мабуть, уже списали борги перед Україною, як і каламойськаму чи фірташу за енергоресурси!!
За надприбутки здоров'я хватає працювати, а от для захисту України, фсьо, інваліт з БІЛИМ КВІТКОМ !
Таких, убогих калік та немічних вгодованих кнурі, на 5 бригад набереться в Україні, РНБОУ в курсє дєла….
05.08.2022 12:40
в нього начебто 3 неповнолітніх дітей, тому жодних підстав його не випускати не має. Якщо найближчим часом не повідомлять про його велику пожертву ЗСУ, то будемо вважати що кошти пішли як хабар... У Верховному Суді теж просто так нічого не виграється. Вже було, коли масовано завозили авто та гуманітарку для ЗСУ, на яку збірали ..і хабарники з митниці і прикордонної служби все рівно намагались їх обкладати поборами, бо така система, казали що якщо долю на верх не нададуть то там буть вважати що собі на карман взяли...от і зараз кожну фуру з зерном намагаються обкладати хабарями...А такого жирного клієнта як Кауфман упустити із поля зору , звичайно не могли. Проте це системна корупція))
05.08.2022 14:48
Мабуть ще І інвалід I групи, як мінімум!!!
Як максим горьков, весь час на Капрі, відновлює своє здоров'я юне з "білим квитком" !!!
А помічником, в обслузі кулеметника, був в би ловким…
05.08.2022 12:35
Дивлячись з якоi сторон кулеметник..
05.08.2022 12:58
це якийсь антисемитизм....схамениться....
05.08.2022 12:35
05.08.2022 12:39
Семіти це і араби, так що так, х трожопі наживаються на біді України
05.08.2022 12:55
Це подільник Грановського, про них його екс-дружина таке розповідала, що відразу до буцегарні можна тягнути. Але, ні білобілетчик і по сумісництву багатодітний. Як у фільми було - "це його єдина радість".
Випустять, хто б сумнівався.
05.08.2022 12:38
Весь пакет документів у цього бізнесмена - бездоганно чисті , так як все оплачено
05.08.2022 12:43
Думаю діло тут в його бізнесі Зараз саме на часі у влади розподіляти цукерки і бізнес кошмарити Щось останнім часом проблеми у бізнесменов крупніших потім до меншіх дійде Зележопих багато їсти їм хочеться воювати ніколи
05.08.2022 13:28
фрідман, кауфман, коломойський, пінчук....одна жи...довня, а українці воюють.
05.08.2022 13:30
З усіляких посвідчень не вистачає тільки адвоката в табакерці.
05.08.2022 13:41
взагалі то цей Кауфман входив у 200 найбатіїв які висмоктували соки з українського народу та мав не лише готелі з Грановським, а мав і долі в тютюновому, алкогольному будівельному та інших бізнесах .. Зрозуміло що він воювати не буде. Проте , якщо в нього 3 неповнолітнії дітей, то в нього залізобітонна підстава уникати мобілізації і його НЕ МАЮТЬ права не випускати за кордон. Тому не випустили його за вказавкою керівництва і виключно для того щоб отримати великого хабаря! Зараз на всіх кордонах та митницях , як і в колишніх військоматах вимагають хабарі за все...за кожну довідку. Тому не має чому радіти, що чергового Кауфмана не випустили..це ознака системної корупції, яка руйнує нашу Державу! Дасть кому треба що треба ти тихо виїде..куди йому треба
05.08.2022 14:39
Правильно, закон должен быть для всех один…гой ты, или славный сын Сиона, или приверженец Аллаха или поклонник Будды - а Батькивщину защити!!!
05.08.2022 15:08
ТЕДІС Україна - це ті прокацапські виблюдки що монопольно заробляли на табачних компаніх міларди долярів. Памятаємо цих добродіїв які фінансували у свою чергу і владу Януковоща.
05.08.2022 15:11
Знает откуда у него белый билет!Пусть за выезд в пользу ЗСУ башляет лям баксов и ******,но только с возвратом.
05.08.2022 15:24
Пора вже називати вусих цих одеських бізнесменів звичайними бандитами. "Погане здоров'я"??? Перевірити тих, хто видав йому білий квиток і якщо не підтвердиться - посадити років на 15, щоб подумали
05.08.2022 16:07
 
 