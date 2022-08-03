УКР
ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата-зрадника Ковальова. ВIДЕО

Корпоративні права каналу буде передано в АРМА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР проводять одночасні обшуки в приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал". Депутата оголошено в розшук.

Також читайте: Арештоване майно депутата-зрадника Ковальова вже конфіскували, - ДБР

+17
Портнов проводить обшук у Портнова
03.08.2022 15:23 Відповісти
+15
ДБР, а когда ты проведешь обыски у Бени КАЛомойского, у Дерьмака и его рыгоанальной ОПы, продающей Украину оптом и в розницу и барыжащей на крови? Шо, буба запрещает? Ворон ворону глаз не выклюнет?
03.08.2022 15:34 Відповісти
+14
лайно з слуг народу , гарний ЗеБiльний кадр.

пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.


03.08.2022 15:33 Відповісти
ай яй яй как же так а шо такоє
03.08.2022 15:22 Відповісти
Портнов проводить обшук у Портнова
03.08.2022 15:23 Відповісти
Зачищают компромат?....
03.08.2022 15:26 Відповісти
Ковальов мав передати канал новому, "чистому" власнику "легально", але відмовився. От і все. Чисто бухгалтерський заміс. 4й канал по факту це канал Зеленського і тому не дуже подобається, коли з його власністю відбувається якась незрозуміла фігня.
03.08.2022 18:05 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності від дбр
03.08.2022 15:26 Відповісти
Перший раз про такий канал "4 канал" чую.
03.08.2022 15:31 Відповісти
не забивайте дурным голову.......
03.08.2022 15:32 Відповісти
Наступним буде 5-й, або "Прямий"
03.08.2022 15:48 Відповісти
губы чуток подправить и будет вообще ништяк!
03.08.2022 15:31 Відповісти
брат Абдрестовіча?
03.08.2022 16:12 Відповісти
Яке пізнє запалювання ... Йой добре...
Наступна новина "ДБР планує провести обшуки у ексголови СБУ Баканово до кінця 2030 року...
А ДБР не хоче пояснити, чим воно займалось 5 місяців стосовно цього питання!!!?
03.08.2022 15:32 Відповісти
лайно з слуг народу , гарний ЗеБiльний кадр.

пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.


03.08.2022 15:33 Відповісти
Зачекай призи роздавати,шмарклi ще поборються за лiдерство..бо в них Э лiдар...
03.08.2022 16:46 Відповісти
ДБР, а когда ты проведешь обыски у Бени КАЛомойского, у Дерьмака и его рыгоанальной ОПы, продающей Украину оптом и в розницу и барыжащей на крови? Шо, буба запрещает? Ворон ворону глаз не выклюнет?
03.08.2022 15:34 Відповісти
Тiльки якщо вони втечуть на окуповану кацапами ттерiторiю..
03.08.2022 16:48 Відповісти
ДБР керує Сухачов (адвокат Януковича), а по факту сам Портнов з 2019 (юрист Януковича). Як думаєте?
03.08.2022 18:07 Відповісти
Майно поміняє власника з лайна на лайно.
03.08.2022 15:34 Відповісти
Я вже подумала, що на плюсах рискають
03.08.2022 15:35 Відповісти
Які ж пруткі хлопці тільки минуло п'ять місяців а вони вже з обиском дак дивись років за двадцять і до суду діло дійде
03.08.2022 15:36 Відповісти
Шукає зраду
03.08.2022 15:38 Відповісти
ги....ги....через 4 місяці...
03.08.2022 15:39 Відповісти
Депутат-зрадник ковальов організував вивезення солі й зерна з Херсонщини

до эрэфii-паРашi

Підозрюваний у держзраді народний депутат олексій ковальов / фото Facebook/

Підозрюваний у держзраді народний депутат олексій ковальов організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до паРаші.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook.

Вона нагадала, що вчора підписала підозру Ковальову.

"На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності.
Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ",- зазначила генпрокурор.

За її словами, "консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполяганням, що "рассiся назавжди". Венедіктова зазначила, що власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв.

Генпрокурор додала, що народний депутат поповнив вже досить "широкі ряди" тих, кого українські правоохоронні органи притягують до відповідальності за зраду, пособництво агресору та колабораційну діяльність в окупованих регіонах, серед яких - депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни.
03.08.2022 15:40 Відповісти
Так этот дрыщ вроде из ЗЕбанутой плесени? А там все такие, попади они в окепацию, маму родную продадут.
03.08.2022 15:46 Відповісти
що шукають??
компромат на Порошенка??
чи на татарова??
03.08.2022 15:42 Відповісти
А шо там с Бениным телеаналом Г+Г? А с бениной комнатной суч... собачкой Мосийчучкой? Она много насосала бабла у своего хозяина?
03.08.2022 15:44 Відповісти
Ти ii ротяку бачив? Там "много" не может бути априорi...
03.08.2022 16:51 Відповісти
А Ковальов ще громадянин України?
03.08.2022 15:46 Відповісти
Ще й дiючий народний депутат...вiд самоi нарiдноi партii...
03.08.2022 16:53 Відповісти
це ж вам не Корбан, який керує штабом оборони Дніпра і у якого за це забрали єдине громадянство. А от що такого поганого зробив Ковальов?
03.08.2022 18:09 Відповісти
А когда будут обыски на телеканале Г+Г, у МосейСучки-Симонян-Скабеевой и в ООО "Квартал 95"?
03.08.2022 15:47 Відповісти
А хто ж це зраднику телеканал дав? Може, Порошенко?
03.08.2022 15:50 Відповісти
У лютому 2021 року видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» заявило, що за інформацією їх джерел, фінансування каналу може бути пов'язане з однією з груп впливу у проросійській партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F «ОПЗЖ» . Однак керівництво телеканалу одразу ж заперечило будь-які зв'язки з «ОПЗЖ»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-23 [23] .

У червні 2021 року стало відомо, що ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» отримав нового співвласника. Ним став юрист та медіаменеджер Максим Варламов, який придбав 33% ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» («4 канал»). Відтак він став партнером Дмитра Добродомова та Андрія Мисика, які, в результаті, отримали по 33,5 % ТОВ «ТРК «Інтеррадіо»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-Interradio-8 [8] . Однак, у вересні того ж року стало відомо, що Варламов вийшов із числа співвласників каналу. Причиною стали його розбіжності з Добродомовим щодо «поточного функціонування каналу та подальших шляхів його розвитку»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-24 [24] .

У грудні 2021 року народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Ковальов став власником ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-Kovaliov-11 [11] . Частка власності Ковальова становить 100 %. Він вніс до статутного фонду 4,3 мільйона гривень, а в реєстрі юридичних осіб він вказаний засновником «ТРК "Інтеррадіо"»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-25 [25] . Бенефіціарними власниками вказані Іван та Наталія Ковальови, - імовірно, батьки політика.
03.08.2022 16:38 Відповісти
кловун продовжує ШОУ для плебса. серія № 894 вже скоро на усіх каналах ЗЕЛяботів.....
03.08.2022 16:11 Відповісти
Подача материала на твердую 2-ку
Подозреваемый - это несовершённое действие.
Депутат-предатель и депутат-изменник - это совершённое действие.

Ну не может человек быть и подозреваемым и предателем по одному и тому же делу.
03.08.2022 16:12 Відповісти
Ну потрібне ж шоу-прелюдія до підпорядкування каналу зе-владнюками. Нарід поссить кип'ятком від задоволення, і не помітить основного.
03.08.2022 16:15 Відповісти
А чому не називає фамілію депутата ця Чиканова, а тільки «депутат», що надіються друзі його, що він повернеться до когорти слуг продажних після війни, тому не виголошується ім'я цього запроданця?
03.08.2022 16:27 Відповісти
Надумали. А до цього і депутат і канал робив те що потрібно? Дно!
03.08.2022 16:30 Відповісти
03.08.2022 16:38 Відповісти
я просто нагадую, що за нього голосували цілком реальні люди, які називають себе українцями.
03.08.2022 18:10 Відповісти
А що взагалі шукають? Може,вчорашній день?
03.08.2022 16:42 Відповісти
Що було раніше

https://skadovsk.city/articles/222649/losha-ce-bula-repeticiya-hersonski-partizani-zvernulisya-do-nardepa-zradnika-kovalova 4 липня покидьок олексій ковальов ввійшов до складу окупаційного уряду Херсонської області. Його призначили так званим «заступником голови уряду з питань сільського господарства».

Того ж дня на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'явилися листівки із попередженням для нардепа-колаборанта олексія ковальова. У такий спосіб йому передали «привіт» місцеві партизани. На листівках вони написали: «Льоша, це була репетиція. Чекай на зустріч», натякаючи на замах на життя нардепа-зрадника.

Нагадаємо, 22 червня на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль олексія ковальова.
Спочатку з'явилася інформація про його ліквідацію, але пізніше її спростував народний https://skadovsk.city/elections/results депутат Олексій Гончаренко. Він повідомив, що ковальов живий.

А вже https://skadovsk.city/articles/222016/kovalov-perezhiv-zamah-i-zayaviv-scho-bude-dali-pracyuvati-na-hersonschini 30 червня сам ковальов з лікарні дав відеоінтерв'ю виданню рiа новасти та заявив, що напад на нього - це диверсія з боку спецслужб України, а також, що він готовий вже повертатися до роботи.
03.08.2022 16:43 Відповісти
03.08.2022 16:48 Відповісти
Нардеп від «Слуг народу» ковальов заявив, що росія-паРаша на Херсонщині - «назавжди»



03.08.2022 16:49 Відповісти
Хто ще на цьому фото НЕ зрадники?
03.08.2022 16:58 Відповісти
03.08.2022 17:24 Відповісти
Перестаньте хоч йому на карту з/п нараховути , дебіли.
03.08.2022 18:02 Відповісти
 
 