ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата-зрадника Ковальова. ВIДЕО

Корпоративні права каналу буде передано в АРМА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР проводять одночасні обшуки в приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал". Депутата оголошено в розшук.

Також читайте: Арештоване майно депутата-зрадника Ковальова вже конфіскували, - ДБР