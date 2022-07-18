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державна зрада (1633) арешт майна (340) ДБР (3293) Ковальов Олексій (40)

Арештоване майно депутата-зрадника Ковальова вже конфіскували, - ДБР

олексій,ковальов

Майно обвинуваченого у держзраді народного депутата Олексія Ковальова, яке заарештував суд, уже конфісковано.

Про це у телеефірі заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це означає, що уже найближчим часом це майно, я сподіваюся, уже працюватиме на державу. Воно уже конфісковане наразі", - сказала Сапьян.

За її словами, наразі встановлюється інше майно Ковальова. Водночас слідчим відомо про його майно на Херсонщині, але тут є "юридичні нюанси". "Але у цьому напрямку працюють, щоб все було законно та грамотно", - додала Сапьян.

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Нагадаємо, у квітні 2022 року відкрито кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області і допомагає російським військам. Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду так званого заступника голови у незаконно створеному росіянами "уряді Херсонської області".

За інформацією ДБР, нардеп вивозив з Херсонщини продукти до тимчасово окупованого Криму, завозив звідти паливно-мастильні матеріали для росіян, віддав для розміщення російських військ санаторій у Голій Пристані.

6 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Ковальову про підозру.

Суд заарештував майно Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави.

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А як стосовно того, чи депутат-зрадник, ще є депутатом?
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18.07.2022 14:15 Відповісти
А депутат-зрадник - це тепер у слуг почесне звання!
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18.07.2022 14:55 Відповісти
и отдали Беничке
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18.07.2022 14:19 Відповісти
ні там такі жалюгідні копійки шось біля 10 000 баксів що навіть беня погребував....
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Цікаво , а 4- й канал конфіскували у цього зрадника , якщо так ,
то кому передали із слуг ??
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18.07.2022 14:26 Відповісти
Умножение на ноль
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18.07.2022 14:31 Відповісти
Так дайте перелік того, що конфіскували чи загальну суму. Щоб не виявилося, що на державу працюватиме лісапет та китайський магнітофон із 90-х.
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Все піде на розвиток держави. В кабаре-шоу квартал-95?
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18.07.2022 14:50 Відповісти
 
 