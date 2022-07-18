Арештоване майно депутата-зрадника Ковальова вже конфіскували, - ДБР
Майно обвинуваченого у держзраді народного депутата Олексія Ковальова, яке заарештував суд, уже конфісковано.
Про це у телеефірі заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це означає, що уже найближчим часом це майно, я сподіваюся, уже працюватиме на державу. Воно уже конфісковане наразі", - сказала Сапьян.
За її словами, наразі встановлюється інше майно Ковальова. Водночас слідчим відомо про його майно на Херсонщині, але тут є "юридичні нюанси". "Але у цьому напрямку працюють, щоб все було законно та грамотно", - додала Сапьян.
Нагадаємо, у квітні 2022 року відкрито кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області і допомагає російським військам. Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду так званого заступника голови у незаконно створеному росіянами "уряді Херсонської області".
За інформацією ДБР, нардеп вивозив з Херсонщини продукти до тимчасово окупованого Криму, завозив звідти паливно-мастильні матеріали для росіян, віддав для розміщення російських військ санаторій у Голій Пристані.
6 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Ковальову про підозру.
Суд заарештував майно Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави.
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то кому передали із слуг ??