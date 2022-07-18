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відкликання (53) Ковальов Олексій (40)

Нардепа-зрадника Ковальова відкликано з посади голови підкомітету ВР, – Гетманцев

ковальов

Підозрюваний у держзраді Олексій Ковальов більше не голова підкомітету Верховної Ради з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітетом одноголосно відкликано Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", - зазначив він.

Також читайте: Суд арештував майно депутата-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн гривень, - ДБР

Нагадаємо, працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. За інформацією ДБР, нардеп вивозив з Херсонщини продукти до тимчасово окупованого Криму, завозив звідти паливно-мастильні матеріали для росіян, віддав для розміщення російських військ санаторій у Голій Пристані.

Генеральний прокурор 6 липня 2022 року на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Олексію Ковальову про підозру.

9 липня 2022 року нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР.

16 липня 2022 року суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова на 4,7 млн грн для його подальшої конфіскації на користь держави.

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Топ коментарі
+17
і замітьте, ще і пів року не пройшло як оперативно відреагували, щоб вам діти в старості з такою швидкістю воду подавали. окремо дякую плебсу за таких слуг народу.
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18.07.2022 13:56
+15
Точніше блискавично. Що вражає, особливо в умовах війни.
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18.07.2022 14:02
+13
не прошло и полгода...
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18.07.2022 13:54
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не прошло и полгода...
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18.07.2022 13:54 Відповісти
Точніше блискавично. Що вражає, особливо в умовах війни.
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18.07.2022 14:02 Відповісти
А Гетьманцев?
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18.07.2022 14:20 Відповісти
Этого только могила исправит.
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18.07.2022 14:22 Відповісти
Раз изменник - то посадить на хлеб и воду на 20 лет.
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18.07.2022 16:26 Відповісти
і замітьте, ще і пів року не пройшло як оперативно відреагували, щоб вам діти в старості з такою швидкістю воду подавали. окремо дякую плебсу за таких слуг народу.
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18.07.2022 13:56 Відповісти
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18.07.2022 14:47 Відповісти
Та ти що! Оце так несподіванка!
А воно ще й головою комітету було?!
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18.07.2022 13:58 Відповісти
цікаво, а зарплату йому в який спосіб відправляють........ ?
в цирку геть усе має бути надзвичайним, фантастичним і трохи дибільним.
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18.07.2022 13:58 Відповісти
а Гидьманцева самого нікуди не відкликано?..
ох, і наприколювався вумний нарід у 2019му.. - кров'ю вихаркуватимемо ще роками їхній йУмор.. спасіба сватоводам-кварталовєдам
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18.07.2022 14:00 Відповісти
Вибачте, підкомітету.
********* ЦИРК!!! Або квартал!..
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18.07.2022 14:01 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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18.07.2022 14:03 Відповісти
Скоріше гетьманцева відкликалиб
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18.07.2022 14:06 Відповісти
Гетьманцева в росію до сивковича.
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18.07.2022 14:11 Відповісти
Відкликали з посади голови підкомітету, депутатом він залишається? Ви там ох..їли зелені?
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18.07.2022 14:16 Відповісти
А коли відкличуть самого гетьманцева?
Чи нехай ще пошкодить трохи?
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18.07.2022 14:19 Відповісти
не раньше, чем через 622 дня. Но теперь это уже не точно, ибо в связи с военным временем в лодке требуется спокойствие - дохера жирных колаборантов на борту, и волны захлёстывают через борта - мутрый наріт теперь черпает полными пригоршнями результаты своего выбора.
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18.07.2022 14:30 Відповісти
Гетьманцев, тебе ще не відкликали ?
Коли в СІЗО?
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18.07.2022 14:20 Відповісти
даня тянул до последнего. Надеялся, что ковалёва еще можно вернуть в подкомитет, там каждый голос на счету.
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18.07.2022 14:22 Відповісти
А гетьманцева чого не звільнено? Поки в країні війна то цей "професіонал" війну бізнесу оголосив.
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18.07.2022 14:27 Відповісти
нельзя резать по живому - он единое целое с государственным организмом.
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18.07.2022 14:32 Відповісти
а коли гетьманцева цього.покидька посядуть
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18.07.2022 15:01 Відповісти
нет нужно зе чмо пожизненно, клоун долбанный превратил страну в цирк
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18.07.2022 15:19 Відповісти
И того отстраним и эту отправим только Ермака и Татарова не трогайте они ну очень нужны
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18.07.2022 17:41 Відповісти
С этим вся ясно. Казнить предателя. А вот по Гетманцеву есть множество вопросов. Вся его деятельность - антиукраинская. Одно только его высказывания по поводу 54 миллиарда армии. Все законы вышедшие от гетманцева - зло для украинцев. Гоните эту сук
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18.07.2022 18:30 Відповісти
rzhunimogu.. sche i getmantzev. Ublyudki.
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18.07.2022 23:04 Відповісти
 
 