Зрадника-нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР
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Колишнього "слугу народу" Олексія Ковальова, якого підозрюють у держзраді та пособництві РФ, виключили зі складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент виключив депутата- колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ. За відповідну постанову №7535 проголосувало - 279 депутатів.
По фракціям:
СН-188
ЕС- 18
Батьківщина - 12
Платформа за життя та мир- 13
За майбутнє - 9
Голос - 8
Довіра - 13
Відновлення України - 9
Позафракційні - 9
Сподіваюсь, що скоро буде і рішення правоохоронних органів по цьому зраднику. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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4 канал Ковальова ВЖЕ ЗАКРИТ , чі там продолжают работать назначенные им редактора ?
-Так, а нашо вони йому?
- збирав партію "Слуга народу"!
А могли ж і залишити (чи не могли, а що було б, якби не проголосували?)...
А з депутатів слабо?
за это, за измену, его исключили из налогового комитета ВР
*** вашу ма... .