Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР
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Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, подозреваемый в госизмене и пособничестве РФ, исключен из состава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент исключил депутата-коллаборанта Ковалева из налогового комитета ВРУ. За соответствующее постановление №7535 проголосовало 279 депутатов.
По фракциям:
СН-188
ЕС- 18
"Батькивщина" – 12
"Платформа за жизнь и мир" - 13
"За майбутнє" – 9
"Голос" - 8
"Довіра" – 13
"Відновлення України" – 9
Внефракционные - 9.
Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому изменнику. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали ГБР", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.
ГБР сообщило экснардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.
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4 канал Ковальова ВЖЕ ЗАКРИТ , чі там продолжают работать назначенные им редактора ?
-Так, а нашо вони йому?
- збирав партію "Слуга народу"!
А могли ж і залишити (чи не могли, а що було б, якби не проголосували?)...
А з депутатів слабо?
за это, за измену, его исключили из налогового комитета ВР
*** вашу ма... .