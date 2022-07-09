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ВР (28816) комитет (547) Железняк Ярослав (338) Ковалев Алексей (29)

Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ковальов

Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, подозреваемый в госизмене и пособничестве РФ, исключен из состава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент исключил депутата-коллаборанта Ковалева из налогового комитета ВРУ. За соответствующее постановление №7535 проголосовало 279 депутатов.

По фракциям:

СН-188
ЕС- 18
"Батькивщина" – 12
"Платформа за жизнь и мир" - 13
"За майбутнє" – 9
"Голос" - 8
"Довіра" – 13
"Відновлення України" – 9
Внефракционные - 9.

Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому изменнику. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали ГБР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

ГБР сообщило экснардепу о подозрении в госизмене и пособничестве РФ.

Читайте также: Бывший "слуга народа" Ковалев помогал оккупантам вывозить зерно и соль из Херсона в РФ, - Венедиктова
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Топ комментарии
+29
Як і його шеф.
"США розглядає можливість введення санкцій проти Гетманцева"

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09.07.2022 13:12
+23
Воно мабуть ще досі заробітну платню отримує з бюджету України...
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09.07.2022 13:06
+17
Ой, а хто цього зрадника ковальова привів до верховної ради?! Тільки не кажіть, що зараз не на часі критикувати рашистське шапіто на банковій.
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09.07.2022 13:08
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как вам такая карта?
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09.07.2022 13:06 Ответить
Воно мабуть ще досі заробітну платню отримує з бюджету України...
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09.07.2022 13:06 Ответить
Як казав найвеличніший: "там жє наші люді"
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09.07.2022 13:09 Ответить
Понабрали в РАДУ ХРЕН ЗНАЕТ КОГО -- МАРЬЯНЫ , КОВАЛЕВЫ , СОСЕДИ , КУМОВЬЯ , .... СООТВЕТСТВУЮЩИЙ и результат ...... А КТО их выбирал ??? ???
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09.07.2022 13:36 Ответить
Як і його шеф.
"США розглядає можливість введення санкцій проти Гетманцева"

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09.07.2022 13:12 Ответить
100%
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09.07.2022 13:31 Ответить
в это зеленое гавно куда не плюнь---попадешь в предателя
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09.07.2022 13:31 Ответить
за что???!!!!
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09.07.2022 13:08 Ответить
А в Украине, оказывается, за предательство не сажают и не расстреливают по законам военного времени - а просто исключают из каких-то комитетов, очень гуманные отношения к предателям..
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09.07.2022 14:19 Ответить
Ой, а хто цього зрадника ковальова привів до верховної ради?! Тільки не кажіть, що зараз не на часі критикувати рашистське шапіто на банковій.
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09.07.2022 13:08 Ответить
Цей нардеп мабуть з партії ЄС" яку три роки переслідувало ДБР, СБУ, Генпрокурорка, поліція?
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09.07.2022 13:11 Ответить
А звідки ж?
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09.07.2022 13:15 Ответить
Будет сериал Тупицкий-2?
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09.07.2022 13:11 Ответить
Горе-то какое для него. Даже наверное хуже,чем "перо" в бок в тёмном переулке)
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09.07.2022 13:12 Ответить
Перемога.
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09.07.2022 13:13 Ответить
Переможнайа!
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09.07.2022 13:15 Ответить
Як зрадник, так і слуга. Зебіли, що скажете?
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09.07.2022 13:13 Ответить
зебіли зайняті пошуком місця вбивства Порошенком свого рідного брата.
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09.07.2022 13:15 Ответить
Не пройшло і півроку!..Причому буквально!
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09.07.2022 13:15 Ответить
а зрадника дєрьмака коли?
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09.07.2022 13:17 Ответить
Единогласно ? Или кто-то воздержался . Воздержавшихся тоже выгнать !
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09.07.2022 13:18 Ответить
А СБУ выяснило кто дал Ковальову гроши на покупку 4 канала ?? Кто разрешал купить канал ? Кто помогал ковальову выписывать новую редакционную политику - выгнать патриотов и националистов, развивать русский язык и хвалить Ермака ?

4 канал Ковальова ВЖЕ ЗАКРИТ , чі там продолжают работать назначенные им редактора ?
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09.07.2022 13:21 Ответить
А почему это ***** ковальов до сих пор ещё депутат!!Куда смотрит Стефанчук??
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09.07.2022 13:23 Ответить
Стефанчуку обзор закрывает его живот! Вот и не видит человек нихрена!
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09.07.2022 13:50 Ответить
Воно через суд поновиться,як же остогид цей ********* жидокацапський цирк.
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09.07.2022 13:24 Ответить
Тільки зараз? А безглузда досі координує в штабах ЗСУ?
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09.07.2022 13:32 Ответить
- Куме, а ви чули, що Коломойський у 14-му сепарів купляв по 10000 ?
-Так, а нашо вони йому?
- збирав партію "Слуга народу"!
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09.07.2022 13:34 Ответить
Який потужний політичний крок! СН - 188!
А могли ж і залишити (чи не могли, а що було б, якби не проголосували?)...
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09.07.2022 13:34 Ответить
Це все ху.....ня, так як і з партією ОПЗЖ, яка тепер називається платформа за життя та мир, ось так малята
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09.07.2022 13:36 Ответить
чого так швидко? не пройшло і півроку.
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09.07.2022 13:39 Ответить
Не беріть в голову. Через деякий час скажуть що він був таємним агентом в тилу ворога і поновлять
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09.07.2022 13:45 Ответить
З піонерів забули виключить!
А з депутатів слабо?
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09.07.2022 13:46 Ответить
піде на повишєніє, точно!
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09.07.2022 13:47 Ответить
так швидко, що й війна ще не скінчилась?
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09.07.2022 13:50 Ответить
Всю зелёную плесень в отставку! Вместе с зеленским. Там одни колаборанты и ФСБшные кроты
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09.07.2022 13:52 Ответить
Но не дивлячись на це він все ще депутат Украіни та справно отримуе зарплату ось така зелена куйн
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09.07.2022 14:17 Ответить
А патамушта па закону ніхто німожет лішить дєпутата єґо дєпутатскоао достоінства!
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09.07.2022 14:42 Ответить
Цю продажну гниду треба було давно утилізувати, а не влаштовувати танці навколо його обов'язків у Раді, але це питання до ГРУ.
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09.07.2022 14:26 Ответить
Ura!!!Peremoga!!! Treba teper yogo sche v ugol postavyty
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09.07.2022 15:57 Ответить
З-за якогось пєдіка уряд Джонсона йде у відставку, включно зі самим Борисом. В лавах же "слуг" - силенна зрадників, купа зашкварів, покидьок на ублюдкові і скотинякою поганяє, але вони все ще правляча партія, а нарцис й досі, з хріпатцой у голосі, розповідає про боротьбу, патріотизм, і як з гуски вода. Бо немає інституту політичної відповідальності. Та й звідки йому взятися, якщо кожна політсила - це тимчасове явище, поки триває каденція і є доступ до потоків (великого крадівництві). Цю потолоч (внутрішніх гнид) буде набагато важче здолати, аніж рашистську навалу...
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09.07.2022 16:56 Ответить
та диви виключили та ще й підозрюють у зраді !!! жах який - ви ще скажіть ,що єрмак агент фсб
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09.07.2022 21:38 Ответить
Не удивлюсь если ему до последнего зп на раш карту перечисляли.
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10.07.2022 02:14 Ответить
Алексей Ковалев стал предателем

за это, за измену, его исключили из налогового комитета ВР

*** вашу ма... .
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10.07.2022 02:38 Ответить
 
 