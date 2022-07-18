Нардеп-изменник Ковалев отозван с должности председателя подкомитета ВР, – Гетманцев
Подозреваемый в госизмене Алексей Ковалев больше не глава подкомитета Верховной Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитетом единогласно отозван Ковалев А.И. с должности председателя подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака", - отметил он.
Напомним, сотрудники ДБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
Генеральный прокурор 6 июля 2022 г. на основании собранных ДБР доказательств сообщила Алексею Ковалеву о подозрении.
9 июля 2022 года нардеп Ковалев был исключен из налогового комитета ВР.
16 июля 2022 года суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева на 4,7 млн грн для его последующей конфискации в пользу государства.
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А воно ще й головою комітету було?!
в цирку геть усе має бути надзвичайним, фантастичним і трохи дибільним.
ох, і наприколювався вумний нарід у 2019му.. - кров'ю вихаркуватимемо ще роками їхній йУмор.. спасіба сватоводам-кварталовєдам
********* ЦИРК!!! Або квартал!..
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
Чи нехай ще пошкодить трохи?
Коли в СІЗО?