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отзыв (30) Ковалев Алексей (29)

Нардеп-изменник Ковалев отозван с должности председателя подкомитета ВР, – Гетманцев

ковальов

Подозреваемый в госизмене Алексей Ковалев больше не глава подкомитета Верховной Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитетом единогласно отозван Ковалев А.И. с должности председателя подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака", - отметил он.

Напомним, сотрудники ДБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Генеральный прокурор 6 июля 2022 г. на основании собранных ДБР доказательств сообщила Алексею Ковалеву о подозрении.

9 июля 2022 года нардеп Ковалев был исключен из налогового комитета ВР.

16 июля 2022 года суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева на 4,7 млн грн для его последующей конфискации в пользу государства.
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Топ комментарии
+17
і замітьте, ще і пів року не пройшло як оперативно відреагували, щоб вам діти в старості з такою швидкістю воду подавали. окремо дякую плебсу за таких слуг народу.
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18.07.2022 13:56
+15
Точніше блискавично. Що вражає, особливо в умовах війни.
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18.07.2022 14:02
+13
не прошло и полгода...
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18.07.2022 13:54
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не прошло и полгода...
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18.07.2022 13:54 Ответить
Точніше блискавично. Що вражає, особливо в умовах війни.
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18.07.2022 14:02 Ответить
А Гетьманцев?
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18.07.2022 14:20 Ответить
Этого только могила исправит.
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18.07.2022 14:22 Ответить
Раз изменник - то посадить на хлеб и воду на 20 лет.
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18.07.2022 16:26 Ответить
і замітьте, ще і пів року не пройшло як оперативно відреагували, щоб вам діти в старості з такою швидкістю воду подавали. окремо дякую плебсу за таких слуг народу.
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18.07.2022 13:56 Ответить
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18.07.2022 14:47 Ответить
Та ти що! Оце так несподіванка!
А воно ще й головою комітету було?!
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18.07.2022 13:58 Ответить
цікаво, а зарплату йому в який спосіб відправляють........ ?
в цирку геть усе має бути надзвичайним, фантастичним і трохи дибільним.
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18.07.2022 13:58 Ответить
а Гидьманцева самого нікуди не відкликано?..
ох, і наприколювався вумний нарід у 2019му.. - кров'ю вихаркуватимемо ще роками їхній йУмор.. спасіба сватоводам-кварталовєдам
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18.07.2022 14:00 Ответить
Вибачте, підкомітету.
********* ЦИРК!!! Або квартал!..
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18.07.2022 14:01 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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18.07.2022 14:03 Ответить
Скоріше гетьманцева відкликалиб
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18.07.2022 14:06 Ответить
Гетьманцева в росію до сивковича.
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18.07.2022 14:11 Ответить
Відкликали з посади голови підкомітету, депутатом він залишається? Ви там ох..їли зелені?
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18.07.2022 14:16 Ответить
А коли відкличуть самого гетьманцева?
Чи нехай ще пошкодить трохи?
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18.07.2022 14:19 Ответить
не раньше, чем через 622 дня. Но теперь это уже не точно, ибо в связи с военным временем в лодке требуется спокойствие - дохера жирных колаборантов на борту, и волны захлёстывают через борта - мутрый наріт теперь черпает полными пригоршнями результаты своего выбора.
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18.07.2022 14:30 Ответить
Гетьманцев, тебе ще не відкликали ?
Коли в СІЗО?
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18.07.2022 14:20 Ответить
даня тянул до последнего. Надеялся, что ковалёва еще можно вернуть в подкомитет, там каждый голос на счету.
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18.07.2022 14:22 Ответить
А гетьманцева чого не звільнено? Поки в країні війна то цей "професіонал" війну бізнесу оголосив.
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18.07.2022 14:27 Ответить
нельзя резать по живому - он единое целое с государственным организмом.
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18.07.2022 14:32 Ответить
а коли гетьманцева цього.покидька посядуть
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18.07.2022 15:01 Ответить
нет нужно зе чмо пожизненно, клоун долбанный превратил страну в цирк
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18.07.2022 15:19 Ответить
И того отстраним и эту отправим только Ермака и Татарова не трогайте они ну очень нужны
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18.07.2022 17:41 Ответить
С этим вся ясно. Казнить предателя. А вот по Гетманцеву есть множество вопросов. Вся его деятельность - антиукраинская. Одно только его высказывания по поводу 54 миллиарда армии. Все законы вышедшие от гетманцева - зло для украинцев. Гоните эту сук
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18.07.2022 18:30 Ответить
rzhunimogu.. sche i getmantzev. Ublyudki.
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18.07.2022 23:04 Ответить
 
 