ГБР проводит обыски на телеканале депутата-предателя Ковалева. ВИДЕО
Корпоративные права канала будут переданы в АРМА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме пресс-служба ГБР.
"Работники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничеству государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", - говорится в сообщении.
Как отмечается, управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.
Напомним, суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривен.
Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал". Депутат объявлен в розыск.
Наступна новина "ДБР планує провести обшуки у ексголови СБУ Баканово до кінця 2030 року...
А ДБР не хоче пояснити, чим воно займалось 5 місяців стосовно цього питання!!!?
пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.
до эрэфii-паРашi
Підозрюваний у держзраді народний депутат олексій ковальов / фото Facebook/
Підозрюваний у держзраді народний депутат олексій ковальов організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до паРаші.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook.
Вона нагадала, що вчора підписала підозру Ковальову.
"На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності.
Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ",- зазначила генпрокурор.
За її словами, "консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполяганням, що "рассiся назавжди". Венедіктова зазначила, що власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв.
Генпрокурор додала, що народний депутат поповнив вже досить "широкі ряди" тих, кого українські правоохоронні органи притягують до відповідальності за зраду, пособництво агресору та колабораційну діяльність в окупованих регіонах, серед яких - депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни.
компромат на Порошенка??
чи на татарова??
У червні 2021 року стало відомо, що ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» отримав нового співвласника. Ним став юрист та медіаменеджер Максим Варламов, який придбав 33% ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» («4 канал»). Відтак він став партнером Дмитра Добродомова та Андрія Мисика, які, в результаті, отримали по 33,5 % ТОВ «ТРК «Інтеррадіо»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-Interradio-8 [8] . Однак, у вересні того ж року стало відомо, що Варламов вийшов із числа співвласників каналу. Причиною стали його розбіжності з Добродомовим щодо «поточного функціонування каналу та подальших шляхів його розвитку»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-24 [24] .
У грудні 2021 року народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Ковальов став власником ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-Kovaliov-11 [11] . Частка власності Ковальова становить 100 %. Він вніс до статутного фонду 4,3 мільйона гривень, а в реєстрі юридичних осіб він вказаний засновником «ТРК "Інтеррадіо"»https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-25 [25] . Бенефіціарними власниками вказані Іван та Наталія Ковальови, - імовірно, батьки політика.
Подозреваемый - это несовершённое действие.
Депутат-предатель и депутат-изменник - это совершённое действие.
Ну не может человек быть и подозреваемым и предателем по одному и тому же делу.
https://skadovsk.city/articles/222649/losha-ce-bula-repeticiya-hersonski-partizani-zvernulisya-do-nardepa-zradnika-kovalova 4 липня покидьок олексій ковальов ввійшов до складу окупаційного уряду Херсонської області. Його призначили так званим «заступником голови уряду з питань сільського господарства».
Того ж дня на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'явилися листівки із попередженням для нардепа-колаборанта олексія ковальова. У такий спосіб йому передали «привіт» місцеві партизани. На листівках вони написали: «Льоша, це була репетиція. Чекай на зустріч», натякаючи на замах на життя нардепа-зрадника.
Нагадаємо, 22 червня на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль олексія ковальова.
Спочатку з'явилася інформація про його ліквідацію, але пізніше її спростував народний https://skadovsk.city/elections/results депутат Олексій Гончаренко. Він повідомив, що ковальов живий.
А вже https://skadovsk.city/articles/222016/kovalov-perezhiv-zamah-i-zayaviv-scho-bude-dali-pracyuvati-na-hersonschini 30 червня сам ковальов з лікарні дав відеоінтерв'ю виданню рiа новасти та заявив, що напад на нього - це диверсія з боку спецслужб України, а також, що він готовий вже повертатися до роботи.