ГБР проводит обыски на телеканале депутата-предателя Ковалева. ВИДЕО

Корпоративные права канала будут переданы в АРМА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничеству государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", - говорится в сообщении.

Как отмечается, управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Напомним, суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривен.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал". Депутат объявлен в розыск.

