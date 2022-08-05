Триває примусова паспортизація на окупованих територіях, - ГУР

На тимчасово окупованих територіях України рашисти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

"Так, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". При цьому особи, в яких досі діють договори оренди на земельні паї, повинні переукладати його на нові. В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір. У разі, якщо термін договору закінчився і власник не з’явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними паями", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорту у власника транспортного засобу.

"На виїзді з міста на блокпостах окупанти продовжують здійснювати перевірки чоловіків, зокрема оглядати на предмети татуювань. Таким чином, заходи рашистів направлені на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, що виїхали на підконтрольні Україні території", - додають в ГУР.

Водночас на окупованій території Херсонщини "міністр аграрної політики Херсонської області" О.Ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати "податки" за законодавством РФ. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону.

"У місті Кам’янське окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно законодавства РФ. Представникам бізнесу і самозайнятому населенню були вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства РФ", - резюмують в розвідці.