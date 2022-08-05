УКР
На Херсонщині у держзраді підозрюють медпрацівницю, яка пішла на співпрацю з ворогом, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заступниці головного лікаря Комунального некомерційного підприємства "Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги" Білозерської селищної ради заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, після вторгнення військових РФ на територію України підозрювана з корисних мотивів почала співпрацювати з представниками держави-агресора. У червні 2022 року окупанти призначили підозрювану виконувачем обов’язків головного лікаря Білозерської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній телеведучий телеканалу "Інтер" Юрій Кот підозрюється у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Підозрювана надає допомогу окупаційній адміністрації у впровадженні на тимчасово окупованій території Херсонщини системи охорони здоров’я держави-агресора.

державна зрада (1761) колабораціонізм (1193) Офіс Генпрокурора (3401) Херсонська область (6129)
Наприклад, зедавати ворогу плани контрозавідки (операція "вагнерівці") - це зрада.
А лікар забов'язаний надавати медичну допомогу людям. Незалежно від зовнішніх обставин.
05.08.2022 14:25 Відповісти
Теж мабуть із слуг народа..
05.08.2022 14:35 Відповісти
ми щось не знаємо... бо лікарів в окупації нечасто звинувачують в зраді...
05.08.2022 14:46 Відповісти
оце так "справжня зрада",а розмінування і здача півдня Краіни,Маріуполя з нашими хлопцями і т.д.як кажуть зелені "*****..."Відповісти доведется кожному
05.08.2022 17:11 Відповісти
 
 