На Херсонщині у держзраді підозрюють медпрацівницю, яка пішла на співпрацю з ворогом, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заступниці головного лікаря Комунального некомерційного підприємства "Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги" Білозерської селищної ради заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, після вторгнення військових РФ на територію України підозрювана з корисних мотивів почала співпрацювати з представниками держави-агресора. У червні 2022 року окупанти призначили підозрювану виконувачем обов’язків головного лікаря Білозерської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Підозрювана надає допомогу окупаційній адміністрації у впровадженні на тимчасово окупованій території Херсонщини системи охорони здоров’я держави-агресора.