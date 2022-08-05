Росія вишле 14 болгарських дипломатів з країни

Росія висилатиме болгарських дипломатів та працівників консульств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У Міністерстві закордонних справ РФ 5 серпня оголошено надання статусу "persona nоn gratа" 14 болгарським співробітникам диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії. Про це в МЗС повідомили особисто Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарії в Російській Федерації А. Кристіна.

В заяві МЗС Росії вказано, що до таких заходів уряд вдається у відповідь на нічим не мотивоване рішення болгарської сторони оголосити "persona nоn grata" 70 співробітників російських закордонних установ, запровадити квоти на чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Росії в Болгарії, тимчасово закрити Генеральне консульство Російської Федерації у місті Русе.

