Росія вишле 14 болгарських дипломатів з країни
Росія висилатиме болгарських дипломатів та працівників консульств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
У Міністерстві закордонних справ РФ 5 серпня оголошено надання статусу "persona nоn gratа" 14 болгарським співробітникам диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії. Про це в МЗС повідомили особисто Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарії в Російській Федерації А. Кристіна.
В заяві МЗС Росії вказано, що до таких заходів уряд вдається у відповідь на нічим не мотивоване рішення болгарської сторони оголосити "persona nоn grata" 70 співробітників російських закордонних установ, запровадити квоти на чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Росії в Болгарії, тимчасово закрити Генеральне консульство Російської Федерації у місті Русе.
Прийде Ерьомін і все нам розповість. Чекаємо…