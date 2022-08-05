УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10984 відвідувача онлайн
Новини
1 049 6

Росія вишле 14 болгарських дипломатів з країни

болгарія

Росія висилатиме болгарських дипломатів та працівників консульств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У Міністерстві закордонних справ РФ 5 серпня оголошено надання статусу "persona nоn gratа" 14 болгарським співробітникам диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії. Про це в МЗС повідомили особисто Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарії в Російській Федерації А. Кристіна.

В заяві МЗС Росії вказано, що до таких заходів уряд вдається у відповідь на нічим не мотивоване рішення болгарської сторони оголосити "persona nоn grata" 70 співробітників російських закордонних установ, запровадити квоти на чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Росії в Болгарії, тимчасово закрити Генеральне консульство Російської Федерації у місті Русе.

Також читайте: Прем'єр Болгарії Петков відхилив ультиматум Росії щодо дипломатів-шпигунів

Болгарія (797) посольство (959) росія (67333) дипломати (572)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
они только спасибо скажут , а вот из Болгарии уезжать будет больно.
показати весь коментар
05.08.2022 15:11 Відповісти
дипломати повні вже? щось ***** став їх часто міняти)))
показати весь коментар
05.08.2022 15:12 Відповісти
и это хорошо, визы выдавать некому будет.
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
З свинарника на свіже повітря-болгари радійте...
показати весь коментар
05.08.2022 15:28 Відповісти
Это хорошо. Как для расеи, так и для здоровья самих болгар.
показати весь коментар
05.08.2022 17:01 Відповісти
Ойц! Болгарському хєнєралу-путіністу це не сподобається.

Прийде Ерьомін і все нам розповість. Чекаємо…
показати весь коментар
05.08.2022 17:08 Відповісти
 
 