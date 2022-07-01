Прем'єр Болгарії Петков відхилив ультиматум Росії щодо дипломатів-шпигунів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який вже йде з посади, відхилив російський ультиматум про скасування рішення про висилку 70 російських дипломатичних співробітників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Росія висунула у четвер ультиматум з погрозою закрити російське посольство, якщо Софія не скасує висилку дипломатів до полудня п'ятниці.
Петков заявив у відеозверненні, що поведінка Росії неприйнятна.
"Ми не дозволимо Болгарії звернути зі шляху... Ми не дозволимо іноземним дипломатам ставити ультиматуми болгарській державі", - сказав він.
Як повідомляє Bourgas, Петков також сказав: "Я думаю, що пані Митрофанова має припинити з'являтися у ЗМІ. Жоден дипломат не може ставити термін у 24 години - від сьогодні до завтра для такого ультиматуму, як ультиматум з боку Росії".
За його словами, відносини Болгарії з Росією мають продовжуватися, бо у них є історія, але "цей тон непродуктивний".
Як повідомлялося, Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 осіб.
У відповідь МЗС РФ заявило, що Росія після вислання 70 своїх дипломатів та співробітників посольства залишає право на заходи у відповідь, у тому числі "асиметричні".
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баскаковдипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
Вже в котрий раз, я спостерігаю як вони на порожньому місці, розвалюють відносини.
Причому, з державою, що досить лояльно ставилась до кацапії...
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Болгария взмолилась о дипломатической пощаде после российского ультиматума
Сегодня
11:35
Уходящий премьер-министр Болгарии призвал Россию отозвать дипломатический ультиматум, выдвинутый после того, как София выслала 70 сотрудников российской дипломатической миссии. Ультиматум содержит предупреждение о закрытии российского посольства в этой балканской стране