УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7575 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 712 28
Болгарія (487) посольство РФ (314) шпигунство, шпіонаж (814) ультиматум (22)

Прем'єр Болгарії Петков відхилив ультиматум Росії щодо дипломатів-шпигунів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який вже йде з посади, відхилив російський ультиматум про скасування рішення про висилку 70 російських дипломатичних співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія висунула у четвер ультиматум з погрозою закрити російське посольство, якщо Софія не скасує висилку дипломатів до полудня п'ятниці.

Петков заявив у відеозверненні, що поведінка Росії неприйнятна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пригрозила Болгарії розривом дипломатичних відносин, якщо та не перегляне рішення про вислання 70 дипломатів

"Ми не дозволимо Болгарії звернути зі шляху... Ми не дозволимо іноземним дипломатам ставити ультиматуми болгарській державі", - сказав він.

Як повідомляє Bourgas, Петков також сказав: "Я думаю, що пані Митрофанова має припинити з'являтися у ЗМІ. Жоден дипломат не може ставити термін у 24 години - від сьогодні до завтра для такого ультиматуму, як ультиматум з боку Росії".

За його словами, відносини Болгарії з Росією мають продовжуватися, бо у них є історія, але "цей тон непродуктивний".

Як повідомлялося, Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 осіб.

У відповідь МЗС РФ заявило, що Росія після вислання 70 своїх дипломатів та співробітників посольства залишає право на заходи у відповідь, у тому числі "асиметричні".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Да ну что вы! Не было никакого ультиматума! Российские "дипломаты" покидают Богларию "в качестве жеста доброй воли".
показати весь коментар
01.07.2022 15:24
+33
Болгарам респект!! Не чекав від них такої стійкості.
показати весь коментар
01.07.2022 15:26
+19
Оказывается в Болгарии работают 150 ордынских баскаков дипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
показати весь коментар
01.07.2022 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перцем по пухких кацапьских губках
показати весь коментар
01.07.2022 15:23 Відповісти
Да ну что вы! Не было никакого ультиматума! Российские "дипломаты" покидают Богларию "в качестве жеста доброй воли".
показати весь коментар
01.07.2022 15:24 Відповісти
в качестве жеста доброй воли Болгарии
показати весь коментар
01.07.2022 15:37 Відповісти
harasho paslal
показати весь коментар
01.07.2022 15:25 Відповісти
Болгарам респект!! Не чекав від них такої стійкості.
показати весь коментар
01.07.2022 15:26 Відповісти
Teper nado ne 70 kacapov vyslat,a 100
показати весь коментар
01.07.2022 15:30 Відповісти
Оказывается в Болгарии работают 150 ордынских баскаков дипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
показати весь коментар
01.07.2022 15:31 Відповісти
вже 80
показати весь коментар
01.07.2022 15:32 Відповісти
а должно быть 0
показати весь коментар
01.07.2022 15:41 Відповісти
Хрен десятих.
показати весь коментар
01.07.2022 16:00 Відповісти
✅ Кацапы думали, что это - братушки, а они оказались болгарскими перцами!
показати весь коментар
01.07.2022 15:32 Відповісти
Молодец, успел отомстить за отставку москалям.
показати весь коментар
01.07.2022 15:32 Відповісти
кацапской агентуруґе нужно отстреливать яйца при попытке к бегству. у кого их нет, можно заменить на купание в бассейне с крокодилами, в неустаеовленном месте
показати весь коментар
01.07.2022 15:35 Відповісти
Приємно що інтелектуальний рівень керівництва кацапії знаходиться на рівні школоти з незакінченою середньою освітою.
Вже в котрий раз, я спостерігаю як вони на порожньому місці, розвалюють відносини.
Причому, з державою, що досить лояльно ставилась до кацапії...
показати весь коментар
01.07.2022 15:39 Відповісти
+++ але є одне НО! в нас стан мізків у керівництва держави не набато кращий! Кращий, але не на багто!
показати весь коментар
01.07.2022 15:48 Відповісти
чего чего? у нас сейчас стан зеленой власти в 100 раз хуже так как они работают не на Украину
показати весь коментар
02.07.2022 02:36 Відповісти
ещё бы заводы 152мм калибра в три смены запустил ...
показати весь коментар
01.07.2022 15:55 Відповісти
Респект болгарии. Еще бы в Австрии и Германии разогнать логово шпионов
показати весь коментар
01.07.2022 15:58 Відповісти
Мені більш цікаво коли українці знищать кремлівських гнид в Україні,особливо найнебезпечніші гнидники на Банковій та Грушевського!!!)))
показати весь коментар
01.07.2022 16:33 Відповісти
сначала надо в Украине кремлевскую зелень покрошить
показати весь коментар
02.07.2022 02:37 Відповісти
Молодцы, только так с ними и надо обращаться, а то они твари хотят, чтоб было так, как им хочется.
показати весь коментар
01.07.2022 16:13 Відповісти
150 осіб на маленьку болгарію. ще трішки і цих осіб було б більше чим болгар
показати весь коментар
01.07.2022 16:28 Відповісти
Уяви кількість кремлівських гнид в Україні!!!)))
показати весь коментар
01.07.2022 16:35 Відповісти
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

показати весь коментар
01.07.2022 17:07 Відповісти
Уходящий с должности может говорить что хочет.
показати весь коментар
01.07.2022 17:38 Відповісти
Еще в Австрии есть касабское шпионское гнездо. Там поболе будет. На всю Западную Европу работают.
показати весь коментар
01.07.2022 18:32 Відповісти
ось що расіські ЗМІ розповідіють козломордим ідіотам:

Болгария взмолилась о дипломатической пощаде после российского ультиматума

Сегодня
11:35

Уходящий премьер-министр Болгарии призвал Россию отозвать дипломатический ультиматум, выдвинутый после того, как София выслала 70 сотрудников российской дипломатической миссии. Ультиматум содержит предупреждение о закрытии российского посольства в этой балканской стране
показати весь коментар
01.07.2022 18:37 Відповісти
Ці "дипломати" і приймали участь в поваленні уряду Петкова.
показати весь коментар
01.07.2022 22:58 Відповісти
 
 