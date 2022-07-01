Премьер Болгарии Петков отклонил ультиматум России относительно дипломатов-шпионов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Уходящий с должности премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 российских дипломатических сотрудников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Россия выдвинула в четверг ультиматум с угрозой закрыть российское посольство, если София не отменит высылку дипломатов к полудню пятницы.
Петков заявил в видеообращении, что поведение России неприемлемо.
"Мы не позволим Болгарии свернуть с пути... Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству", - сказал он.
Как сообщает Bourgas, Петков также сказал: "Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не может ставить срок в 24 часа - с сегодняшнего дня до завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России".
По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, потому что у них есть история, но "этот тон непродуктивный".
Как сообщалось, Петков во вторник объявил о выслании из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью. По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работало около 150 человек.
В ответ МИД РФ заявил, что Россия после высылки 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".
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баскаковдипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
Вже в котрий раз, я спостерігаю як вони на порожньому місці, розвалюють відносини.
Причому, з державою, що досить лояльно ставилась до кацапії...
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Болгария взмолилась о дипломатической пощаде после российского ультиматума
Сегодня
11:35
Уходящий премьер-министр Болгарии призвал Россию отозвать дипломатический ультиматум, выдвинутый после того, как София выслала 70 сотрудников российской дипломатической миссии. Ультиматум содержит предупреждение о закрытии российского посольства в этой балканской стране