РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13262 посетителя онлайн
Новости За рубежом
11 712 28
Болгария (618) посольство РФ (440) шпионаж (1224) ультиматум (59)

Премьер Болгарии Петков отклонил ультиматум России относительно дипломатов-шпионов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

болгарія

Уходящий с должности премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 российских дипломатических сотрудников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Россия выдвинула в четверг ультиматум с угрозой закрыть российское посольство, если София не отменит высылку дипломатов к полудню пятницы.

Петков заявил в видеообращении, что поведение России неприемлемо.

Читайте: Болгария высылает 70 российских дипломатов

"Мы не позволим Болгарии свернуть с пути... Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству", - сказал он.

Как сообщает Bourgas, Петков также сказал: "Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не может ставить срок в 24 часа - с сегодняшнего дня до завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России".

По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, потому что у них есть история, но "этот тон непродуктивный".

Как сообщалось, Петков во вторник объявил о выслании из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью. По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работало около 150 человек.

В ответ МИД РФ заявил, что Россия после высылки 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Да ну что вы! Не было никакого ультиматума! Российские "дипломаты" покидают Богларию "в качестве жеста доброй воли".
показать весь комментарий
01.07.2022 15:24
+33
Болгарам респект!! Не чекав від них такої стійкості.
показать весь комментарий
01.07.2022 15:26
+19
Оказывается в Болгарии работают 150 ордынских баскаков дипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
показать весь комментарий
01.07.2022 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перцем по пухких кацапьских губках
показать весь комментарий
01.07.2022 15:23 Ответить
Да ну что вы! Не было никакого ультиматума! Российские "дипломаты" покидают Богларию "в качестве жеста доброй воли".
показать весь комментарий
01.07.2022 15:24 Ответить
в качестве жеста доброй воли Болгарии
показать весь комментарий
01.07.2022 15:37 Ответить
harasho paslal
показать весь комментарий
01.07.2022 15:25 Ответить
Болгарам респект!! Не чекав від них такої стійкості.
показать весь комментарий
01.07.2022 15:26 Ответить
Teper nado ne 70 kacapov vyslat,a 100
показать весь комментарий
01.07.2022 15:30 Ответить
Оказывается в Болгарии работают 150 ордынских баскаков дипломатов .... атас ... с них можно роту сформировать ... зачем их столько в самой бедной стране ЕС ... вопрос риторический
показать весь комментарий
01.07.2022 15:31 Ответить
вже 80
показать весь комментарий
01.07.2022 15:32 Ответить
а должно быть 0
показать весь комментарий
01.07.2022 15:41 Ответить
Хрен десятих.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:00 Ответить
✅ Кацапы думали, что это - братушки, а они оказались болгарскими перцами!
показать весь комментарий
01.07.2022 15:32 Ответить
Молодец, успел отомстить за отставку москалям.
показать весь комментарий
01.07.2022 15:32 Ответить
кацапской агентуруґе нужно отстреливать яйца при попытке к бегству. у кого их нет, можно заменить на купание в бассейне с крокодилами, в неустаеовленном месте
показать весь комментарий
01.07.2022 15:35 Ответить
Приємно що інтелектуальний рівень керівництва кацапії знаходиться на рівні школоти з незакінченою середньою освітою.
Вже в котрий раз, я спостерігаю як вони на порожньому місці, розвалюють відносини.
Причому, з державою, що досить лояльно ставилась до кацапії...
показать весь комментарий
01.07.2022 15:39 Ответить
+++ але є одне НО! в нас стан мізків у керівництва держави не набато кращий! Кращий, але не на багто!
показать весь комментарий
01.07.2022 15:48 Ответить
чего чего? у нас сейчас стан зеленой власти в 100 раз хуже так как они работают не на Украину
показать весь комментарий
02.07.2022 02:36 Ответить
ещё бы заводы 152мм калибра в три смены запустил ...
показать весь комментарий
01.07.2022 15:55 Ответить
Респект болгарии. Еще бы в Австрии и Германии разогнать логово шпионов
показать весь комментарий
01.07.2022 15:58 Ответить
Мені більш цікаво коли українці знищать кремлівських гнид в Україні,особливо найнебезпечніші гнидники на Банковій та Грушевського!!!)))
показать весь комментарий
01.07.2022 16:33 Ответить
сначала надо в Украине кремлевскую зелень покрошить
показать весь комментарий
02.07.2022 02:37 Ответить
Молодцы, только так с ними и надо обращаться, а то они твари хотят, чтоб было так, как им хочется.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:13 Ответить
150 осіб на маленьку болгарію. ще трішки і цих осіб було б більше чим болгар
показать весь комментарий
01.07.2022 16:28 Ответить
Уяви кількість кремлівських гнид в Україні!!!)))
показать весь комментарий
01.07.2022 16:35 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

показать весь комментарий
01.07.2022 17:07 Ответить
Уходящий с должности может говорить что хочет.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:38 Ответить
Еще в Австрии есть касабское шпионское гнездо. Там поболе будет. На всю Западную Европу работают.
показать весь комментарий
01.07.2022 18:32 Ответить
ось що расіські ЗМІ розповідіють козломордим ідіотам:

Болгария взмолилась о дипломатической пощаде после российского ультиматума

Сегодня
11:35

Уходящий премьер-министр Болгарии призвал Россию отозвать дипломатический ультиматум, выдвинутый после того, как София выслала 70 сотрудников российской дипломатической миссии. Ультиматум содержит предупреждение о закрытии российского посольства в этой балканской стране
показать весь комментарий
01.07.2022 18:37 Ответить
Ці "дипломати" і приймали участь в поваленні уряду Петкова.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:58 Ответить
 
 