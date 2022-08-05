Наразі немає підтвердження інформації щодо передачі Північною Македонією штурмовиків Су-25 Україні, - речник Повітряних сил Ігнат

Повітряні сили ЗСУ не підтверджують інформацію про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає наразі підтвердження від офіційних джерел ні Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду паровоза, завжди хочуть першими висвітлювати всі події. Поки що ми такої інформації не оприлюднили, не маємо", - сказав Ігнат.

Він також наголосив, що немає ухваленого рішення про надання Україні якогось із типів літаків - чи то F-15, F-16, чи будь-якого іншого типу.

"Поки що підготовка пілотів на ці типи літаків не проводиться", - уточнив Ігнат.

Раніше північномакедонське видання MKD повідомило, що чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час конфлікту в 2001 році за EUR4 млн і ще в 2004 році планувала продати, днями було передано Україні в дар. Водночас Міністерство оборони Північної Македонії не спростувало і не підтвердило цю інформацію виданню.

Як повідомлялося, влада Північної Македонії безоплатно передала Україні партію танків Т-72. "Це танки, які входять до складу танкового батальйону Сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через декілька років стануть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із західної платформи", - повідомило північномакедонське оборонне відомство.