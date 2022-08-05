УКР
Наразі немає підтвердження інформації щодо передачі Північною Македонією штурмовиків Су-25 Україні, - речник Повітряних сил Ігнат

Повітряні сили ЗСУ не підтверджують інформацію про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає наразі підтвердження від офіційних джерел ні Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду паровоза, завжди хочуть першими висвітлювати всі події. Поки що ми такої інформації не оприлюднили, не маємо", - сказав Ігнат.

Він також наголосив, що немає ухваленого рішення про надання Україні якогось із типів літаків - чи то F-15, F-16, чи будь-якого іншого типу.

"Поки що підготовка пілотів на ці типи літаків не проводиться", - уточнив Ігнат.

Раніше північномакедонське видання MKD повідомило, що чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час конфлікту в 2001 році за EUR4 млн і ще в 2004 році планувала продати, днями було передано Україні в дар. Водночас Міністерство оборони Північної Македонії не спростувало і не підтвердило цю інформацію виданню.

Як повідомлялося, влада Північної Македонії безоплатно передала Україні партію танків Т-72. "Це танки, які входять до складу танкового батальйону Сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через декілька років стануть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із західної платформи", - повідомило північномакедонське оборонне відомство.

Македонія (117) допомога (8672) літак (3005) Повітряні сили (2964)
Наконец то наши стали правильно подавать информацию. А то с каждого утюга кричали- того столько-то, этого столько-то. А потом ракеты по в\ч летят. Согласен с комментатором выше - у нас ничего нет и нам ничего не дают. А что там оркам на головы падает, так хз.
05.08.2022 15:59 Відповісти
Правильно в НАС НІЧОГО НЕМАЄ!!!😊
05.08.2022 15:51 Відповісти
та хто ж подтвердит-то? если те авиатехники, которых якобы видели в Петровицах, то на самом деле они приезжали посмотреть каньоны в национальном парке Маврово.
05.08.2022 16:11 Відповісти
Якась ху..ня.. навіть була інфа, що ці літаки приймали участь на полі бою??????????????
05.08.2022 15:48 Відповісти
вони 18 років не літали і їх тільки но викотили з ангару та почали оглядати на можливість ремоту - а журнашлюхи їх уже в боях застосували
05.08.2022 16:54 Відповісти
05.08.2022 15:51 Відповісти
Крім німецьких касок. А так більше ніц не має.
05.08.2022 15:55 Відповісти
краще б США нам передали пару ескадрилій штурмовиків A10 які хочуть вивести із користуання. Нам би знадобились.
05.08.2022 15:52 Відповісти
Вони легка здобич для пво.Поки немає переваги у повітрі то немає сенсу.
05.08.2022 15:55 Відповісти
а Су-25 "безсмертні"....
05.08.2022 16:05 Відповісти
А-10 не від доброго життя виводять з експлуатації - вони підуть на запчастини тим, що залишилися
05.08.2022 16:57 Відповісти
Оп'ять двадцать п'ять?

Обдристович біжить попереду зброї?
05.08.2022 15:59 Відповісти
05.08.2022 15:59 Відповісти
Що правильно?
Принаймі вже анонсували передачу
05.08.2022 16:06 Відповісти
Анусували вони...
05.08.2022 18:35 Відповісти
05.08.2022 16:11 Відповісти
Слов нет приличных. Что за бардак?
05.08.2022 16:21 Відповісти
В стране много демократии!))
05.08.2022 16:31 Відповісти
це робиться тихо і без зайвих розмов.в Нікополі на ринку ніхто про це не казав,а якийсь там Ігнат сам понти колоте,всі в кварталі 95
05.08.2022 16:41 Відповісти
Та хрін з цим підтвердженням, аби літаки воювали, а бюрократія нехай собі там розберетеся.
05.08.2022 16:42 Відповісти
 
 