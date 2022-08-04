Північна Македонія передала ЗСУ штурмовики Су-25, - ЗМІ

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 "Грач". До постачань літаки підготували українські інженери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє македонське видання МКД.

За інформацією видання, чотири Су-25, які Македонія купила в України в 2001 році за чотири мільйони євро, були передані ЗСУ.

При цьому перед здійсненням поставок в Україну штурмовики відремонтували і перевіряли українські інженери.

МКД спробувало уточнити достовірність інформації про передачу штурмовиків у Міноборони Північної Македонії, але ясної відповіді не послідувало.

"Точні деталі всіх рішень( про передачу Україні літаків - ред.), їх зміст і пояснення будуть розсекречені і опубліковані. Прийняті досі рішення не знижують боєготовність нашої армії", - заявили у відомстві.

Варто зауважити, що передані Україні літаки вже здійснювали кілька бойових вильотів в ході конфлікту в Північній Македонії, який стався між македонцями і албанськими сепаратистами.