Северная Македония передала ВСУ штурмовики Су-25, - СМИ
Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает македонское издание МКД.
По информации издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.
При этом перед поставками в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.
МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков в Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.
"Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов – ред.), их содержание и объяснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии", - заявили в ведомстве.
Следует заметить, что переданные Украине самолеты уже совершали несколько боевых вылетов в ходе конфликта в Северной Македонии, произошедшего между македонцами и албанскими сепаратистами.
