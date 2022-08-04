Северная Македония передала ВСУ штурмовики Су-25, - СМИ

Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает македонское издание МКД.

По информации издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.

При этом перед поставками в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков в Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.

"Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов – ред.), их содержание и объяснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии", - заявили в ведомстве.

Следует заметить, что переданные Украине самолеты уже совершали несколько боевых вылетов в ходе конфликта в Северной Македонии, произошедшего между македонцами и албанскими сепаратистами.