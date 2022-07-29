Северная Македония передаст Украине танки

Правительство Северной Македонии приняло решение о бесплатной передаче Украине танков советского образца для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian, пишет Цензор.НЕТ.

В северномакедонском минобороны заявили, что Украина получит танки, принадлежащие танковому батальону страны, находящейся в процессе модернизации.

"Учитывая эту ситуацию и потребности Министерства обороны Украины, правительство решило передать Украине определенное количество этих танковых мощностей в соответствии с ее потребностями", - говорится в заявлении.

Сколько именно танков будет передано – в министерстве не уточнили.

Там сообщили, что машины принадлежат к так называемому третьему поколению основных боевых танков 1970-х и 1980-х годов. У них есть композитная броня и компьютерно-стабилизированная система управления огнем. Вероятно, речь может идти о танках Т-72.

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