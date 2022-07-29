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Северная Македония передаст Украине танки

північна,македонія

Правительство Северной Македонии приняло решение о бесплатной передаче Украине танков советского образца для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian, пишет Цензор.НЕТ.

В северномакедонском минобороны заявили, что Украина получит танки, принадлежащие танковому батальону страны, находящейся в процессе модернизации.

"Учитывая эту ситуацию и потребности Министерства обороны Украины, правительство решило передать Украине определенное количество этих танковых мощностей в соответствии с ее потребностями", - говорится в заявлении.

Сколько именно танков будет передано – в министерстве не уточнили.

Там сообщили, что машины принадлежат к так называемому третьему поколению основных боевых танков 1970-х и 1980-х годов. У них есть композитная броня и компьютерно-стабилизированная система управления огнем. Вероятно, речь может идти о танках Т-72.

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Автор: 

Македония (104) помощь (7816) танк (2260)


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Топ комментарии
+30
Дякуємо.
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29.07.2022 16:08
+22
Македонці пам'ятають добро. Україна в скрутний час передала македонцям гвинтокрили. Справжні брати слов'яни
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29.07.2022 16:14
+15
Північній Македонії-респект...
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29.07.2022 16:09
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Дякуємо.
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29.07.2022 16:08 Ответить
Що цікаво, що ці танки колись їм передала русня
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29.07.2022 16:09 Ответить
Північній Македонії-респект...
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29.07.2022 16:09 Ответить
Когда -то Украина помогла, вот и отдача. Спасибо.
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29.07.2022 16:10 Ответить
Македонці пам'ятають добро. Україна в скрутний час передала македонцям гвинтокрили. Справжні брати слов'яни
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29.07.2022 16:14 Ответить
Программа модернизации техники в Македонии. Спасибо, что помогают в трудную минуту.
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29.07.2022 16:17 Ответить
Якась маленька Північна Македонія, не боїться допомогти України, а німці дрищуть в штанці, ледь ледь щось дадуть, нікчеми
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29.07.2022 16:18 Ответить
там скорее не немцы а прокацапленные консервы типа Штангенциркуля и Шольца ногами упираются. А немцы, особенно если за это еще деньги получат и заводы заработают аж сцат кипятком так хотят получить от нас заказы на оружие
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29.07.2022 16:21 Ответить
В часи Кучми Українські вертолітники не дали місцевим сепаратистам захопити Скопє в Македонії про це помятають.
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29.07.2022 16:21 Ответить
щотижня все передають передають агеенту дЄрмаку
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29.07.2022 16:26 Ответить
Уже передала, как пишут...
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29.07.2022 16:29 Ответить
Байден и Элизабет Трасс решили не кормить долларами Зелемойских крыс путлера...
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29.07.2022 16:35 Ответить
Канада передаст Ленке Коломойской танк Т-34...
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29.07.2022 16:38 Ответить
30 танків т-72, якщо вірити інформації з твітера.
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29.07.2022 16:50 Ответить
А 30 танків - це і є батальйон!
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29.07.2022 19:27 Ответить
Даже Македония. Против мордора весь свободный мир.

Ждём поступления техники от Тринидада и Тобаго
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29.07.2022 17:55 Ответить
Маленькій героїчній країні подяка!
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29.07.2022 19:48 Ответить
мы и в своё время тоже подмогли.
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29.07.2022 20:51 Ответить
 
 