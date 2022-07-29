Північна Македонія передасть Україні танки

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безкоштовну передачу Україні танків радянського зразка для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian, пише Цензор.НЕТ.

В північномакедонському міноборони заявили, що Україна отримає танки, що належать танковому батальйону країни, який перебуває в процесі модернізації.

"Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб", - йдеться у заяві.

Скільки саме танків буде передано - в міністерстві не уточнили.

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Там повідомили, що машини належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років. Вони мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему управління вогнем. Імовірно, може йтися про танки Т-72.