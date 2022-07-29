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Новини
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Північна Македонія передасть Україні танки

північна,македонія

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безкоштовну передачу Україні танків радянського зразка для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian, пише Цензор.НЕТ.

В північномакедонському міноборони заявили, що Україна отримає танки, що належать танковому батальйону країни, який перебуває в процесі модернізації.

"Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб", - йдеться у заяві.

Скільки саме танків буде передано - в міністерстві не уточнили.

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Там повідомили, що машини належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років. Вони мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему управління вогнем. Імовірно, може йтися про танки Т-72.

Автор: 

Македонія (115) допомога (8368) танк (2071)


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Топ коментарі
+30
Дякуємо.
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29.07.2022 16:08
+22
Македонці пам'ятають добро. Україна в скрутний час передала македонцям гвинтокрили. Справжні брати слов'яни
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29.07.2022 16:14
+15
Північній Македонії-респект...
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29.07.2022 16:09
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29.07.2022 16:08 Відповісти
Що цікаво, що ці танки колись їм передала русня
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29.07.2022 16:09 Відповісти
Північній Македонії-респект...
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29.07.2022 16:09 Відповісти
Когда -то Украина помогла, вот и отдача. Спасибо.
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29.07.2022 16:10 Відповісти
Македонці пам'ятають добро. Україна в скрутний час передала македонцям гвинтокрили. Справжні брати слов'яни
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29.07.2022 16:14 Відповісти
Программа модернизации техники в Македонии. Спасибо, что помогают в трудную минуту.
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29.07.2022 16:17 Відповісти
Якась маленька Північна Македонія, не боїться допомогти України, а німці дрищуть в штанці, ледь ледь щось дадуть, нікчеми
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29.07.2022 16:18 Відповісти
там скорее не немцы а прокацапленные консервы типа Штангенциркуля и Шольца ногами упираются. А немцы, особенно если за это еще деньги получат и заводы заработают аж сцат кипятком так хотят получить от нас заказы на оружие
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29.07.2022 16:21 Відповісти
В часи Кучми Українські вертолітники не дали місцевим сепаратистам захопити Скопє в Македонії про це помятають.
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29.07.2022 16:21 Відповісти
щотижня все передають передають агеенту дЄрмаку
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29.07.2022 16:26 Відповісти
Уже передала, как пишут...
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29.07.2022 16:29 Відповісти
Байден и Элизабет Трасс решили не кормить долларами Зелемойских крыс путлера...
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29.07.2022 16:35 Відповісти
Канада передаст Ленке Коломойской танк Т-34...
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29.07.2022 16:38 Відповісти
30 танків т-72, якщо вірити інформації з твітера.
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29.07.2022 16:50 Відповісти
А 30 танків - це і є батальйон!
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29.07.2022 19:27 Відповісти
Даже Македония. Против мордора весь свободный мир.

Ждём поступления техники от Тринидада и Тобаго
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29.07.2022 17:55 Відповісти
Маленькій героїчній країні подяка!
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29.07.2022 19:48 Відповісти
мы и в своё время тоже подмогли.
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29.07.2022 20:51 Відповісти
 
 