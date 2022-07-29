Трасс обіцяє збільшення військової допомоги Україні, якщо стане прем'єр-міністром Британії
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Також вона має намір свій перший дзвінок на новій посаді зробити президенту України Володимиру Зеленському.
"Як прем'єр-міністр я буду кращим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки", - заявила Трасс.
За її словами, війна в Україні далека від завершення і зараз не час міркувати про поступки і компроміси президенту РФ.
Трас лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.
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28 июля в московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm. Это частная компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки.
Известно о связях Fars Air Qeshm с "Корпусом стражей исламской революции". Сообщалось, что самолеты Fars Air Qeshm использовались ранее для доставки вооружений или компонентов оружия для ливанской "Хизбаллы".
Израильский блогер "Абу Али", отслеживающий события на Ближнем Востоке, считает, что в Москву самолет Fars Air Qeshm мог доставить иранские беспилотники.
Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
В последние дни, после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, фиксировались еще несколько подобных рейсов из Ирана в столицу России. Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что речь может действительно идти о доставке БПЛА или о поставках деталей и оборудования для гражданских самолетов (о достижении такого соглашения сообщалось накануне).
Отметим, что до сегодняшнего дня над территорией Украины, где армия РФ ведет войну с 24 февраля 2022 года, не было замечено и сбито ни одного БПЛА иранского производства.
Несколько недель назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.
Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой".
Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.
Власти Израиля озабочены сообщениями о военно-техническом сотрудничестве Ирана и России, в том числе информацией о скорых поставках иранских БПЛА для армии РФ.
Напомним в этой связи, что российская армия активно применяет (в том числе в Украине) БПЛА "Форпост", являющиеся "близнецами" израильского БПЛА Searcher MkII. В частности, применяются БПЛА "Форпост-Р", разработанные на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII.