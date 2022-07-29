УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13840 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 101 25

Трасс обіцяє збільшення військової допомоги Україні, якщо стане прем'єр-міністром Британії

трасс,ліз

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Також вона має намір свій перший дзвінок на новій посаді зробити президенту України Володимиру Зеленському.

"Як прем'єр-міністр я буду кращим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки", - заявила Трасс.

За її словами, війна в Україні далека від завершення і зараз не час міркувати про поступки і компроміси президенту РФ.

Трас лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Також читайте: Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс

Автор: 

Велика Британія (5602) зброя (7468) допомога (8365) Трасс Елізабет (172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Лиз Трасс - железная леди №2, и я не сомневаюсь в ее всемерной поддержке Украины, она это показывала много раз. Желаю ей победы в гонке на пост премьера Великобритании
показати весь коментар
29.07.2022 07:25
+25
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
показати весь коментар
29.07.2022 07:30
+12
Сунак? У него тесть (отец жены) - владелец очень крупной индийской IT компании (Infosys), лично знаком с Путиным, а сама компания помогает раше обходить санкции (программное обеспечение, технологии, телекоммуникационное оборудование). Формально они прекратили бизнес в раше, но неформально прекрасно работают. Так что второй кандидат - весьма сомнительный...
показати весь коментар
29.07.2022 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лиз Трасс - железная леди №2, и я не сомневаюсь в ее всемерной поддержке Украины, она это показывала много раз. Желаю ей победы в гонке на пост премьера Великобритании
показати весь коментар
29.07.2022 07:25 Відповісти
це якщо вона стане , ну по даним з Британії там перемагає 2 кандидат який тоже добре ставиться до України.
показати весь коментар
29.07.2022 07:26 Відповісти
Сунак? У него тесть (отец жены) - владелец очень крупной индийской IT компании (Infosys), лично знаком с Путиным, а сама компания помогает раше обходить санкции (программное обеспечение, технологии, телекоммуникационное оборудование). Формально они прекратили бизнес в раше, но неформально прекрасно работают. Так что второй кандидат - весьма сомнительный...
показати весь коментар
29.07.2022 08:25 Відповісти
Тот полуиндус второй ну очень мутный тип, почти олигарх, который рается во власть... Непонятно откуда у него политические успехи, откуда-то ниточки вьются...
показати весь коментар
29.07.2022 08:36 Відповісти
все там дуже понятно
показати весь коментар
29.07.2022 08:49 Відповісти
За походженням він 100% индус, але ми не расісти. Нехай буде той, якого оберуть британці.
показати весь коментар
29.07.2022 09:07 Відповісти
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧Верим в Победу прекрасной леди Лиз Трасс🙏❤️💙💛‼️🇬🇧
показати весь коментар
29.07.2022 09:50 Відповісти
У вас невірні дані. По опитуванню близько 700 членів торі Трасс перемагає 62% проти 38%. Букмекери приймають ставки з коефіцієнтами 1,17 на Ліз, і 5,5 на її опонента. А ці пронири добре рахують шанси.
показати весь коментар
29.07.2022 10:09 Відповісти
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
показати весь коментар
29.07.2022 07:30 Відповісти
Выберут того кто умней.
показати весь коментар
29.07.2022 07:36 Відповісти
Борис крут
показати весь коментар
29.07.2022 08:09 Відповісти
Звісно, що Ліз Трасс, для нас зараз безалтернативна. Бо індус - син мільярда, який має зв'язки з путіноїдом.
показати весь коментар
29.07.2022 08:19 Відповісти
Не сын. Тесть (отец жены). А сама компания тестя (Infosys) формально заявила что выходит с раши, но при этом продолжает там активно работать, помогая обходить санкции (программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, прочее IT).
показати весь коментар
29.07.2022 08:29 Відповісти
https://www.newsru.co.il/mideast/29jul2022/qeshm_109.html Самолет иранской компании, связанной с КСИР, доставил груз в Москву. Версия: Иран начал поставки БПЛА в Россию



28 июля в московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm. Это частная компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки.

Известно о связях Fars Air Qeshm с "Корпусом стражей исламской революции". Сообщалось, что самолеты Fars Air Qeshm использовались ранее для доставки вооружений или компонентов оружия для ливанской "Хизбаллы".

Израильский блогер "Абу Али", отслеживающий события на Ближнем Востоке, считает, что в Москву самолет Fars Air Qeshm мог доставить иранские беспилотники.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В последние дни, после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, фиксировались еще несколько подобных рейсов из Ирана в столицу России. Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что речь может действительно идти о доставке БПЛА или о поставках деталей и оборудования для гражданских самолетов (о достижении такого соглашения сообщалось накануне).

Отметим, что до сегодняшнего дня над территорией Украины, где армия РФ ведет войну с 24 февраля 2022 года, не было замечено и сбито ни одного БПЛА иранского производства.

Несколько недель назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой".

Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

Власти Израиля озабочены сообщениями о военно-техническом сотрудничестве Ирана и России, в том числе информацией о скорых поставках иранских БПЛА для армии РФ.

Напомним в этой связи, что российская армия активно применяет (в том числе в Украине) БПЛА "Форпост", являющиеся "близнецами" израильского БПЛА Searcher MkII. В частности, применяются БПЛА "Форпост-Р", разработанные на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII.
показати весь коментар
29.07.2022 08:48 Відповісти
сподіваюсь ніхто не сумнівається в тому хто і навіщо (оман) збив лайнер МАУ
показати весь коментар
29.07.2022 08:56 Відповісти
Захватив руины Мариуполя Лисичанска и Северодонецка РАБzzeя встала с каленак...
показати весь коментар
29.07.2022 09:00 Відповісти
Цей індус і затіяв спектакль біля Бориса. В Україні теж був такий перець як Мороз, і бабушка української корупції завжди крутила хвостом коли своїми ніздрятами відчувала "запах і вкус солоденького". Те, що в англосаксів якийсь чел в чалмі стане премьером? Навряд. Там спеціально проробили, що за премьера голосують виборці, а не члени палати представників.
показати весь коментар
29.07.2022 09:04 Відповісти
А ти такий крутий, i тобi що Джонсон, що Орбан, все однаково?
показати весь коментар
29.07.2022 10:05 Відповісти
То ви чогось не дочуваєте... А в Ірані, наприклад, путлер нічого не просив?
показати весь коментар
29.07.2022 10:09 Відповісти
АЛІЛУЯ!
показати весь коментар
29.07.2022 09:14 Відповісти
З Богом, пані Трасс
показати весь коментар
29.07.2022 10:21 Відповісти
Бережи вас бог!
показати весь коментар
29.07.2022 11:11 Відповісти
 
 