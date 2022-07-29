Трасс обіцяє збільшення військової допомоги Україні, якщо стане прем'єр-міністром Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Також вона має намір свій перший дзвінок на новій посаді зробити президенту України Володимиру Зеленському.

"Як прем'єр-міністр я буду кращим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки", - заявила Трасс.

За її словами, війна в Україні далека від завершення і зараз не час міркувати про поступки і компроміси президенту РФ.

Трас лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

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