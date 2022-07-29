Трасс обещает увеличение военной помощи Украине, если станет премьер-министром Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также она намерена свой первый звонок в новой должности совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Как премьер-министр я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение", - заявила Трасс.

По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не пора рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

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