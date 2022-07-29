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Новости Агрессия России против Украины Война
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Трасс обещает увеличение военной помощи Украине, если станет премьер-министром Британии

трасс,ліз

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также она намерена свой первый звонок в новой должности совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Как премьер-министр я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение", - заявила Трасс.

По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не пора рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

Также читайте: Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России, - Трасс

Великобритания (4976) оружие (10219) помощь (7814) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+32
Лиз Трасс - железная леди №2, и я не сомневаюсь в ее всемерной поддержке Украины, она это показывала много раз. Желаю ей победы в гонке на пост премьера Великобритании
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29.07.2022 07:25
+25
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
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29.07.2022 07:30
+12
Сунак? У него тесть (отец жены) - владелец очень крупной индийской IT компании (Infosys), лично знаком с Путиным, а сама компания помогает раше обходить санкции (программное обеспечение, технологии, телекоммуникационное оборудование). Формально они прекратили бизнес в раше, но неформально прекрасно работают. Так что второй кандидат - весьма сомнительный...
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29.07.2022 08:25
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Лиз Трасс - железная леди №2, и я не сомневаюсь в ее всемерной поддержке Украины, она это показывала много раз. Желаю ей победы в гонке на пост премьера Великобритании
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29.07.2022 07:25 Ответить
це якщо вона стане , ну по даним з Британії там перемагає 2 кандидат який тоже добре ставиться до України.
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29.07.2022 07:26 Ответить
Сунак? У него тесть (отец жены) - владелец очень крупной индийской IT компании (Infosys), лично знаком с Путиным, а сама компания помогает раше обходить санкции (программное обеспечение, технологии, телекоммуникационное оборудование). Формально они прекратили бизнес в раше, но неформально прекрасно работают. Так что второй кандидат - весьма сомнительный...
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29.07.2022 08:25 Ответить
Тот полуиндус второй ну очень мутный тип, почти олигарх, который рается во власть... Непонятно откуда у него политические успехи, откуда-то ниточки вьются...
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29.07.2022 08:36 Ответить
все там дуже понятно
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29.07.2022 08:49 Ответить
За походженням він 100% индус, але ми не расісти. Нехай буде той, якого оберуть британці.
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29.07.2022 09:07 Ответить
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧Верим в Победу прекрасной леди Лиз Трасс🙏❤️💙💛‼️🇬🇧
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29.07.2022 09:50 Ответить
У вас невірні дані. По опитуванню близько 700 членів торі Трасс перемагає 62% проти 38%. Букмекери приймають ставки з коефіцієнтами 1,17 на Ліз, і 5,5 на її опонента. А ці пронири добре рахують шанси.
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29.07.2022 10:09 Ответить
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
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29.07.2022 07:30 Ответить
Выберут того кто умней.
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29.07.2022 07:36 Ответить
Борис крут
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29.07.2022 08:09 Ответить
Звісно, що Ліз Трасс, для нас зараз безалтернативна. Бо індус - син мільярда, який має зв'язки з путіноїдом.
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29.07.2022 08:19 Ответить
Не сын. Тесть (отец жены). А сама компания тестя (Infosys) формально заявила что выходит с раши, но при этом продолжает там активно работать, помогая обходить санкции (программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, прочее IT).
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29.07.2022 08:29 Ответить
https://www.newsru.co.il/mideast/29jul2022/qeshm_109.html Самолет иранской компании, связанной с КСИР, доставил груз в Москву. Версия: Иран начал поставки БПЛА в Россию



28 июля в московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm. Это частная компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки.

Известно о связях Fars Air Qeshm с "Корпусом стражей исламской революции". Сообщалось, что самолеты Fars Air Qeshm использовались ранее для доставки вооружений или компонентов оружия для ливанской "Хизбаллы".

Израильский блогер "Абу Али", отслеживающий события на Ближнем Востоке, считает, что в Москву самолет Fars Air Qeshm мог доставить иранские беспилотники.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В последние дни, после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, фиксировались еще несколько подобных рейсов из Ирана в столицу России. Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что речь может действительно идти о доставке БПЛА или о поставках деталей и оборудования для гражданских самолетов (о достижении такого соглашения сообщалось накануне).

Отметим, что до сегодняшнего дня над территорией Украины, где армия РФ ведет войну с 24 февраля 2022 года, не было замечено и сбито ни одного БПЛА иранского производства.

Несколько недель назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой".

Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

Власти Израиля озабочены сообщениями о военно-техническом сотрудничестве Ирана и России, в том числе информацией о скорых поставках иранских БПЛА для армии РФ.

Напомним в этой связи, что российская армия активно применяет (в том числе в Украине) БПЛА "Форпост", являющиеся "близнецами" израильского БПЛА Searcher MkII. В частности, применяются БПЛА "Форпост-Р", разработанные на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII.
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29.07.2022 08:48 Ответить
сподіваюсь ніхто не сумнівається в тому хто і навіщо (оман) збив лайнер МАУ
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29.07.2022 08:56 Ответить
Захватив руины Мариуполя Лисичанска и Северодонецка РАБzzeя встала с каленак...
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29.07.2022 09:00 Ответить
Цей індус і затіяв спектакль біля Бориса. В Україні теж був такий перець як Мороз, і бабушка української корупції завжди крутила хвостом коли своїми ніздрятами відчувала "запах і вкус солоденького". Те, що в англосаксів якийсь чел в чалмі стане премьером? Навряд. Там спеціально проробили, що за премьера голосують виборці, а не члени палати представників.
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29.07.2022 09:04 Ответить
А ти такий крутий, i тобi що Джонсон, що Орбан, все однаково?
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29.07.2022 10:05 Ответить
То ви чогось не дочуваєте... А в Ірані, наприклад, путлер нічого не просив?
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29.07.2022 10:09 Ответить
АЛІЛУЯ!
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29.07.2022 09:14 Ответить
З Богом, пані Трасс
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29.07.2022 10:21 Ответить
Бережи вас бог!
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29.07.2022 11:11 Ответить
 
 