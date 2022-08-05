Стан готовності до опалювального сезону - майже 60%, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що стан готовності до опалювального сезону становить майже 60%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Робота з підготовки триває щоденна. Стан готовності до опалювального сезону - майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону - 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано, а дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, відновлено.
Крім того, прем'єр зазначив, що створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон, на що виділено 1,4 млрд грн.
