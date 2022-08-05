УКР
Стан готовності до опалювального сезону - майже 60%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що стан готовності до опалювального сезону становить майже 60%.

"Робота з підготовки триває щоденна. Стан готовності до опалювального сезону - майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону - 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано, а дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, відновлено.

Крім того, прем'єр зазначив, що створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон, на що виділено 1,4 млрд грн.

опалювальний сезон Шмигаль Денис
+7
Шмигалю, ку-ку. Коли нарешті Україна перейде на автономне? 21 століття на дворі. Може хватить гріти повітря і кишені олігархів? Сотні тисяч людей за кордоном, а їм нараховують опалення яке їм не потрібне.
+3
Дайте людям отключиться от вашей грёбанной "УСЛУГИ",
от которой отбиться нельзя, такая она для вас выгодная.
В 2006 году людям разрешалось официально переходить
на автономное отопление - никаких технических проблем нет.
+1
Коли хотять когось надурити, з'являються відсотки...
Коли хотять когось надурити, з'являються відсотки...
Скоро начнеця
І як завжди БРЕХНЯ
я відміняю зиму! ) нічого. завезуть до міськрад бочки, вуголь. роздадуть. коло підїзда поствимо - будем грітись. вуголь закінчиться - парк вирубаємо. а там і весна. переживем.
Шмигалю, ку-ку. Коли нарешті Україна перейде на автономне? 21 століття на дворі. Може хватить гріти повітря і кишені олігархів? Сотні тисяч людей за кордоном, а їм нараховують опалення яке їм не потрібне.
Нескоро перейдемо-тому що "гріємо" кишені олігархів. А вони своє так просто не віддадуть..
кожен з нас може iх ненавидити i маленькi струмочки стануть рiкою! А ще треба за монополiю когось посадити. Навьязувати те опалення з батареi це тоталiтаризм.
Это говорит не тот ли дебил,который предлагал детей в школы погнать с 1 сентября?
Дайте людям отключиться от вашей грёбанной "УСЛУГИ",
от которой отбиться нельзя, такая она для вас выгодная.
В 2006 году людям разрешалось официально переходить
на автономное отопление - никаких технических проблем нет.
А шо сталося? Чому не сказав, що на 160%? Це ж однаково не потрібно підтверджувати.
Головне, щоб Конча-Заспі і на Печерську не замерзли.
Готові "майже на 60% - людською мовою означає: не готові.
Повний перехід на автономне опалення і встановлення лічильників попередньої оплати - це єдиний шлях енергоефективності. Іншого немає в природі. "Комунальний колгосп" вигідний тільки олігархам і корумпованим ********* з кабміну. У мене будинок на 98 квадратів обходиться вдвічі дешевше по опаленню ніж однокімнатна квартира площею 33 квадрати. А щоб в квартирі було тепло доводиться ще й догрівати електрикою! Минулої зими максимальна температура батарей в квартирі була 32 градуси, але відрізатись і встановити індивідуальне опалення ці корумповані покидьки не дають! Тварюки...
Членам слуги урода скидка на отопление. Если оно будет...
Турніки потрібно по всій країні поставити, коли холодно, можна попідтягуватися і стане тепло.
