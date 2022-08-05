УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2022
1 950 16

Кабмін не скорочуватиме видатки держбюджету, - Марченко

деньги,гривня

Уряд України не планує скорочувати видатки державного бюджету.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз йде мова про оптимізацію у певних системах, перекидку і відтермінування деяких виплат. Але скорочення видатків не передбачається", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У липні держбюджет отримав 80 млрд грн грантів від союзників, - Шмигаль

Марченко наголосив, що уряд скоротив всі незахищені видатки ще у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

держбюджет (2485) Кабмін (14322) Марченко Сергій (591)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Шо, буба криворогий опять вместо ракет будет дороги ремонтировать, в том числе для кацапов Антоновский ЖД мост и сухопутный?
Буба может, ему не впервой кацапские хотелки выполнять.
показати весь коментар
05.08.2022 19:22 Відповісти
+12
Главное премии себе не забудьте выписать за тяж работу .... И молоко за вредность.
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
+7
скоротити ОПу і депутатів з їх помічниками, перестати компенсовувати витрати на житло і транспортні засоби, зняти держохорону й брати за держдачі орендну плату в повному обсязі.. депутати покидають мандати і бюджет самозалатається
показати весь коментар
05.08.2022 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, буба криворогий опять вместо ракет будет дороги ремонтировать, в том числе для кацапов Антоновский ЖД мост и сухопутный?
Буба может, ему не впервой кацапские хотелки выполнять.
показати весь коментар
05.08.2022 19:22 Відповісти
Главное премии себе не забудьте выписать за тяж работу .... И молоко за вредность.
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
Що ти верзеш?🤬 Ви поліції в прифронтових містах затримуєте виплати і збираєтесь урізати виплати якщо вже цього не зробили. Хоча там багато хто виконує важкі і важливі завдання (але не всі). А про дуплотатів ви не забуваєте, щоб підвищити їм зарплатню!
показати весь коментар
05.08.2022 19:42 Відповісти
Прошла інформація, що депутати собі зарплату збільшили, пам'ятаю як при Порошенко Яценюк зрізав всім зарплату при пустому бюджету після Янукович а, а тут,,,,
показати весь коментар
06.08.2022 09:14 Відповісти
скоротити ОПу і депутатів з їх помічниками, перестати компенсовувати витрати на житло і транспортні засоби, зняти держохорону й брати за держдачі орендну плату в повному обсязі.. депутати покидають мандати і бюджет самозалатається
показати весь коментар
05.08.2022 19:55 Відповісти
Еге ж. Кабмін напряму підпорядковується ОП, і президент стає єдиним органом влади.
І звідки ви такі розумні беретеся?
показати весь коментар
06.08.2022 00:43 Відповісти
Якщо скорочувати видатки, то не буде з чого красти.
показати весь коментар
05.08.2022 20:13 Відповісти
тому я й пропоную скоротити крадіїв..

краще б було скорочувати по іншій схемі, але ми семимильними кроками прямуємо до Еуропи, а там смертна кара заборонена
показати весь коментар
05.08.2022 20:18 Відповісти
Заборонена. Щоби вас, чи ваших рідних, випадково не скарали на горло.
показати весь коментар
06.08.2022 00:44 Відповісти
Вибори! Рейтинги! А війна - такоє...
Ірина Геращенко!

Минулого року на висвітлення діяльності ВР виділили 84, 7 млн грн.
Цього року суму збільшили в 5!раз
. Держбюджетом передбачено сукупне фінансування телеканалу Рада і газети Голос України майже 408 млн грн.
показати весь коментар
05.08.2022 20:26 Відповісти
який ще в дідька уряд? хто/що це?
показати весь коментар
05.08.2022 20:33 Відповісти
"Зараз йде мова про оптимізацію у певних системах, перекидку і відтермінування деяких виплат. Але скорочення видатків (на зарплату депутан, членів КМУ та ОПи) не передбачається" Джерело:

Ось так буде правдиво. Депутанам зарплатню підвищити в 2 рази, а пенсіонерам - на 68 грн.
Р - рівність!
показати весь коментар
05.08.2022 21:22 Відповісти
Зато хоть поржом, смішно?
показати весь коментар
05.08.2022 21:33 Відповісти
угу..оговорочка по Фрейду...опримізацією (я не про виробничі процеси) завжди називали розподіл бабла - через що і скільки вивести без сплати податків - благодійність, реклама, страхування...маєш свій медіахолдінг - красота..а там хоч Рада, хоч квартал тв - один хрін немає різниці..ще б бюджет ДУСі переглянути..там, мабудь очуєєм..зал офційних делегацій аеропорту Бориспіль в особистих справах..дофіга де можна бюджет закварталити..
показати весь коментар
05.08.2022 22:12 Відповісти
Скоротіть держапарат! 285 000 паразитів! Чим вони керують? Економіка знищена. Заводи приватні розбиті. Державні теж. 35%; чоловіків безробітні, але .... середня зарплата в Києві 28 000 гривень. Це ж за рахунок кого? Правильно! За рахунок чиновників з їх преміями, надбавками, окладами, відрядженнями і тд. і т.п. "Кому війна, а кому мати рідна!" За даними української статистики під час війни 8% населення покращило свій матеріальний стан. Як це можливо? Спитайте у ЗЕ і його "прогресивної каманди"...
показати весь коментар
05.08.2022 23:43 Відповісти
 
 