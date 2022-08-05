1 950 16
Кабмін не скорочуватиме видатки держбюджету, - Марченко
Уряд України не планує скорочувати видатки державного бюджету.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз йде мова про оптимізацію у певних системах, перекидку і відтермінування деяких виплат. Але скорочення видатків не передбачається", - заявив міністр.
Марченко наголосив, що уряд скоротив всі незахищені видатки ще у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Топ коментарі
+13 Alex Tiger
показати весь коментар05.08.2022 19:22 Відповісти Посилання
+12 Serg Sergeev
показати весь коментар05.08.2022 19:28 Відповісти Посилання
+7 Марина Кравець
показати весь коментар05.08.2022 19:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буба может, ему не впервой кацапские хотелки выполнять.
І звідки ви такі розумні беретеся?
краще б було скорочувати по іншій схемі, але ми семимильними кроками прямуємо до Еуропи, а там смертна кара заборонена
Ірина Геращенко!
Минулого року на висвітлення діяльності ВР виділили 84, 7 млн грн.
Цього року суму збільшили в 5!раз
. Держбюджетом передбачено сукупне фінансування телеканалу Рада і газети Голос України майже 408 млн грн.
Ось так буде правдиво. Депутанам зарплатню підвищити в 2 рази, а пенсіонерам - на 68 грн.
Р - рівність!