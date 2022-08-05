Кабмін не скорочуватиме видатки держбюджету, - Марченко

Уряд України не планує скорочувати видатки державного бюджету.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз йде мова про оптимізацію у певних системах, перекидку і відтермінування деяких виплат. Але скорочення видатків не передбачається", - заявив міністр.

Марченко наголосив, що уряд скоротив всі незахищені видатки ще у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну.