Сім проросійських партій оскаржують у Верховному Суді свою заборону

суд,реформа

Майже половина проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді. Так, наразі відомо вже про 7 із 16 подібних оскаржень.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України". Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова (ВААС) подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка.

Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти", у цих справах уже відбулися перші засідання, які відвідав аналітик партійних фінансів Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко.

"Розгляд апеляційних скарг у Верховному Суді сильно контрастує з їх розглядом у суді першої інстанції, — розповідає Ігор Фещенко. — У першу чергу йдеться про відкритість процесу. Верховний Суд допускає на засідання не лише журналістів, а й вільних слухачів, тоді як Восьмий апеляційний суд Льова, прикриваючись карантином, створював штучні перешкоди й не допустив журналістів на три чверті засідань по забороні партій".

За словами Ігоря Фещенка, відрізняється і підхід суддів до розгляду справ. Так, зокрема, у роботі Верховного Суду наразі немає того невиправданого поспіху, який спостерігався при розгляді справ у першій інстанції. У ВААС більшість справ розглядалися за один підхід протягом щонайдовше півтори години, тоді як Верховний Суд, не встигнувши розглянути перші дві справи за один підхід, оголошував перерву і вирішував продовжувати розгляд в інші дні.

"Різниця полягає і в тому, що судді Верховного Суду явно вивчають документи і вникають у доводи сторін — просять надати пояснення, ставлять уточнюючі запитання й до наступних засідань просять надати додаткові документи. Саме це і впливає на те, що в апеляційній інстанції справа розглядається довше, навіть якщо представники партії не беруть участь у розгляді власної скарги, як от у випадку із "Союзом лівих сил". По перших засіданнях можемо впевнено сказати, що розгляд апеляційних скарг є відкритим і змагальним", — додає Ігор Фещенко.

"Разом з тим різний підхід судів до розгляду вказаних справ не заперечує того факту, що більшість заборонених партій справді є проросійськими. Передусім йдеться про риторику їхніх лідерів, яка, була критичною щодо української влади, звинувачувала Україну в невиконанні Мінських домовленостей, наполягала на тому, що Україна є під зовнішнім управлінням, експлуатувала теорії змови щодо іноземних (західних) лабораторій та військових баз тощо. Подібна риторика простежувалася аж до повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Так, лише у перший пленарний тиждень 2022 року парламентська партія ОПЗЖ аж 13 разів у своїх виступах про Мінські домовленості, про що свідчить аналіз стенограм засідань, проведений Рухом ЧЕСНО. Представники ОПЗЖ говорили про ці угоди при будь-якій нагоді — у вступному слові, під час обговорення порядку денного ВРУ, змін до положень стосовно вчинення нотаріальних дій, вдосконалення електронної форми документообігу тощо. Окремо варто відзначити риторику представників цих партій щодо анексії Криму та війни на сході України у 2014-2021 роках, де роль росії замовчувалася або ж узагалі заперечувалася, а провина за війну повністю покладалася на українську владу, яка нібито здійснила переворот. Подібну риторику просували насамперед через підконтрольні Віктору Медведчуку телеканали та сайти, нині заборонені українською владою. І ці ж меседжі просував у своїх пропагандистських медіа й російський уряд", - зазначили в "Чесно".

+32
Берите этих оскаржувателей прямо в суде в наручники )))
показати весь коментар
05.08.2022 22:06 Відповісти
+26
"Русский военный корабль, иди *****!".
показати весь коментар
05.08.2022 22:04 Відповісти
+23
показати весь коментар
05.08.2022 22:11 Відповісти
"Русский военный корабль, иди *****!".
показати весь коментар
05.08.2022 22:04 Відповісти
четыре из них выиграют "суд" в печерке, потом подтянут осташиеся. ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ ИДЕМ, ТАВАРИЩИ! .
показати весь коментар
05.08.2022 22:05 Відповісти
достатньо однієї, щоб створити прецидент..
показати весь коментар
05.08.2022 22:16 Відповісти
а будет ли кворум? возвращаемся в ссср?
показати весь коментар
05.08.2022 22:20 Відповісти
Берите этих оскаржувателей прямо в суде в наручники )))
показати весь коментар
05.08.2022 22:06 Відповісти
І разом з адвокатами!
показати весь коментар
05.08.2022 22:47 Відповісти
А де були 8 років назад? Чому тоді не забороняли? Чи окупації Криму, частини Донбасу та війни було недостатньо?
показати весь коментар
05.08.2022 22:06 Відповісти
построить в колонну по два - и окопы рыть, завалы разбирать. держава буксует и судит военных и ТРО. с#ки..
показати весь коментар
05.08.2022 22:09 Відповісти
ермак и зеля им поможет, вопрос цены.
показати весь коментар
05.08.2022 22:11 Відповісти
Как странно, что никто из главарей этих партий не погибает при загадочных обстоятельствах.
показати весь коментар
05.08.2022 22:11 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 22:11 Відповісти
ермак тоже
показати весь коментар
05.08.2022 22:12 Відповісти
Цю тварюку взагалі четвертувати потрібно
показати весь коментар
05.08.2022 23:48 Відповісти
Я полностью к ним присоединяюсь! ПОЛНОСТЬЮ!!!!
Их не запрещать надо, а расстреливать!
показати весь коментар
05.08.2022 22:11 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 22:14 Відповісти
А судьи кто?
показати весь коментар
05.08.2022 22:17 Відповісти
это лучший вопрос.
показати весь коментар
05.08.2022 22:59 Відповісти
Я так розумію, кацапи від Києва не відступили, вони його за 3 дні таки захопили
показати весь коментар
05.08.2022 22:17 Відповісти
21-го квітня 2019-го року
показати весь коментар
05.08.2022 22:40 Відповісти
Ти бач ожили ...
показати весь коментар
05.08.2022 22:18 Відповісти
А посидіти головам партій не хочеться?
показати весь коментар
05.08.2022 22:19 Відповісти
Всі ці диверсійні партєйки - вороги України, намагаються затягнути українців в тупу, деградуючу, вмираючу, гидку московську імперію для її спасіння. Бажають, щоб українці гнили разом з московітами.
Вже не допоможе навіть відновлення СССР.
А спасіння України й українців тільки в незалежності і в ЕС!!!
показати весь коментар
05.08.2022 22:19 Відповісти
оскаржують? не згідні? - на фронт!!!
показати весь коментар
05.08.2022 22:19 Відповісти
На якій підставі втративший українське громадянство Коломойський перебуває в Україні?
показати весь коментар
05.08.2022 22:20 Відповісти
Бєжєньєц...
показати весь коментар
05.08.2022 22:26 Відповісти
О,Верховный суд уже в нетерпении великого денежного урожая,срочно готовят хранилища!
показати весь коментар
05.08.2022 22:21 Відповісти
У нас можливо все
https://www.youtube.com/watch?v=8HqnkxidGw4
показати весь коментар
05.08.2022 22:22 Відповісти
Відчуваю, що зараз на мене накинуться місцеві патріоти, але на мою особисту суб'єктивну думку, заборона партій - це не правильний шлях, який не приведе нас ні до чого хорошого. Можна заборонити ідеологію, але не партію. Наприклад, як у нас заборонили комуністичну ідеологію. Але забороняти партії - це перебор. Якщо за ці "партії", такі як ОПЗЖ, Шарія та іншу наволочь навіть зараз готові голосувати Українці, то проблема у нашій нації, а не у партіях. Ну заборонят їх, що від цього зміниться? Ну Буде партія не ОЗЖ, а "ЗаСРУСЬ", яку очолять Бойко, Мураєв та Рабіновіч. А ми отримаєм засудження від Європи. Навіть не сумніайттесь. Мають бути кримінальні справи проти членів цих "партій", тим паче доказів більш ніж достатньо, і робота з Українцями, щоб у нас більше ніколи не було подібних "партій".
показати весь коментар
05.08.2022 22:23 Відповісти
справа в тому, що з українцями працюють саме Бойко, Мураєв та Рабіновіч
а допомогають їм Зеленьский, Портнов, Ермак - які ровно нічим від ОПЗЖ не відрізняються
давайте перерахуємо наприклад 10 ключових питань для України, а ви поставите галочки - чи є хоч якась різниця між жидами з ОПЗЖ та жидами ЗЕленьського

- замінить усі пам'ятники та вулиці Пушкіна на пам'ятники та вулиці Ст.Бандери, простий обмін чужих цінностей на наші
- заборонити московську церкву, всю, відразу, й без додаткових умов
- пам'ятник Ватутіну під Верховною Радої замінити на пам'ятник Шухевичу
- ввести квоти на представницво націй у Верховній Раді та АП - тобто жидів у нас мешкає 0,6%, тобто все чесно домножаємо на 440 депутатів на 0,6%, заповнюємо єтнічні картки на папу, маму, двох дідусів та двох бабусів, отримуємо 3 жида. Крапка. Всі інші 437 - українці. Так само на керівних посадах у Уряди та АП. Все чесно? Немає ніякого антісемітізму у цьому?
- всіх хто в пику державних помінальних днів 8-го травня, святкує победобесіе 9-го мая с дідами на палках, автоматично засуждуємо на один рік виправних робот

є по ключових питаннях хоч якась різниця між одними жидами та іншими?
показати весь коментар
05.08.2022 22:45 Відповісти
Читаєш - і хочеться "кип"ятком пісять від радості" - оце так "суперпатріот"! А якщо проаналізувать - так від тебе ж провокацією пре пригожинською! Адже не в "жидах" справа! В США та Західній Європі маса "жидів" - однак подібного тому, що твориться в Україні - НЕМАЄ! А чому? Та тому, що основна маса населення в США живе по принципу - "Жить краще ніж "Джонсони"!" (у нас аналог - "Петренки" чи "Іваненки") І багаті люди для них - "приклад "успішності"А у нас народ ненавидить багатих до цих пір І ненавидить не тому, що вони багаті Гірше! Вони ненавидять їх тому, що "багаті" - не вони самі!
показати весь коментар
06.08.2022 03:05 Відповісти
Чув куди пішов рюзьгєкарабль???! Він там тебе вже зачекався!! Лібералізм - то гарний спосіб розвитку під час мирного часу - але ж не під ЧАС ВІЙНИ(ще й її гарячої фази!)! Може за твоєю логікою ще й рашистам дамо змогу відкрити тут свої філії: типу лдпр чи єдінайраїссі??! А чого б і ні - за твоїм міркуванням в них тут цілком можливо шо знайдеться якась кількість виродкових "прихильників"! Якраз тих гнидяр - які зараз корегують ворожий вогонь та з нетерпінням чекають приходу рюзьгєміра! Так шо ПІШОВ ТИ НАФУЙ -"глобальний поцреот" зі своїм "шляхом"!
показати весь коментар
05.08.2022 22:55 Відповісти
Засудження в1д частини Европи буде отримано у всякому раз1, бо Мацков1я добре п1дготувала п1дтримку сво1х 1нтерес1в у европейських кра1нах 1 з боку окремих пол1тик1в, 1 п1дтримуючи окрем1 групи населення, орган1зовуючи деяк1 досить масов1 акц11 протесту. Типу демострац1й протесту проти в1йни, у яких "борц1 за мир у всьому св1т1" борються за ненадання збро1 Укра1н1. По-друге, робота з укра1нцями - це 1 е д1яльн1сть парт1й, не забороняючи проросс1йськ1 парт11, даеться повна змога обробки населення на користь ворога. В Укра1н1 йде в1йна проти росс1йських агрессор1в - ви це забули? Як це - п1д час смертельно1 боротьби з ворогом
показати весь коментар
06.08.2022 00:49 Відповісти
Самый правильный суд:
показати весь коментар
05.08.2022 22:30 Відповісти
Гойдалка без кріселка
показати весь коментар
05.08.2022 22:36 Відповісти
Київ давно захоплений ворогами і вони спокійненько ходять там по судах! Ганьбище! Хто там ще вірить в ЗСУ? Ні в тилах, ні на території ворога жоден ворог не постраждав!
показати весь коментар
05.08.2022 22:31 Відповісти
розстріляти на хер
показати весь коментар
05.08.2022 22:31 Відповісти
В твоїх словах є логіка. Але тут питання - яку саме ідеологію забороняти. Вони ж всі "на грані фолу" грають. Гибридні чуваки. Відкрито вони і не казали, що Україна має стати колонією рашки. Навіть коли "ригі" були на хвилі, вони так прямо не казали. Вони тіпа "за мір і добрососєдство" з рашкою.
А це не кримінальний злочин. Що тут заборонеш?
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
чому не казали?
а пам'ятники Пушкіну - це не означає що ми колонія Рашки?
у нас що немає Котляревського? Добре нехай на 100 пам'ятників Котляревського стоїть один Пушкіну - АЛЕ тільки в обмін на те, що в Рашці стоїть пам'ятник Котлевському
все повинно бути чесно

ми ставимо один пам'ятник Ектеріні другої - вони один пам'ятник Мазепі
ми ставимо один пам'ятник Ватутіну - вони один пам'ятник Шухевічу

якщо це не так - це й називається ОКУПАЦІЯ
показати весь коментар
05.08.2022 22:49 Відповісти
У цих вибл&дків в Україні повинно бути тільки дві опції: або вони самі тихенько кудись з'їбєняться(хоч у парашу хоч у пекло - якщо встигнуть чи якщо зможуть!) - АБО МИ ПОВИННІ ЇХ УСІХ ПРОСТО ЗНИЩИТИ!!! 💀💀💀ФІЗИЧНО!!! Ну ви просто уявіть собі "картину маслом": десь у США, Великій Британії чи тому ж совці-сесесеер під час другої світової "місцеві відділення"(чи філіали) Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) оскаржували б закриття своїх контор!🤔😳🙄 Це просто якийсь ЛЮТИЙ ТРЕШНЯК(чи точніше 3,14здець)!!!😠😡🤬
показати весь коментар
05.08.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 22:42 Відповісти
Розглядати їх оскарження лише після того, як по 5 головних функціонерів партій скажуть - хутін х..ло.
показати весь коментар
05.08.2022 22:57 Відповісти
Гнати тварюк!
показати весь коментар
05.08.2022 23:18 Відповісти
Чому ця змія досі жива ? Чому її досі не вбили ? Чому дозволяєте ворогу піднімати голову, чому ця погань дсі жива ?
показати весь коментар
05.08.2022 23:50 Відповісти
Треба бути по п**арастичному конченими щоб після нападу росії на Україну 24 лютого
продовжувати підтримувати рашистів. Ці недолюди заслуговують на шибеницю. Всі хто
підтримує маніаків є недолюдиною.
показати весь коментар
06.08.2022 00:46 Відповісти
Коли Лавринович своїм наказом Мінюсту у 2013-му заборонив партію Порошенка "Солідарність", то Порох не скаржився по судам (навіть вже будучи Президентом), а поступив розумніше: зареєстрував нову (щоправда, назвав її БПП). Але весь електорат і штат партії Солідарність перейшов в БПП
показати весь коментар
06.08.2022 10:36 Відповісти
 
 