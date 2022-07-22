Найбагатша із заборонених партій КПУ володіє 61 об'єктом нерухомості та 16 автомобілями, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Комуністична партія володіє найбільшою кількістю майна з-поміж заборонених проросійських партій.

Такі результати дослідження Руху ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із ухвалою про забезпечення позову, якою заборонено діяльність КПУ, партія володіє 61 об'єктом нерухомості - квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками.

Загалом площа офісів та квартир партії перевищує 4,5 тисячі квадратних метрів. В ухвалі суду відсутні дані про площу приміщень, які належать партії, але Руху ЧЕСНО вдалося порівняти ці дані із звітом партії за 4 квартал 2019 року. В ухвалі суду вказано одразу 10 об'єктів нерухомості, яких немає у партійній звітності, тож загальна площа майна партії суттєво більша за вказані 4,5 тисячі м².

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Одне з найбільших та, очевидно, найцінніших приміщень КПУ має у Києві поруч зі станцією метро "Політехнічний інститут". Будинок на вулиці Гаврилишина, 7 складається з двох частин - 7-поверхової та 2-3 поверхової. Із наявних даних складно сказати, які саме приміщення у цьому будинку належать партії. Втім, зважаючи на площу, воно в будь-якому випадку є цінним.

На вулиці Гаврилишина, 7 КПУ володіє нежитловим приміщенням площею майже 800 м².

Нерухомість КПУ розкидана по всій країні - від Закарпаття до Луганщини й від Криму до Сумщини. Втім найбільше об’єктів партія має саме на Донеччині, Луганщині та у Криму. Лише у Сімферополі на вулиці Долгоруковській партія має 7 квартир та офісів. На цей момент більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях (34 з 61 об'єктів).

Втім, під конфіскацію може попасти не все майно КПУ. При верифікації даних виявилося кілька об'єктів, які фігурують у звітності партії за кінець 2019 року й відсутні в ухвалі суду. Йдеться про невелику квартиру в центрі Горішніх Плавнів (20,8 м²) та нежитлове приміщення в смт Любешів, Волинської області на 216 м². За нашою інформацією, приміщення на Волині партія могла продати на початку 2021 року, але квартира у Горішніх Плавнях досі перебуває у власності партії. Інформацію про ці об'єкти Рух ЧЕСНО передав Міністерству юстиції.

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Так само серед заборонених партій автомобілями володіє лише Комуністична партія України. Згідно із даними ухвали партія у власності партії є 16 авто. Йдеться передусім про вітчизняні "Славути" (ЗАЗ-110307) 2004-2008 років випуску. Також, партія має дві "Газельки". Найновішою в автопарку КПУ є LADA Samara 2012 року виробництва.

Зважаючи на вік автомобілів та їхній невідомий технічний стан, оцінити вартість автопарку КПУ неможливо. "Славута" на профільних сайтах стартує від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Складно сказати також, і де перебувають ці машини. Принаймні 6 з них належать партійним осередками з Донеччини і Луганщини, тому цілком ймовірно, що знаходяться на окупованих територіях.

"Загальну вартість майна КПУ, яке в перспективі перейде у державну власність, оцінити складно, адже частина з нього в окупації, частина в невідомому стані, а частина розташована у маленьких містечках та селах. Втім за рахунок об'єктів в облцентрах та у столиці вартість цього майна може сягати десятків мільйонів гривень", - вважають активісти.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

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Суд уже заборонив діяльність 16 партій. Це зокрема ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партія Шарія, "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", Соціалістична партія України, "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Прогресивна соціалістична партія України та "Русь Єдина" (Партія політики путіна).