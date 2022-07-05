Суд заборонив діяльність Компартії України

Колегія суддів Восьмого ААС 5 липня завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ на посиланням на фейсбук-сторінку суду.

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

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Вперше Комуністичну партію України заборонили 30 серпня 1991 року. Тоді Президія Верховної Ради видала указ "Про заборону діяльності Компартії України". Вже у жовтні 1993 році КПУ офіційно повернулась на політичну карту України. З того часу незмінним лідером політсили був Петро Симоненко.

Фаркція КПУ у повному складі голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після перемоги Євромайдану, окремі представники Комуністичної партії України почали брати участь в виступах на сході та півдні України проти Майдану і нової влади. Це дало підставу в. о. Президента О. Турчинову ставити питання про заборону її діяльності.

У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.

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