Суд заборонив діяльність Компартії України
Колегія суддів Восьмого ААС 5 липня завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ на посиланням на фейсбук-сторінку суду.
"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.
14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.
Вперше Комуністичну партію України заборонили 30 серпня 1991 року. Тоді Президія Верховної Ради видала указ "Про заборону діяльності Компартії України". Вже у жовтні 1993 році КПУ офіційно повернулась на політичну карту України. З того часу незмінним лідером політсили був Петро Симоненко.
Фаркція КПУ у повному складі голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після перемоги Євромайдану, окремі представники Комуністичної партії України почали брати участь в виступах на сході та півдні України проти Майдану і нової влади. Це дало підставу в. о. Президента О. Турчинову ставити питання про заборону її діяльності.
У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.
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Бубочка вирішив, на час війни, заборонити те, що пожиттєво заборонено ще при попереднику.
Debout les forçats de la faim", або в Україні "Вставайте, гнані і голодні робітники усіх країн". Виключно "вставай, проклятьєм заклеймьонний вєсь мір галодних ірабов".
За ними другие приходят, они будут ТАКЖЕ ТРУДНЫ!!!
Сплотилась навеки великая Русь
Гляжу - поднимается медленно в гору
Великий могучий Советский Союз
И шествуя важно, в спокойствии чинном
Нам Ленин великий наш путь озарил
В больших сапогах, в полушубке овчинном
На труд и на подвиги нас вдохновил
шоб вааще искупаться в лучах славы
Джерело:
мудрий нарід тобі і очі видряпає за святе...
16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей[11]. Однако партия подала апелляцию на решение суда[12]. В мае 2022 года Министерство юстиции Украины сообщило о вступлении в силу решения апелляции о запрете партии.
Зе влада продовжує серіал "Великий пердь"
Хоча сама Зе влада це зашифровані совки пострадянські по суті, хоч сам Зе, хоч його оточення.
На часі, зуб даю!
********** і **********! ©
Он поляки 25 січня 2022 року почали будували стіну від білорусі і вже побудували! Незважаючи на те, що стала основним прихистом для наших біженців і витратила на допомогу багато ресурсів і финансів, оперативно закінчили установку захистої стіни.
А нам завжди щось заважає! Шукаємо як не нестачу коштів, то якусь іншу причинку для здійснення проекту, заходу, будівництва і т.д!
Зато дуже кмітливі в перевезенні автівок у період війни, псевдоволонтери загрібають лопатами крадені гроші, депутати стають зрадниками, хтось наживається на війні, хтось бухає, хтось викладає тисячі баксів щоб втікти від мобілізації.