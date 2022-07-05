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Суд заборонив діяльність Компартії України

кпу

Колегія суддів Восьмого ААС 5 липня завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ на посиланням на фейсбук-сторінку суду.

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі ніхто не подавав апеляцію на рішення щодо заборони проросійських партій, - Малюська

Вперше Комуністичну партію України заборонили 30 серпня 1991 року. Тоді Президія Верховної Ради видала указ "Про заборону діяльності Компартії України". Вже у жовтні 1993 році КПУ офіційно повернулась на політичну карту України. З того часу незмінним лідером політсили був Петро Симоненко.

Фаркція КПУ у повному складі голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після перемоги Євромайдану, окремі представники Комуністичної партії України почали брати участь в виступах на сході та півдні України проти Майдану і нової влади. Це дало підставу в. о. Президента О. Турчинову ставити питання про заборону її діяльності.

У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.

Також читайте: Суд заборонив в Україні "Русь єдину", колишню "Партію політики Путіна"

Автор: 

заборона (1446) комунізм (74) партія (367) суд (11646)


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Топ коментарі
+39
Серп и молот - смерть и голод!
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05.07.2022 15:47
+38
Це вкотре вже?
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05.07.2022 15:45
+30
це треба було робити ще у 1991 році-
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05.07.2022 15:47
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Це вкотре вже?
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05.07.2022 15:45 Відповісти
ЗЕленим дурням не звикати! Вони в 19 році "відкривали" нові школи і дороги збудовані ще при Пороху.
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06.07.2022 08:18 Відповісти
це треба було робити ще у 1991 році-
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05.07.2022 15:47 Відповісти
Яким чином? Ви в 1991 році на планеті Земля були?
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05.07.2022 16:13 Відповісти
Ви погано історію знаєте, її і заборонили 30 серпня 1991... А потім відновили за сприяння прем'єр-міністра Кучми!
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05.07.2022 16:40 Відповісти
Ви теж не до кінця історію знаєте. На Кучму натиснула Європа. Я не здивуюся, якщо і зараз ЄС почне верещати.
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06.07.2022 08:39 Відповісти
Серп и молот - смерть и голод!
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05.07.2022 15:47 Відповісти
моя бабуля в моём детстве всегда так говорила. а потом для мну добавляла - тіко ж ти поразіт малий дивись нікому таке не кажи, а то нас всіх в сранку (допру) посадють!
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05.07.2022 16:06 Відповісти
Всі партії на мою думку , це одна кодла , одна національність і один шлях.
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05.07.2022 15:48 Відповісти
Ну, тебе понесло! Щоб ти знав - безпартійний політик - це або надто великий оригінал, який не може знайти собі однодумців, або надто хитрожопий і приховує своє справжнє політичне обличчя. Ти що вважаєш, що 450 індивідумів лише після обрання у парламент мають шукати між собою точки дотику? Так і каденція спливе без вирішення жодного питання.
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05.07.2022 18:12 Відповісти
це тому що у нас олігархи заправляють всім, і політичні партії теж від них залежать, нікого іншого туди просто не пускають, змі теж їх, тому й виглядає все так....однаково.
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05.07.2022 18:18 Відповісти
а що тоді забороняли в 2015 році ?
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05.07.2022 15:49 Відповісти
Комуняк.
Бубочка вирішив, на час війни, заборонити те, що пожиттєво заборонено ще при попереднику.
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05.07.2022 15:57 Відповісти
А чому "ригів" ще ні?
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05.07.2022 23:51 Відповісти
Запретили участие в политической деятельности. Но это не мешало им продолжать свои сходки, песнопения, празднование годовщин и т.д. Теперь их запретили полностью. Само существование.
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05.07.2022 16:16 Відповісти
и шо им помешает устраивать песнопения ?
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05.07.2022 16:55 Відповісти
А нічьо нізапрітіт. Щодо "пєснопєній": ніколи не чув, щоб в сссрі комуністи співали "Debout les damnés de la terre
Debout les forçats de la faim", або в Україні "Вставайте, гнані і голодні робітники усіх країн". Виключно "вставай, проклятьєм заклеймьонний вєсь мір галодних ірабов".
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05.07.2022 17:49 Відповісти
но в Украине есть статья за распивание, но нет статьи за распевание
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05.07.2022 18:27 Відповісти
Суровые годы уходят ....,
За ними другие приходят, они будут ТАКЖЕ ТРУДНЫ!!!
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05.07.2022 18:00 Відповісти
Однажды в студёную зимнюю пору

Сплотилась навеки великая Русь

Гляжу - поднимается медленно в гору

Великий могучий Советский Союз

И шествуя важно, в спокойствии чинном
Нам Ленин великий наш путь озарил
В больших сапогах, в полушубке овчинном
На труд и на подвиги нас вдохновил
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06.07.2022 01:41 Відповісти
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06.07.2022 02:19 Відповісти
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05.07.2022 15:49 Відповісти
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05.07.2022 15:52 Відповісти
але ж яке притрушене на фотці, капець.
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05.07.2022 18:19 Відповісти
То ще таке-сяке... Осьосьо де притрушене!

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06.07.2022 01:17 Відповісти
І ще:

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06.07.2022 01:23 Відповісти
Знову дуже своєчасне рішення...
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05.07.2022 15:50 Відповісти
ещё осталось теорему Пифагора открыть по новой,

шоб вааще искупаться в лучах славы
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05.07.2022 16:57 Відповісти
сюр якійсь..забороняють ж вже років 30
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05.07.2022 15:50 Відповісти
По оперативности решения следующей нужно запретить партию фараонов
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05.07.2022 15:52 Відповісти
..............ШЕЛ ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ С КОММУНИЗМОМ..............
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05.07.2022 15:52 Відповісти
То ще була дозволена до цього часу ???
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05.07.2022 15:53 Відповісти
У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.
Джерело:
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05.07.2022 15:59 Відповісти
А что, такая партия ещё есть?
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05.07.2022 15:54 Відповісти
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05.07.2022 15:55 Відповісти
"Привід ходить по Європі..." (К. Маркс)
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05.07.2022 18:16 Відповісти
"...рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій." То есть после войны опять разрешат???
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05.07.2022 16:01 Відповісти
Да! И Вы сможете в неё вступить.
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05.07.2022 16:28 Відповісти
А вы мне рекомендацию дадите?
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05.07.2022 18:46 Відповісти
Молодці. Заборонили вже заборонене. Робота кипить. давайте гроші.
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05.07.2022 16:01 Відповісти
Суд заборонив діяльність Компартії України. Не прошло и полгода! Однак заборонити КП України встигли ще до початку дії/реалізації Закону о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года/ Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022
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05.07.2022 16:02 Відповісти
А коли заборонять збіговисько, яке чомусь називається партією, «Слуга народу»?
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05.07.2022 16:10 Відповісти
Ти шо?!!

мудрий нарід тобі і очі видряпає за святе...
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05.07.2022 16:18 Відповісти
Вона тепер остаточно заборонена,чи через пару років почуємо про чергову заборону?
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05.07.2022 16:12 Відповісти
заметь, вообще никаких расходов, а пиара навсегда каждый месяц
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05.07.2022 16:59 Відповісти
Що, опять !?!
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05.07.2022 16:15 Відповісти
Симоненко накатает жалобу в мацкальскую фирму Рога и Копыта типа ЕСПЧ... и партейцу попу Гундяю...типа ущемляют права и свободы ШариковыХ...
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05.07.2022 16:17 Відповісти
так вроде запрещали уже?!
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05.07.2022 16:26 Відповісти
Запретили козлам смотреть на капусту. Где ***** люстрация 30 лет назад? Та они названия меняют чаще чем свои трусы. Вчера рыгоаналы, завтра шлюхи народу.
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05.07.2022 16:26 Відповісти
комуняк не запрещать их сажать надо. Навсегда, бо расстреливать Европа не разрешает А придут они к власти, они будут убивать всех, без суда и всяких разрешений
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05.07.2022 16:29 Відповісти
+100500.
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05.07.2022 16:35 Відповісти
Далеко не во всех странах коммунизм официально запрещен.
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05.07.2022 16:37 Відповісти
а до того времени значит пакостили суки кремлевские на законных основаниях, а власть и органы безопасности знали и молчали
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05.07.2022 16:33 Відповісти
А церкву московського сатанату заборонять тільки після того, як заборонять баканову туди ходити замолювати гріхи?
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05.07.2022 16:36 Відповісти
как бы запрещали же уже? или то было не окончательно?
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05.07.2022 16:42 Відповісти
Вы не панимаете - это другоє !

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05.07.2022 17:03 Відповісти
Пока этой чумы не было при штабе. на Луганщине все было стабильно. Даже не удивлюсь, если выяснится что у Марфы тоже "рыло в пуху"
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05.07.2022 21:54 Відповісти
"Це був ... спеціальний схід"
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06.07.2022 02:25 Відповісти
Значит будет партия рабочих и крестьян. Достала эта показуха. Уголовные дела только против Порошенко могут заводить
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05.07.2022 17:03 Відповісти
ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ У 1991 РОЦІ!
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05.07.2022 17:05 Відповісти
У 1991 році "мудрий нарід" України замість патріотично і європейськи налаштованого Чорновіла вибрав у президенти комуняку.
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05.07.2022 22:04 Відповісти
Так її вже нібито забороняли?! От і живуча ж, падлюка!
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05.07.2022 17:06 Відповісти
Як і їх засушений вождь у мавзолеї, живіше всіх живих.
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05.07.2022 17:14 Відповісти
А що яйця чухали 30 років? Носилися як дурний з писаною торбою з тою компартією. Подивіться де зараз всі наші сусіди Польща, Литва, Чехія, і де ми?
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05.07.2022 17:28 Відповісти
А Леся часом не Андріївна ?
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05.07.2022 18:03 Відповісти
И это только на 30 лет независиости Украины? Суд запретил деятельность партии идеология которой убила как минимум 10 млн украинцев в 20=м веке и уже убила несколько десятков тыс в 21-м?
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05.07.2022 17:55 Відповісти
Напомнить сокращение населения Украины с 1991 в следствии так называемых рыночных реформ и якобы демократии?
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06.07.2022 09:04 Відповісти
Ипать сильнейший ход для охлоса... Все, уже вайне конец, все на шашлычки?
16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей[11]. Однако партия подала апелляцию на решение суда[12]. В мае 2022 года Министерство юстиции Украины сообщило о вступлении в силу решения апелляции о запрете партии.
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05.07.2022 17:58 Відповісти
Шо, опять?
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05.07.2022 18:20 Відповісти
Слава богу!!!... Этих фашистов из КПСС ещё до хрена живёт ещё сейчас в Украине!.... Предатели , приспособленцы , лентяи , тунеядцы , безмозлые трупы и шизофренники поступали в эту Эсэсовскую КПСС!!!....Этих коммунистов-фашистов всех без разбору надо повешать на столбах от Киева до Одессы и обратно, зА ГЕНОЦИД ВСЕХ НАРОДОВ СССР!!
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05.07.2022 18:31 Відповісти
Заборонити заборонене, це круто... петя сімон з голоду не помре?
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05.07.2022 18:35 Відповісти
жалко что их стрелять нельзя.как мой прадет с максима.
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05.07.2022 18:36 Відповісти
я даю добро... ще й приєднаюсь до тебе. буду патрони подавать.
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05.07.2022 19:03 Відповісти
А симоняну по фигу. Он лавэ со своих комуняцких стариков и старушек много поиметь успел. Сейчас трётся где то в мацкве рядом с зюганом и в йух не дует - бабки есть, маеток в падмацковье (писали где то рядом с килей бомбой) есть, жена молодая, на съезды компартий всяких чуркистанов приглашают, в бане парят, массаж делают, наливают, отсасываю - так чего б так не жить?
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05.07.2022 19:00 Відповісти
Нихера себе - только сейчас? У нас в Балтийских странах этот мрак запретили уже в 1991 сразу после ухода из СССР.
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05.07.2022 19:12 Відповісти
Маленький Наполеон нравится все больше. Украине нужна твердая рука.
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05.07.2022 19:52 Відповісти
Не прошло и три года...
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05.07.2022 20:24 Відповісти

Зе влада продовжує серіал "Великий пердь"
Хоча сама Зе влада це зашифровані совки пострадянські по суті, хоч сам Зе, хоч його оточення.
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05.07.2022 20:40 Відповісти
А шо там запрещённые зажопники? Цветут и пахнут, отираясь между ,,Слугами урода"?
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05.07.2022 20:55 Відповісти
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05.07.2022 22:14 Відповісти
Смердючий гнійник компартійців луснув і розтікається, несучи смерть в першу чергу територіям які з ним загравали.
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05.07.2022 22:21 Відповісти
Шо, опять?
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05.07.2022 23:38 Відповісти
Шо, знов?
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05.07.2022 23:50 Відповісти
Зеленський! Підписуй доку́мент про саморозпуск СРСР!
На часі, зуб даю!
********** і **********! ©
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06.07.2022 01:31 Відповісти
нам сонця не треба . нам партия свитить . нам хлиба не треба . роботу давай --- читачи ЦЕНЗОРА здогадаються про яку партию йдеться
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06.07.2022 05:24 Відповісти
Які же ми все ж таки недотепні! Основне гоніння комуністів почалося в 2014 році, і їх як вітром здуло. ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ остаточно заборонили цю партію? Слів просто немає...... Халатність до всього призвела до сьогоднішніх подій!
Он поляки 25 січня 2022 року почали будували стіну від білорусі і вже побудували! Незважаючи на те, що стала основним прихистом для наших біженців і витратила на допомогу багато ресурсів і финансів, оперативно закінчили установку захистої стіни.
А нам завжди щось заважає! Шукаємо як не нестачу коштів, то якусь іншу причинку для здійснення проекту, заходу, будівництва і т.д!
Зато дуже кмітливі в перевезенні автівок у період війни, псевдоволонтери загрібають лопатами крадені гроші, депутати стають зрадниками, хтось наживається на війні, хтось бухає, хтось викладає тисячі баксів щоб втікти від мобілізації.
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06.07.2022 05:40 Відповісти
Я не прихильник сімонєніна і нащадків пристосуванців політбюро, але заборона всіх лівих партій в Україні це і є ознаками огидного антилюдяного фашистського неоліберального олігархічного режиму за який зараз гинуть українці.
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06.07.2022 09:01 Відповісти
А якого біса всі ті заборонені партії спонсоруються з агресивно-загарбницької московії і постійно на її орієнтовані?
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06.07.2022 20:01 Відповісти
Інститут Національної Памяті має підготувати і провести публічний судовий процес над комуністичною ідеологією та її наслідками для народу України. Уявіть! До цього часу жодного суду на всій планеті над деструктивною ідеологією, яку, до речі, ООН прирівняла до фашизму та сіонізму не відбулося! Якщо націонал-соціалізм Гітлера засуджено на Нюрнберзьському процесі і очільників повішено, то його союзник - Сталін та вся комуністична верхівка оголошені де факто "переможцями в Другій світовій" і продувжують справу фашизму плодячи "клонів компартії" (націонал-соціалістів) де тільки можуть засераючи мізки міфами про "соціалізм с чєловєчєскім ліцом".
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12.07.2022 14:45 Відповісти
 
 