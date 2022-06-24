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Суд заборонив в Україні "Русь єдину", колишню "Партію політики Путіна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

партія

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка раніше мала назву "Партія політики Путіна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресслужбі Восьмого ААС.

"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Русь Єдина", - йдеться у повідомленні.

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За рішенням суду кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
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Топ коментарі
+15
у нас навіть таке лайно було...
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24.06.2022 14:35
+11
не пройшло і сто днів війни щоб заборонити партію рутіна. Це не держава...це зборище злодіїв та манкуртів
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24.06.2022 14:32
+9
А у нас была такая партия? Капец...
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24.06.2022 14:45
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Кацапи - то нерусь , то хазари.
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24.06.2022 14:31 Відповісти
то татари
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24.06.2022 14:47 Відповісти
Украина сейчас тоже никакая не русь хватит эти кремлевские мульки пихать
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24.06.2022 17:02 Відповісти
не пройшло і сто днів війни щоб заборонити партію рутіна. Це не держава...це зборище злодіїв та манкуртів
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24.06.2022 14:32 Відповісти
не прошло и 8 лет
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24.06.2022 15:06 Відповісти
у нас навіть таке лайно було...
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24.06.2022 14:35 Відповісти
neprashlo i 8 rokiv jak vsplylo
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24.06.2022 14:37 Відповісти
Ця партія за Ющенка, навіть брала участь у виборах, а її пикою була така собі Оксана Байрак, режисер жіночих фільмів.
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24.06.2022 17:33 Відповісти
оце так, а хто ж члени цієї "славнозвісної "партії , де вони і що вони роблять? просто цікаво...
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24.06.2022 14:39 Відповісти
А у нас была такая партия? Капец...
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24.06.2022 14:45 Відповісти
Очень стыдно за Украину за границей. Всякие Падляки с араХАМиями что -то требуют, провозглашают.
А Украина очень медленно хоть что-то делает против рашкованских агентов и рашкованского бизнеса. После Европы и США. Или вообще не делает.
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24.06.2022 14:49 Відповісти
Саме так. Свідомо похєрити власну ракетну програму, а потім несамовито волати: "Закрийте нам небо!" - це така крінжатина.
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24.06.2022 15:01 Відповісти
шо всі сашко пітараси? чого тобі соромно синок за бугром? шо всцявся?
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24.06.2022 16:05 Відповісти
А що ти зробив для України, ну окрім поскиглити?
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24.06.2022 17:34 Відповісти
Партія політики путіна... Як воно в загалі існувало 8 років
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24.06.2022 14:54 Відповісти
запитайте пороха. я взагалі ним розчарований. То не політика Зе привила до війна а навпаки толірантність пороха. істоїя назве винного. Ах да путін- то самий самий пітарас в історії, та ще й ху...йло. Слава Україні!!!
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24.06.2022 15:33 Відповісти
***** ты ватный запитай таких даунов как ты которые голосовали за мертветчука и рыгоаналов
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24.06.2022 17:03 Відповісти
А хто зробив медведчука впливовим політиком, після 2005р про нього не було чути, а після 2014 раптом лідер жопозіції?
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24.06.2022 17:36 Відповісти
У нормальній державі цей непотріб заборонили б у 2014 році (як мінімум).
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24.06.2022 14:59 Відповісти
не писди кацап
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24.06.2022 17:05 Відповісти
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24.06.2022 15:04 Відповісти
после 8 лет войны.
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24.06.2022 15:05 Відповісти
Самий смак гівна буде тоді, як ЄС так-сяк вводить санкції проти парашистих олігархів, а Україна буде надавати їм громадянство. Тоді рашен-олігархи втечуть від санкцій, навіть якщо вони живуть в па-раші.
Звісно, за багатомільйонні відкати, які підуть в кишеню араХАМій. Думаю, Абрамович вже заплатив саме араХАМії.
Будьте уважні!
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24.06.2022 15:10 Відповісти
Сашко а ти мабуть зараз у окопі? прихильни ЄС. чи срати на Президента то твоя-рашистьська думка? чмо сране.
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24.06.2022 15:36 Відповісти
До чого тут окопи? Людина в темі, що Абрамович давав хабара щоб санкції з нього зняли. Тільки Сашко помилився. Абрамович давав гроші агенту кремля єрмаку, а коли той не зміг зробити його "посланцем доброї волі" між путлєром та Зеленим то єрмак надавив на преЗедента і потім удвох просили Байдена про помилування Абрамовича. Але ж Байден не земляк з землі обетованної, а послав усіх нах.... І фокус не трапився. А якщо ти дивишся тільки арестовича, тоді не знаю. Краще не пиши тоді коменти якщо ті не з числа 73%.
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24.06.2022 15:47 Відповісти
сашко-алекс я тобі пику засру за Президента і не дозволю звати його зеленим бо ви суки сидите вдома і не розумієте яку долю несе він. Так само на війні за Головнокомандуючого жопу порвуть. так шо ровно сиди. незная броду не лізь у воду. той хто має право сказати скаже.
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24.06.2022 15:53 Відповісти
чому ти **** не захищаєш рідний дім? зараз тільки вражина каже про 73 відсотка... шо скажешь мроскалюка?
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24.06.2022 15:55 Відповісти
якби ти ще мав справу з війною то зрозумів би що всі мали помилки але не коли тебе вбивають. людина має сором а маскаль заоходчення до вбивств. то ви з ким? З тим хто не кинув нас? чи з тим хто зараз вже втиснув нам мінск8.... думайте якщо не з калашом. бо вас захищають ціною свого життя а ви плюєте нам.
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24.06.2022 16:10 Відповісти
я буду срать на твоего конченного зеленого президента за то что он подставил людей под бомбы а сам ******** в бункер и семью свою **** вывез щаранее
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24.06.2022 17:06 Відповісти
І коли це порох нагнув парашистів? едведчук? да? соси пісю.
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24.06.2022 15:38 Відповісти
ты гандон ватный - заткнись твоему зеленому торчку до пороха как раком до Киева
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24.06.2022 17:08 Відповісти
не так активно, бо не зможе покакати.
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24.06.2022 17:39 Відповісти
от чмо.... питань нема, бо така ******* істота яка гонить під час війни на Президента то і є ванта скотина.
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25.06.2022 08:30 Відповісти
3,14здец. Партия политики Путина - ********* кОмпани представляет... Это шо, они 8 или более лет существовали? Очнулись, мля...
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24.06.2022 15:10 Відповісти
В ноябре 2005 года политсила сменила название на «Партия политики Путина, и с таким названием пыталась пройти в парламент на выборах 2006 года, но не набрала нужное количество голосов

не пам'ятаю,хто тоді був головою РНБО?
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24.06.2022 17:41 Відповісти
Порох шо не знав? то з пулємьотом не піаритись. Бувший прихільник пороха.
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24.06.2022 15:34 Відповісти
нет не знал потому что такие ****** как ты голосовали за зе-беню и рыгоаналов
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24.06.2022 17:09 Відповісти
пітар твій батько а голосував я за пороха який нещодавно піарився з пулємьотом. але наразі він мені гидкий бо окрім свого майбутнього йому все насрати.
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25.06.2022 08:34 Відповісти
А що, і така була?? Аж до сьогодні??? Ну ми дійсно "чудова" нація!!! Добряки!!!
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24.06.2022 15:37 Відповісти
У нас тільки можновладці нічого і ні про кого не знають. Навіть очільники правоохоронних органів займаються справами "шаурмістів". А так все чьотко.
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24.06.2022 15:49 Відповісти
суки з яйцями, ви тут пишете... ви не мужики ви суки, бо навіть жінки взяли зброю а ви клацаєте.... за мене не парьтесь, я поки після болєзні серця тримаюсь, а так до 20 року був у ЗСУ з 14... приведу себе в порядок і .... а ви , шо ? Зеленський вам винен? чи ви сцикуни які з 14 плачуть" я нє пайду, ето нє мая вайна".... шо нє? заткніться суки або ВОЄНКОМАТ.
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24.06.2022 16:01 Відповісти
Друже не бери до серця, люди на роботі,діточки цукерок просять.
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24.06.2022 17:44 Відповісти
Б...ть. И у кого-то когда-то поднялась рука зарегистрировать такое дерьмо...
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24.06.2022 16:21 Відповісти
Татишо... Взяв, і заборонив! Не могли щє з десяток років почекати?
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24.06.2022 16:45 Відповісти
а всех разом этих тварей зрадных нельзя запретить?!
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25.06.2022 12:23 Відповісти
 
 