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Суд заборонив в Україні "Русь єдину", колишню "Партію політики Путіна"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка раніше мала назву "Партія політики Путіна".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресслужбі Восьмого ААС.
"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Русь Єдина", - йдеться у повідомленні.
За рішенням суду кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
Топ коментарі
+15 ghfhg jhjh
показати весь коментар24.06.2022 14:35
+11 Victor Frey
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+9 Светлана Круп
показати весь коментар24.06.2022 14:45
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Будь ласка, зачекайте...
А Украина очень медленно хоть что-то делает против рашкованских агентов и рашкованского бизнеса. После Европы и США. Или вообще не делает.
Звісно, за багатомільйонні відкати, які підуть в кишеню араХАМій. Думаю, Абрамович вже заплатив саме араХАМії.
Будьте уважні!
не пам'ятаю,хто тоді був головою РНБО?