Суд запретил в Украине "Русь единую", бывшую "Партию политики Путина"

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил пророссийскую партию "Русь единая", ранее называвшуюся "Партия политики Путина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восьмого ААС.

"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 640/24270/21 о запрете Политической партии "Русь Единая". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Русь Единая", – говорится в сообщении.

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По решению суда средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.