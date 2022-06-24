Суд запретил в Украине "Русь единую", бывшую "Партию политики Путина"
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Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил пророссийскую партию "Русь единая", ранее называвшуюся "Партия политики Путина".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восьмого ААС.
"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 640/24270/21 о запрете Политической партии "Русь Единая". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Русь Единая", – говорится в сообщении.
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По решению суда средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
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А Украина очень медленно хоть что-то делает против рашкованских агентов и рашкованского бизнеса. После Европы и США. Или вообще не делает.
Звісно, за багатомільйонні відкати, які підуть в кишеню араХАМій. Думаю, Абрамович вже заплатив саме араХАМії.
Будьте уважні!
не пам'ятаю,хто тоді був головою РНБО?