Суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию" Витренко
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ПСПУ стала двенадцатой пророссийской партией, деятельность которой была запрещена через суд. Она единственная подавала встречный иск и всячески затягивала процесс.
Об этом движению "ЧЕСНО" сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Решение принял Восьмой апелляционный суд Львова.
Прогрессивная социалистическая партия Украины была зарегистрирована в 1996 году и с тех пор ее постоянно возглавляет Наталья Витренко. Она неудачно баллотировалась от партии на президентских выборах в 1999 и 2004 годах.
В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.
Напомним, 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.
Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Государство", "Социалисты", "Справедливость и развитие" , "Левой оппозиции" и "Союз левых сил".
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Зараз вона вже в маразмі по віку. Вважає, що вона Клара Целкін, і думає, давати чи не давати Лєніну...