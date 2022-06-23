РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16828 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
4 020 24
Витренко Наталия (469) запрет (1660) партия (555) ЧЕСНО (89)

Суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию" Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

вітренко

ПСПУ стала двенадцатой пророссийской партией, деятельность которой была запрещена через суд. Она единственная подавала встречный иск и всячески затягивала процесс.

Об этом движению "ЧЕСНО" сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принял Восьмой апелляционный суд Львова.

Прогрессивная социалистическая партия Украины была зарегистрирована в 1996 году и с тех пор ее постоянно возглавляет Наталья Витренко. Она неудачно баллотировалась от партии на президентских выборах в 1999 и 2004 годах.

В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.

Также читайте: Суд запретил Социалистическую партию Украины

Напомним, 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.

Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Государство", "Социалисты", "Справедливость и развитие" , "Левой оппозиции" и "Союз левых сил".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Зато сынок это ************ рулит НАК НАФТОГАЗ..Вова шо за дела ***** нам уже статус кандидата в ЕС дали а сынок этой евбанной ***** врага Украины распределяет газ и нефть в Украине!!!! Доколе лыдовские комуняцко рашисткие ********* будут захватыывать власть в Украине??!! А Вова??!!
показать весь комментарий
23.06.2022 12:58
+16
Все прарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік шоб не смерділо та не труїло українців...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:59
+10
Згадалось.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Згадалось.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:58 Ответить
Там ще було ржачно, коли вони протестували за "духовність" і в підтримку рпц мп (це вже смішно - комуняки за церкву) і набрали на мітинг якихось лимарів у футболках "сектор газа" - от одразу видно, що православні любителі матєрної музики!
показать весь комментарий
23.06.2022 13:38 Ответить
Зато сынок это ************ рулит НАК НАФТОГАЗ..Вова шо за дела ***** нам уже статус кандидата в ЕС дали а сынок этой евбанной ***** врага Украины распределяет газ и нефть в Украине!!!! Доколе лыдовские комуняцко рашисткие ********* будут захватыывать власть в Украине??!! А Вова??!!
показать весь комментарий
23.06.2022 12:58 Ответить
Не здивуюсь, якщо на гроші сИночки і існує ця стара алкашка.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:10 Ответить
А щодо слуг наріду ?
показать весь комментарий
23.06.2022 12:59 Ответить
Все прарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік шоб не смерділо та не труїло українців...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:59 Ответить
О, Боже! Воно ще, виявляється, десь це пспу існує?
показать весь комментарий
23.06.2022 13:05 Ответить
беда Украины в ее типа в многоверкторности и многопартийности..в номральных странах Британия США две политические силы а вот во Франции и германии плюрализм и Австрии и посомтрите ккие сканады сотрясают эти страны коррупция распад отставки и так далее.. Украина обязана изщбавится от совковости анархий или еще множеств аоттенков..и иметь две от силы три партийные силы.. типа лейбористов демократов консерваторов республиканцев...
показать весь комментарий
23.06.2022 13:08 Ответить
в японии несколько тысяч партий. а в парламенте есть даже коммунисты. что не мешает японии хорошо жить. вопрос не в партии, а в тех кто в нее входит.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:23 Ответить
Ви невірно проінформовані. І в США, і в ВБ більше, ніж 2 партії.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:39 Ответить
Це "перемога"! Всі ці акції вітренчиха проводила у 2000-х.
Зараз вона вже в маразмі по віку. Вважає, що вона Клара Целкін, і думає, давати чи не давати Лєніну...
показать весь комментарий
23.06.2022 13:06 Ответить
и прально,пусть валит на рашку ,бут вести канал"охота и рыбалка",это ей самэ то....
показать весь комментарий
23.06.2022 13:07 Ответить
Хай краще на жіночій зоні відсидить за виправдання агресії кремля проти України і за заклики стерти національну ідентичність Українців.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:09 Ответить
Як писав Лесь Подерв'янський: ***** ставридою бздить...
показать весь комментарий
23.06.2022 18:48 Ответить
У Зе влади закон - Своїх не чіпати, тому максимум що зроблять це заборону, ніяких судів і тюрем для колаборантів
показать весь комментарий
23.06.2022 13:07 Ответить
Цю стару хвойду ще в нульових потрібнго було за грати кидати довічно
показать весь комментарий
23.06.2022 13:08 Ответить
Щооооо?! Ця проросійська шмара ще жива і функціонує?!
показать весь комментарий
23.06.2022 13:12 Ответить
А что, эта пробдядь еще не здохла???? Займитесь ее сынулей который устроил из Нафтогаза кормушку для себя и власти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2022 13:13 Ответить
Дрібничка, а приємно.

показать весь комментарий
23.06.2022 13:16 Ответить
Що в тій партії такого прогресивного було? Це як в ДНР чи ЛНР народного
показать весь комментарий
23.06.2022 13:25 Ответить
Конотопська відьма...(с)
показать весь комментарий
23.06.2022 14:05 Ответить
Молодцы, на блага человечества, социалистические партии надо запрещать по всему миру.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:54 Ответить
Где вы этот труп откопали?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:25 Ответить
Сын этогой трупа нафтогаз кажется возглавляет, все у них ХА-РА-ШОООО
показать весь комментарий
23.06.2022 16:20 Ответить
 
 