РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
3 764 30
запрет (1661) партия (555) суд (24696)

Суд запретил Социалистическую партию Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

соціалісти

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Имущество Социалистической партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Но само решение может быть еще обжаловано в Верховном Суде.

Как рассказывает ведущий аналитик Движения ЧЕСНО Игорь Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им его деятельности, а также о государственном предательстве Кивы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апелляционном суде Львова рассматривают 16 процессов по запрету пророссийских партий, - Малюська

По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее. В частности, в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, по сей день Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика - директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

Кроме того, в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (ЦИК отказал в регистрации Онищенко).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский суд запретил еще две партии – херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова

"В целом заседание по запрету Соцпартии стало одним из немногих на которое допустили журналистов. Также, оно стало самым длинным и длилось почти три часа. Кратчайшее заседание по запрету Блока Владимира Сальдо длилось около 30 минут", — отмечает Игорь Фещенко, посещающий все судебные заседания.

Социалистическая партия – одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.

С 1995 года СПУ была в оппозиции к власти тогдашнего президента Леонида Кучмы, в 2000-2003 годах именно социалисты во главе с Морозом были организаторами акций протеста против президента Леонида Кучмы "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!". А осенью 2000 года именно Мороз обнародовал "пленки Мельниченко", что указывали на причастность Кучмы и его окружения к убийству журналиста Георгия Гонгадзе - таким образом СПУ стала инициатором "Кассетного скандала".

Социалистическая партия — уже седьмая запретная политсила, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо". Рассмотрение дел по "Прогрессивной социалистической партии" перенесено через встречный иск со стороны партии, а также перенесено заседание по запрету "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинская)".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Югік, при всьому відношенні до нього, з лютого на фронті, а ти тільки 10.06.2022 тут зареєструвалось і смердиш. В спам, казламорде
показать весь комментарий
15.06.2022 14:50
+10
а коли Слуг народу заборонять???
показать весь комментарий
15.06.2022 14:49
+6
Як щодо прозорості фінансування партій ?
Здається це нагальне питання. Вороги фінансують ЗМІ та політиків, а потім на полі бою українці вмирають тисячами.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно Мороз ещё живой и если да, то не стыдно ли ему, просидевшему столько лет во власти, за сегодня?
показать весь комментарий
15.06.2022 14:44 Ответить
Живєє всєх живих. Був на похованні Кравчука, зовсім не змінився. А ось полум"яний социк юга фуценка вже стільки партій змінив з 2004, що й незапам"ятати.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:48 Ответить
Югік, при всьому відношенні до нього, з лютого на фронті, а ти тільки 10.06.2022 тут зареєструвалось і смердиш. В спам, казламорде
показать весь комментарий
15.06.2022 14:50 Ответить
Боте, перш ніж навішувати ярлики, послухай, що каже про "фронтовіка"-югіка така легендарна людина, як Володимир Шилов. А потім патякай, боєць колчаківських фронтів.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:56 Ответить
Те і каже, що ніколи ніхто з них і їхніх діточок не буте воювати. А про югіка персонально. Якщо ти у нього на ЗП, то тобі те нецікаве буде.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:26 Ответить
У жовтні в коментарі "Українській правді" Каплін заявляв: "Кива з Аваковим купили документи у Петра Устенка (обраний главою СПУ в 2012-му), забрав статут, зробив незаконно печатку. Провели нібито з'їзд, на якому було 20 осіб з оточення Авакова. Передали документи в Мін'юст. А міністр Петренко, їх людина, за добу наказав внести зміни і зробити Киву головою".

Раніше СПУ очолював Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з'їзді

https://www.pravda.com.ua -Киву виключили з "очолюваної ним" Соцпартії
показать весь комментарий
15.06.2022 15:01 Ответить
Аваков має покаятись в тому що він заштовхнув Киву в політику.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:31 Ответить
Не знаю, чи купляли кива з аваковим документи чи ні, але те що вони рейдерськи захопили партію, з допомогою мінюсту, то це точно. В той час в народі була зацікавленість до лівизни, то вони хотіли підсунутись народу як ліві соціалісти. Здається тоді я зустрічав, що і Яценюк був причетний до цього захоплення. Теж, напевне, як і ці, хотів стати прикидатись лівим.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:46 Ответить
І ще. Треба заборонити людям, які організували рейдерське захоплення Соцпартії на користь Киви, пожиттєво бути в політиці і у будь яких державних структурах. А то заборонили жертву.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:42 Ответить
Як щодо прозорості фінансування партій ?
Здається це нагальне питання. Вороги фінансують ЗМІ та політиків, а потім на полі бою українці вмирають тисячами.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:47 Ответить
а коли Слуг народу заборонять???
показать весь комментарий
15.06.2022 14:49 Ответить
Забороняти партії через суд - це дуже сумнівне рішення з точки зору демократії. Особливо, перед вирішальним самітом Європейського Союзу на якому буде розглядатись Статус Кандидата для України.
Якщо в СБУ, або інших правоохорнних органів є питання, щодо засновників, та лідерів партії, то вони повинні звертатись в прокуратуру, та надавати докази. Щодо партій, якщо звичайні Українці голосують за ці партії, то напевне, забороняти їх не зовсім правильно? А якщо, не голосують і їх рівень підтримки 1-2%, то навіщо їх забооняти?
показать весь комментарий
15.06.2022 14:52 Ответить
Якщо не буде лайна-звичайні українці не будуть за нього і голосувати.Як на мене, все що у нас представлене на "виборчому" базарі-суцільне лайно,яке смердить олігархами,корупцією,кумівством,криміналом і т.д. І треба бути особливим "гурманом", щоб все це десятеліттями хавати.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:14 Ответить
а всех разом предателей никак нельзя запретить?!
показать весь комментарий
15.06.2022 15:00 Ответить
Так не бывают все сразу предатели! Бывает диктатор. который предателей назначает!
показать весь комментарий
15.06.2022 15:30 Ответить
та не надо нияких партий, хватает вполне музыкального киоска и его порошковой терапии
показать весь комментарий
15.06.2022 15:04 Ответить
Чому сєпари і ватніки в Україні хто допомагав зробити цю війну в Україні дійсностю не сидять по тюрмах ?
ЩО ЗА Зе ПОКАЗУХА І Зе СПЕКТАКЛІ ?
показать весь комментарий
15.06.2022 15:11 Ответить
Все, социализма не будет!
показать весь комментарий
15.06.2022 15:15 Ответить
Неужели эта партия пользуется успехом, чтобы ее надо было запрещать через суд?
Мне эти запреты не очень нравятся. Похоже на ручные какие то решения.
Дело не в соцпартии, или коммунистической, а в принципе.
Вот запрет бывшим владельцам банка, вновь становиться владельцами банка. Это как? Ну примите решение с конкретными фамилиями уже.
Мне стыдно за такие решения наших судов. Такие проблемы должны решаться не судами, а самим народом.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:19 Ответить
Спорное решение, если все обвинение на Киеве который в этой партии давно не состоит. У партии были заслуги в плане становления политической системы страны.
Как бы это не было зачисткой политического поля перед грядущими выборами, чтоб только Квартал там остался
показать весь комментарий
15.06.2022 15:27 Ответить
Який жах!
показать весь комментарий
15.06.2022 15:27 Ответить
Олігархічна клоака так смердить усіма своїми фібрами - від "партій", судової і правоохоронної систем і т.д. до заблокованої для зовнішніх інвестицій економіки, підпорядкованій вузькому колу власників держави. Навіть війна цієї фундаментальної обставини не змінює.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:39 Ответить
Завтра нову партію створять, наприклад, «Слуг України».
показать весь комментарий
15.06.2022 15:48 Ответить
Аваков має покаятись в тому що він заштовхнув Киву в політику.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:50 Ответить
А может, не только партии запрещать надо, а и мандатов лишать? А то всякие ОПЗЖ меняют буквы в названии, и смердят дальше?
показать весь комментарий
15.06.2022 15:53 Ответить
Напоминает вырубание виноградников при горбачёвском сух. законе. Короче , конфети и мишура. Чувствуется "медийность" лидера.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:53 Ответить
Рішення правильне.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:11 Ответить
Наскільки я знаю, Кива з Аваковим колись рейдерськи захопили партію, з допомогою мінюсту.
В той час в народі була зацікавленість до лівизни, то вони хотіли підсунутись народу як ліві соціалісти. Здається тоді я зустрічав, що і Яценюк був причетний до цього захоплення. Теж, напевне, як і ці, хотів почати прикидатись лівим. Технології.
показать весь комментарий
15.06.2022 18:13 Ответить
Треба заборонити людям, які організували рейдерське захоплення Соцпартії на користь Киви, пожиттєво бути в політиці і у будь яких державних структурах. А то заборонили жертву.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:44 Ответить
 
 