Суд запретил Социалистическую партию Украины
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Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".
Имущество Социалистической партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Но само решение может быть еще обжаловано в Верховном Суде.
Как рассказывает ведущий аналитик Движения ЧЕСНО Игорь Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем рождения, идеализации им его деятельности, а также о государственном предательстве Кивы.
По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее. В частности, в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, по сей день Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика - директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".
Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.
Кроме того, в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (ЦИК отказал в регистрации Онищенко).
"В целом заседание по запрету Соцпартии стало одним из немногих на которое допустили журналистов. Также, оно стало самым длинным и длилось почти три часа. Кратчайшее заседание по запрету Блока Владимира Сальдо длилось около 30 минут", — отмечает Игорь Фещенко, посещающий все судебные заседания.
Социалистическая партия – одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.
С 1995 года СПУ была в оппозиции к власти тогдашнего президента Леонида Кучмы, в 2000-2003 годах именно социалисты во главе с Морозом были организаторами акций протеста против президента Леонида Кучмы "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!". А осенью 2000 года именно Мороз обнародовал "пленки Мельниченко", что указывали на причастность Кучмы и его окружения к убийству журналиста Георгия Гонгадзе - таким образом СПУ стала инициатором "Кассетного скандала".
Социалистическая партия — уже седьмая запретная политсила, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо". Рассмотрение дел по "Прогрессивной социалистической партии" перенесено через встречный иск со стороны партии, а также перенесено заседание по запрету "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинская)".
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Раніше СПУ очолював Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з'їзді
https://www.pravda.com.ua -Киву виключили з "очолюваної ним" Соцпартії
Здається це нагальне питання. Вороги фінансують ЗМІ та політиків, а потім на полі бою українці вмирають тисячами.
Якщо в СБУ, або інших правоохорнних органів є питання, щодо засновників, та лідерів партії, то вони повинні звертатись в прокуратуру, та надавати докази. Щодо партій, якщо звичайні Українці голосують за ці партії, то напевне, забороняти їх не зовсім правильно? А якщо, не голосують і їх рівень підтримки 1-2%, то навіщо їх забооняти?
ЩО ЗА Зе ПОКАЗУХА І Зе СПЕКТАКЛІ ?
Мне эти запреты не очень нравятся. Похоже на ручные какие то решения.
Дело не в соцпартии, или коммунистической, а в принципе.
Вот запрет бывшим владельцам банка, вновь становиться владельцами банка. Это как? Ну примите решение с конкретными фамилиями уже.
Мне стыдно за такие решения наших судов. Такие проблемы должны решаться не судами, а самим народом.
Как бы это не было зачисткой политического поля перед грядущими выборами, чтоб только Квартал там остался
В той час в народі була зацікавленість до лівизни, то вони хотіли підсунутись народу як ліві соціалісти. Здається тоді я зустрічав, що і Яценюк був причетний до цього захоплення. Теж, напевне, як і ці, хотів почати прикидатись лівим. Технології.