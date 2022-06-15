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Суд заборонив Соціалістичну партію України

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соціалісти

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Майно Соціалістичної партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Але саме рішення може ще бути оскаржене у Верховному Суді.

Як розповідає провідний аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко, доводи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, передовсім — Іллі Киви. Зокрема згадувалося про привітання Кивою Володимира Путіна з днем народження, ідеалізування ним його діяльності, а також справу щодо державної зради Киви.

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На думку СБУ, хоч Кива з 2019 року не є офіційним керівником партії, він і надалі здійснює вплив на неї. Зокрема, у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно з матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка — директор іменного благодійного фонду Іллі Киви "Визволення".

Ще одним доказом впливу Киви на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією ж адресою, що й Соціалістична партія України.

Крім цього, як аргументи за заборону наводилася антиукраїнська діяльність окремих керівників осередків СПУ, зокрема Олександра Онищенка. Він очолює Київський міський осередок партії, а також висувався від неї на виборах народних депутатів у 2019 році (ЦВК відмовила в реєстрації Онищенка).

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"Загалом засідання щодо заборони Соцпартії стало одним із небагатьох на яке допустили журналістів. Також, воно стало найдовшим і тривало майже три години. Найкоротше засідання щодо заборони Блоку Володимира Сальдо тривало близько 30 хвилин", — зазначає Ігор Фещенко, який відвідує всі судові засідання.

Соціалістична партія – одна із найстаріших політичних сил незалежної України. Від заснування у 1991 році і до 2010-го її очолював Олександр Мороз.

З 1995 року СПУ була в опозиції до влади тодішнього президента Леоніда Кучми, у 2000-2003 роках саме соціалісти на чолі з Морозом були організаторами акцій протесту проти президента Леоніда Кучми "Україна без Кучми" та "Повстань, Україно!". А восени 2000 року саме Мороз оприлюднив "плівки Мельниченка", що вказували на причетність Кучми та його оточення до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе — таким чином СПУ стала ініціаторкою "Касетного скандалу".

Соціалістична партія — вже сьома заборонена політсила, яку Міністерство юстиції вважає проросійською. До цього за неповний тиждень суд уже заборонив партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава" та "Блок Володимира Сальдо". Розгляд справ щодо "Прогресивної соціалістичної партії" перенесений через зустрічний позов з боку партії, а також перенесено засідання щодо заборони "Робітничої партії України (марксистсько-ленінська)".
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Топ коментарі
+13
Югік, при всьому відношенні до нього, з лютого на фронті, а ти тільки 10.06.2022 тут зареєструвалось і смердиш. В спам, казламорде
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15.06.2022 14:50
+10
а коли Слуг народу заборонять???
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15.06.2022 14:49
+6
Як щодо прозорості фінансування партій ?
Здається це нагальне питання. Вороги фінансують ЗМІ та політиків, а потім на полі бою українці вмирають тисячами.
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15.06.2022 14:47
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Интересно Мороз ещё живой и если да, то не стыдно ли ему, просидевшему столько лет во власти, за сегодня?
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15.06.2022 14:44 Відповісти
Живєє всєх живих. Був на похованні Кравчука, зовсім не змінився. А ось полум"яний социк юга фуценка вже стільки партій змінив з 2004, що й незапам"ятати.
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15.06.2022 14:48 Відповісти
Югік, при всьому відношенні до нього, з лютого на фронті, а ти тільки 10.06.2022 тут зареєструвалось і смердиш. В спам, казламорде
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15.06.2022 14:50 Відповісти
Боте, перш ніж навішувати ярлики, послухай, що каже про "фронтовіка"-югіка така легендарна людина, як Володимир Шилов. А потім патякай, боєць колчаківських фронтів.
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15.06.2022 14:56 Відповісти
Те і каже, що ніколи ніхто з них і їхніх діточок не буте воювати. А про югіка персонально. Якщо ти у нього на ЗП, то тобі те нецікаве буде.
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15.06.2022 15:26 Відповісти
У жовтні в коментарі "Українській правді" Каплін заявляв: "Кива з Аваковим купили документи у Петра Устенка (обраний главою СПУ в 2012-му), забрав статут, зробив незаконно печатку. Провели нібито з'їзд, на якому було 20 осіб з оточення Авакова. Передали документи в Мін'юст. А міністр Петренко, їх людина, за добу наказав внести зміни і зробити Киву головою".

Раніше СПУ очолював Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з'їзді

https://www.pravda.com.ua -Киву виключили з "очолюваної ним" Соцпартії
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15.06.2022 15:01 Відповісти
Аваков має покаятись в тому що він заштовхнув Киву в політику.
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15.06.2022 15:31 Відповісти
Не знаю, чи купляли кива з аваковим документи чи ні, але те що вони рейдерськи захопили партію, з допомогою мінюсту, то це точно. В той час в народі була зацікавленість до лівизни, то вони хотіли підсунутись народу як ліві соціалісти. Здається тоді я зустрічав, що і Яценюк був причетний до цього захоплення. Теж, напевне, як і ці, хотів стати прикидатись лівим.
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15.06.2022 15:46 Відповісти
І ще. Треба заборонити людям, які організували рейдерське захоплення Соцпартії на користь Киви, пожиттєво бути в політиці і у будь яких державних структурах. А то заборонили жертву.
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06.07.2022 08:42 Відповісти
Як щодо прозорості фінансування партій ?
Здається це нагальне питання. Вороги фінансують ЗМІ та політиків, а потім на полі бою українці вмирають тисячами.
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15.06.2022 14:47 Відповісти
а коли Слуг народу заборонять???
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15.06.2022 14:49 Відповісти
Забороняти партії через суд - це дуже сумнівне рішення з точки зору демократії. Особливо, перед вирішальним самітом Європейського Союзу на якому буде розглядатись Статус Кандидата для України.
Якщо в СБУ, або інших правоохорнних органів є питання, щодо засновників, та лідерів партії, то вони повинні звертатись в прокуратуру, та надавати докази. Щодо партій, якщо звичайні Українці голосують за ці партії, то напевне, забороняти їх не зовсім правильно? А якщо, не голосують і їх рівень підтримки 1-2%, то навіщо їх забооняти?
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15.06.2022 14:52 Відповісти
Якщо не буде лайна-звичайні українці не будуть за нього і голосувати.Як на мене, все що у нас представлене на "виборчому" базарі-суцільне лайно,яке смердить олігархами,корупцією,кумівством,криміналом і т.д. І треба бути особливим "гурманом", щоб все це десятеліттями хавати.
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15.06.2022 15:14 Відповісти
а всех разом предателей никак нельзя запретить?!
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15.06.2022 15:00 Відповісти
Так не бывают все сразу предатели! Бывает диктатор. который предателей назначает!
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15.06.2022 15:30 Відповісти
та не надо нияких партий, хватает вполне музыкального киоска и его порошковой терапии
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15.06.2022 15:04 Відповісти
Чому сєпари і ватніки в Україні хто допомагав зробити цю війну в Україні дійсностю не сидять по тюрмах ?
ЩО ЗА Зе ПОКАЗУХА І Зе СПЕКТАКЛІ ?
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15.06.2022 15:11 Відповісти
Все, социализма не будет!
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15.06.2022 15:15 Відповісти
Неужели эта партия пользуется успехом, чтобы ее надо было запрещать через суд?
Мне эти запреты не очень нравятся. Похоже на ручные какие то решения.
Дело не в соцпартии, или коммунистической, а в принципе.
Вот запрет бывшим владельцам банка, вновь становиться владельцами банка. Это как? Ну примите решение с конкретными фамилиями уже.
Мне стыдно за такие решения наших судов. Такие проблемы должны решаться не судами, а самим народом.
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15.06.2022 15:19 Відповісти
Спорное решение, если все обвинение на Киеве который в этой партии давно не состоит. У партии были заслуги в плане становления политической системы страны.
Как бы это не было зачисткой политического поля перед грядущими выборами, чтоб только Квартал там остался
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15.06.2022 15:27 Відповісти
Який жах!
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15.06.2022 15:27 Відповісти
Олігархічна клоака так смердить усіма своїми фібрами - від "партій", судової і правоохоронної систем і т.д. до заблокованої для зовнішніх інвестицій економіки, підпорядкованій вузькому колу власників держави. Навіть війна цієї фундаментальної обставини не змінює.
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15.06.2022 15:39 Відповісти
Завтра нову партію створять, наприклад, «Слуг України».
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15.06.2022 15:48 Відповісти
Аваков має покаятись в тому що він заштовхнув Киву в політику.
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15.06.2022 15:50 Відповісти
А может, не только партии запрещать надо, а и мандатов лишать? А то всякие ОПЗЖ меняют буквы в названии, и смердят дальше?
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15.06.2022 15:53 Відповісти
Напоминает вырубание виноградников при горбачёвском сух. законе. Короче , конфети и мишура. Чувствуется "медийность" лидера.
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15.06.2022 15:53 Відповісти
Рішення правильне.
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15.06.2022 17:11 Відповісти
Наскільки я знаю, Кива з Аваковим колись рейдерськи захопили партію, з допомогою мінюсту.
В той час в народі була зацікавленість до лівизни, то вони хотіли підсунутись народу як ліві соціалісти. Здається тоді я зустрічав, що і Яценюк був причетний до цього захоплення. Теж, напевне, як і ці, хотів почати прикидатись лівим. Технології.
показати весь коментар
15.06.2022 18:13 Відповісти
Треба заборонити людям, які організували рейдерське захоплення Соцпартії на користь Киви, пожиттєво бути в політиці і у будь яких державних структурах. А то заборонили жертву.
показати весь коментар
06.07.2022 08:44 Відповісти
 
 