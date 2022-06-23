Суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію" Вітренко

ПСПУ стала дванадцятою проросійською партією, діяльність якої заборонили через суд. Вона єдина подавала зустрічний позов й усіляко затягувала процес.

Про це руху "ЧЕСНО" повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд м. Львова.

Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року і відтоді її незмінно очолює Наталія Вітренко. Вона невдало балотувалася від цієї партії на президентських виборах у 1999 та 2004 роках.

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

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Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партії Шарія", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Соціалістичної партії України", партії "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".