УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13633 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
4 020 24
Вітренко Наталія (87) заборона (954) партія (288) ЧЕСНО (98)

Суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію" Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

вітренко

ПСПУ стала дванадцятою проросійською партією, діяльність якої заборонили через суд. Вона єдина подавала зустрічний позов й усіляко затягувала процес.

Про це руху "ЧЕСНО" повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд м. Львова.

Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року і відтоді її незмінно очолює Наталія Вітренко. Вона невдало балотувалася від цієї партії на президентських виборах у 1999 та 2004 роках.

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

Читайте: Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партії Шарія", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Соціалістичної партії України", партії "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Зато сынок это ************ рулит НАК НАФТОГАЗ..Вова шо за дела ***** нам уже статус кандидата в ЕС дали а сынок этой евбанной ***** врага Украины распределяет газ и нефть в Украине!!!! Доколе лыдовские комуняцко рашисткие ********* будут захватыывать власть в Украине??!! А Вова??!!
показати весь коментар
23.06.2022 12:58
+16
Все прарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік шоб не смерділо та не труїло українців...
показати весь коментар
23.06.2022 12:59
+10
Згадалось.
показати весь коментар
23.06.2022 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадалось.
показати весь коментар
23.06.2022 12:58 Відповісти
Там ще було ржачно, коли вони протестували за "духовність" і в підтримку рпц мп (це вже смішно - комуняки за церкву) і набрали на мітинг якихось лимарів у футболках "сектор газа" - от одразу видно, що православні любителі матєрної музики!
показати весь коментар
23.06.2022 13:38 Відповісти
Зато сынок это ************ рулит НАК НАФТОГАЗ..Вова шо за дела ***** нам уже статус кандидата в ЕС дали а сынок этой евбанной ***** врага Украины распределяет газ и нефть в Украине!!!! Доколе лыдовские комуняцко рашисткие ********* будут захватыывать власть в Украине??!! А Вова??!!
показати весь коментар
23.06.2022 12:58 Відповісти
Не здивуюсь, якщо на гроші сИночки і існує ця стара алкашка.
показати весь коментар
23.06.2022 13:10 Відповісти
А щодо слуг наріду ?
показати весь коментар
23.06.2022 12:59 Відповісти
Все прарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік шоб не смерділо та не труїло українців...
показати весь коментар
23.06.2022 12:59 Відповісти
О, Боже! Воно ще, виявляється, десь це пспу існує?
показати весь коментар
23.06.2022 13:05 Відповісти
беда Украины в ее типа в многоверкторности и многопартийности..в номральных странах Британия США две политические силы а вот во Франции и германии плюрализм и Австрии и посомтрите ккие сканады сотрясают эти страны коррупция распад отставки и так далее.. Украина обязана изщбавится от совковости анархий или еще множеств аоттенков..и иметь две от силы три партийные силы.. типа лейбористов демократов консерваторов республиканцев...
показати весь коментар
23.06.2022 13:08 Відповісти
в японии несколько тысяч партий. а в парламенте есть даже коммунисты. что не мешает японии хорошо жить. вопрос не в партии, а в тех кто в нее входит.
показати весь коментар
23.06.2022 13:23 Відповісти
Ви невірно проінформовані. І в США, і в ВБ більше, ніж 2 партії.
показати весь коментар
23.06.2022 22:39 Відповісти
Це "перемога"! Всі ці акції вітренчиха проводила у 2000-х.
Зараз вона вже в маразмі по віку. Вважає, що вона Клара Целкін, і думає, давати чи не давати Лєніну...
показати весь коментар
23.06.2022 13:06 Відповісти
и прально,пусть валит на рашку ,бут вести канал"охота и рыбалка",это ей самэ то....
показати весь коментар
23.06.2022 13:07 Відповісти
Хай краще на жіночій зоні відсидить за виправдання агресії кремля проти України і за заклики стерти національну ідентичність Українців.
показати весь коментар
23.06.2022 13:09 Відповісти
Як писав Лесь Подерв'янський: ***** ставридою бздить...
показати весь коментар
23.06.2022 18:48 Відповісти
У Зе влади закон - Своїх не чіпати, тому максимум що зроблять це заборону, ніяких судів і тюрем для колаборантів
показати весь коментар
23.06.2022 13:07 Відповісти
Цю стару хвойду ще в нульових потрібнго було за грати кидати довічно
показати весь коментар
23.06.2022 13:08 Відповісти
Щооооо?! Ця проросійська шмара ще жива і функціонує?!
показати весь коментар
23.06.2022 13:12 Відповісти
А что, эта пробдядь еще не здохла???? Займитесь ее сынулей который устроил из Нафтогаза кормушку для себя и власти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2022 13:13 Відповісти
Дрібничка, а приємно.

показати весь коментар
23.06.2022 13:16 Відповісти
Що в тій партії такого прогресивного було? Це як в ДНР чи ЛНР народного
показати весь коментар
23.06.2022 13:25 Відповісти
Конотопська відьма...(с)
показати весь коментар
23.06.2022 14:05 Відповісти
Молодцы, на блага человечества, социалистические партии надо запрещать по всему миру.
показати весь коментар
23.06.2022 14:54 Відповісти
Где вы этот труп откопали?
показати весь коментар
23.06.2022 15:25 Відповісти
Сын этогой трупа нафтогаз кажется возглавляет, все у них ХА-РА-ШОООО
показати весь коментар
23.06.2022 16:20 Відповісти
 
 