РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10230 посетителей онлайн
Новости Война
7 590 90

Суд запретил деятельность Компартии Украины

кпу

Коллегия судей Восьмого ААС 5 июля завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу суда.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Также читайте: Пока никто не подавал апелляцию на решение о запрете пророссийских партий, - Малюська

Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым во время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

В первый раз Коммунистическую партию Украины запретили 30 августа 1991 года. Тогда Президиум Верховной Рады издал указ "О запрете деятельности Компартии Украины". Уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор неизменным лидером политсилы был Петр Симоненко.

Фракция КПУ в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители Коммунистической партии Украины начали участвовать в выступлениях на востоке и юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание и. о. Президента О. Турчинову поднять вопрос о запрете ее деятельности.

В 2015 году, после принятия закона о декоммунизации, министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ упустила возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 это подтвердил и Высший административный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил в Украине "Русь единую", бывшую "Партию политики Путина"

Автор: 

запрет (1704) коммунизм (287) партия (562) суд (25072)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Серп и молот - смерть и голод!
показать весь комментарий
05.07.2022 15:47
+38
Це вкотре вже?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:45
+30
це треба було робити ще у 1991 році-
показать весь комментарий
05.07.2022 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вкотре вже?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:45 Ответить
ЗЕленим дурням не звикати! Вони в 19 році "відкривали" нові школи і дороги збудовані ще при Пороху.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:18 Ответить
це треба було робити ще у 1991 році-
показать весь комментарий
05.07.2022 15:47 Ответить
Яким чином? Ви в 1991 році на планеті Земля були?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:13 Ответить
Ви погано історію знаєте, її і заборонили 30 серпня 1991... А потім відновили за сприяння прем'єр-міністра Кучми!
показать весь комментарий
05.07.2022 16:40 Ответить
Ви теж не до кінця історію знаєте. На Кучму натиснула Європа. Я не здивуюся, якщо і зараз ЄС почне верещати.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:39 Ответить
Серп и молот - смерть и голод!
показать весь комментарий
05.07.2022 15:47 Ответить
моя бабуля в моём детстве всегда так говорила. а потом для мну добавляла - тіко ж ти поразіт малий дивись нікому таке не кажи, а то нас всіх в сранку (допру) посадють!
показать весь комментарий
05.07.2022 16:06 Ответить
Всі партії на мою думку , це одна кодла , одна національність і один шлях.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:48 Ответить
Ну, тебе понесло! Щоб ти знав - безпартійний політик - це або надто великий оригінал, який не може знайти собі однодумців, або надто хитрожопий і приховує своє справжнє політичне обличчя. Ти що вважаєш, що 450 індивідумів лише після обрання у парламент мають шукати між собою точки дотику? Так і каденція спливе без вирішення жодного питання.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:12 Ответить
це тому що у нас олігархи заправляють всім, і політичні партії теж від них залежать, нікого іншого туди просто не пускають, змі теж їх, тому й виглядає все так....однаково.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:18 Ответить
а що тоді забороняли в 2015 році ?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:49 Ответить
Комуняк.
Бубочка вирішив, на час війни, заборонити те, що пожиттєво заборонено ще при попереднику.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:57 Ответить
А чому "ригів" ще ні?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:51 Ответить
Запретили участие в политической деятельности. Но это не мешало им продолжать свои сходки, песнопения, празднование годовщин и т.д. Теперь их запретили полностью. Само существование.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:16 Ответить
и шо им помешает устраивать песнопения ?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:55 Ответить
А нічьо нізапрітіт. Щодо "пєснопєній": ніколи не чув, щоб в сссрі комуністи співали "Debout les damnés de la terre
Debout les forçats de la faim", або в Україні "Вставайте, гнані і голодні робітники усіх країн". Виключно "вставай, проклятьєм заклеймьонний вєсь мір галодних ірабов".
показать весь комментарий
05.07.2022 17:49 Ответить
но в Украине есть статья за распивание, но нет статьи за распевание
показать весь комментарий
05.07.2022 18:27 Ответить
Суровые годы уходят ....,
За ними другие приходят, они будут ТАКЖЕ ТРУДНЫ!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:00 Ответить
Однажды в студёную зимнюю пору

Сплотилась навеки великая Русь

Гляжу - поднимается медленно в гору

Великий могучий Советский Союз

И шествуя важно, в спокойствии чинном
Нам Ленин великий наш путь озарил
В больших сапогах, в полушубке овчинном
На труд и на подвиги нас вдохновил
показать весь комментарий
06.07.2022 01:41 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2022 02:19 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 15:49 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 15:52 Ответить
але ж яке притрушене на фотці, капець.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:19 Ответить
То ще таке-сяке... Осьосьо де притрушене!

показать весь комментарий
06.07.2022 01:17 Ответить
І ще:

показать весь комментарий
06.07.2022 01:23 Ответить
Знову дуже своєчасне рішення...
показать весь комментарий
05.07.2022 15:50 Ответить
ещё осталось теорему Пифагора открыть по новой,

шоб вааще искупаться в лучах славы
показать весь комментарий
05.07.2022 16:57 Ответить
сюр якійсь..забороняють ж вже років 30
показать весь комментарий
05.07.2022 15:50 Ответить
По оперативности решения следующей нужно запретить партию фараонов
показать весь комментарий
05.07.2022 15:52 Ответить
..............ШЕЛ ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ С КОММУНИЗМОМ..............
показать весь комментарий
05.07.2022 15:52 Ответить
То ще була дозволена до цього часу ???
показать весь комментарий
05.07.2022 15:53 Ответить
У 2015 році, після прийняття закону про декомунізацію, міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.
Джерело:
показать весь комментарий
05.07.2022 15:59 Ответить
А что, такая партия ещё есть?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 15:55 Ответить
"Привід ходить по Європі..." (К. Маркс)
показать весь комментарий
05.07.2022 18:16 Ответить
"...рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій." То есть после войны опять разрешат???
показать весь комментарий
05.07.2022 16:01 Ответить
Да! И Вы сможете в неё вступить.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:28 Ответить
А вы мне рекомендацию дадите?
показать весь комментарий
05.07.2022 18:46 Ответить
Молодці. Заборонили вже заборонене. Робота кипить. давайте гроші.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:01 Ответить
Суд заборонив діяльність Компартії України. Не прошло и полгода! Однак заборонити КП України встигли ще до початку дії/реалізації Закону о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года/ Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022
показать весь комментарий
05.07.2022 16:02 Ответить
А коли заборонять збіговисько, яке чомусь називається партією, «Слуга народу»?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:10 Ответить
Ти шо?!!

мудрий нарід тобі і очі видряпає за святе...
показать весь комментарий
05.07.2022 16:18 Ответить
Вона тепер остаточно заборонена,чи через пару років почуємо про чергову заборону?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:12 Ответить
заметь, вообще никаких расходов, а пиара навсегда каждый месяц
показать весь комментарий
05.07.2022 16:59 Ответить
Що, опять !?!
показать весь комментарий
05.07.2022 16:15 Ответить
Симоненко накатает жалобу в мацкальскую фирму Рога и Копыта типа ЕСПЧ... и партейцу попу Гундяю...типа ущемляют права и свободы ШариковыХ...
показать весь комментарий
05.07.2022 16:17 Ответить
так вроде запрещали уже?!
показать весь комментарий
05.07.2022 16:26 Ответить
Запретили козлам смотреть на капусту. Где ***** люстрация 30 лет назад? Та они названия меняют чаще чем свои трусы. Вчера рыгоаналы, завтра шлюхи народу.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:26 Ответить
комуняк не запрещать их сажать надо. Навсегда, бо расстреливать Европа не разрешает А придут они к власти, они будут убивать всех, без суда и всяких разрешений
показать весь комментарий
05.07.2022 16:29 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:35 Ответить
Далеко не во всех странах коммунизм официально запрещен.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:37 Ответить
а до того времени значит пакостили суки кремлевские на законных основаниях, а власть и органы безопасности знали и молчали
показать весь комментарий
05.07.2022 16:33 Ответить
А церкву московського сатанату заборонять тільки після того, як заборонять баканову туди ходити замолювати гріхи?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:36 Ответить
как бы запрещали же уже? или то было не окончательно?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:42 Ответить
Вы не панимаете - это другоє !

показать весь комментарий
05.07.2022 17:03 Ответить
Пока этой чумы не было при штабе. на Луганщине все было стабильно. Даже не удивлюсь, если выяснится что у Марфы тоже "рыло в пуху"
показать весь комментарий
05.07.2022 21:54 Ответить
"Це був ... спеціальний схід"
показать весь комментарий
06.07.2022 02:25 Ответить
Значит будет партия рабочих и крестьян. Достала эта показуха. Уголовные дела только против Порошенко могут заводить
показать весь комментарий
05.07.2022 17:03 Ответить
ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ У 1991 РОЦІ!
показать весь комментарий
05.07.2022 17:05 Ответить
У 1991 році "мудрий нарід" України замість патріотично і європейськи налаштованого Чорновіла вибрав у президенти комуняку.
показать весь комментарий
05.07.2022 22:04 Ответить
Так її вже нібито забороняли?! От і живуча ж, падлюка!
показать весь комментарий
05.07.2022 17:06 Ответить
Як і їх засушений вождь у мавзолеї, живіше всіх живих.
показать весь комментарий
05.07.2022 17:14 Ответить
А що яйця чухали 30 років? Носилися як дурний з писаною торбою з тою компартією. Подивіться де зараз всі наші сусіди Польща, Литва, Чехія, і де ми?
показать весь комментарий
05.07.2022 17:28 Ответить
А Леся часом не Андріївна ?
показать весь комментарий
05.07.2022 18:03 Ответить
И это только на 30 лет независиости Украины? Суд запретил деятельность партии идеология которой убила как минимум 10 млн украинцев в 20=м веке и уже убила несколько десятков тыс в 21-м?
показать весь комментарий
05.07.2022 17:55 Ответить
Напомнить сокращение населения Украины с 1991 в следствии так называемых рыночных реформ и якобы демократии?
показать весь комментарий
06.07.2022 09:04 Ответить
Ипать сильнейший ход для охлоса... Все, уже вайне конец, все на шашлычки?
16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей[11]. Однако партия подала апелляцию на решение суда[12]. В мае 2022 года Министерство юстиции Украины сообщило о вступлении в силу решения апелляции о запрете партии.
показать весь комментарий
05.07.2022 17:58 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
05.07.2022 18:20 Ответить
Слава богу!!!... Этих фашистов из КПСС ещё до хрена живёт ещё сейчас в Украине!.... Предатели , приспособленцы , лентяи , тунеядцы , безмозлые трупы и шизофренники поступали в эту Эсэсовскую КПСС!!!....Этих коммунистов-фашистов всех без разбору надо повешать на столбах от Киева до Одессы и обратно, зА ГЕНОЦИД ВСЕХ НАРОДОВ СССР!!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:31 Ответить
Заборонити заборонене, це круто... петя сімон з голоду не помре?
показать весь комментарий
05.07.2022 18:35 Ответить
жалко что их стрелять нельзя.как мой прадет с максима.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:36 Ответить
я даю добро... ще й приєднаюсь до тебе. буду патрони подавать.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:03 Ответить
А симоняну по фигу. Он лавэ со своих комуняцких стариков и старушек много поиметь успел. Сейчас трётся где то в мацкве рядом с зюганом и в йух не дует - бабки есть, маеток в падмацковье (писали где то рядом с килей бомбой) есть, жена молодая, на съезды компартий всяких чуркистанов приглашают, в бане парят, массаж делают, наливают, отсасываю - так чего б так не жить?
показать весь комментарий
05.07.2022 19:00 Ответить
Нихера себе - только сейчас? У нас в Балтийских странах этот мрак запретили уже в 1991 сразу после ухода из СССР.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:12 Ответить
Маленький Наполеон нравится все больше. Украине нужна твердая рука.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:52 Ответить
Не прошло и три года...
показать весь комментарий
05.07.2022 20:24 Ответить

Зе влада продовжує серіал "Великий пердь"
Хоча сама Зе влада це зашифровані совки пострадянські по суті, хоч сам Зе, хоч його оточення.
показать весь комментарий
05.07.2022 20:40 Ответить
А шо там запрещённые зажопники? Цветут и пахнут, отираясь между ,,Слугами урода"?
показать весь комментарий
05.07.2022 20:55 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 22:14 Ответить
Смердючий гнійник компартійців луснув і розтікається, несучи смерть в першу чергу територіям які з ним загравали.
показать весь комментарий
05.07.2022 22:21 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:38 Ответить
Шо, знов?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:50 Ответить
Зеленський! Підписуй доку́мент про саморозпуск СРСР!
На часі, зуб даю!
********** і **********! ©
показать весь комментарий
06.07.2022 01:31 Ответить
нам сонця не треба . нам партия свитить . нам хлиба не треба . роботу давай --- читачи ЦЕНЗОРА здогадаються про яку партию йдеться
показать весь комментарий
06.07.2022 05:24 Ответить
Які же ми все ж таки недотепні! Основне гоніння комуністів почалося в 2014 році, і їх як вітром здуло. ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ остаточно заборонили цю партію? Слів просто немає...... Халатність до всього призвела до сьогоднішніх подій!
Он поляки 25 січня 2022 року почали будували стіну від білорусі і вже побудували! Незважаючи на те, що стала основним прихистом для наших біженців і витратила на допомогу багато ресурсів і финансів, оперативно закінчили установку захистої стіни.
А нам завжди щось заважає! Шукаємо як не нестачу коштів, то якусь іншу причинку для здійснення проекту, заходу, будівництва і т.д!
Зато дуже кмітливі в перевезенні автівок у період війни, псевдоволонтери загрібають лопатами крадені гроші, депутати стають зрадниками, хтось наживається на війні, хтось бухає, хтось викладає тисячі баксів щоб втікти від мобілізації.
показать весь комментарий
06.07.2022 05:40 Ответить
Я не прихильник сімонєніна і нащадків пристосуванців політбюро, але заборона всіх лівих партій в Україні це і є ознаками огидного антилюдяного фашистського неоліберального олігархічного режиму за який зараз гинуть українці.
показать весь комментарий
06.07.2022 09:01 Ответить
А якого біса всі ті заборонені партії спонсоруються з агресивно-загарбницької московії і постійно на її орієнтовані?
показать весь комментарий
06.07.2022 20:01 Ответить
Інститут Національної Памяті має підготувати і провести публічний судовий процес над комуністичною ідеологією та її наслідками для народу України. Уявіть! До цього часу жодного суду на всій планеті над деструктивною ідеологією, яку, до речі, ООН прирівняла до фашизму та сіонізму не відбулося! Якщо націонал-соціалізм Гітлера засуджено на Нюрнберзьському процесі і очільників повішено, то його союзник - Сталін та вся комуністична верхівка оголошені де факто "переможцями в Другій світовій" і продувжують справу фашизму плодячи "клонів компартії" (націонал-соціалістів) де тільки можуть засераючи мізки міфами про "соціалізм с чєловєчєскім ліцом".
показать весь комментарий
12.07.2022 14:45 Ответить
 
 