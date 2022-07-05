Суд запретил деятельность Компартии Украины
Коллегия судей Восьмого ААС 5 июля завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу суда.
"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым во время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.
14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.
В первый раз Коммунистическую партию Украины запретили 30 августа 1991 года. Тогда Президиум Верховной Рады издал указ "О запрете деятельности Компартии Украины". Уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор неизменным лидером политсилы был Петр Симоненко.
Фракция КПУ в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители Коммунистической партии Украины начали участвовать в выступлениях на востоке и юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание и. о. Президента О. Турчинову поднять вопрос о запрете ее деятельности.
В 2015 году, после принятия закона о декоммунизации, министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ упустила возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 это подтвердил и Высший административный суд.
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Бубочка вирішив, на час війни, заборонити те, що пожиттєво заборонено ще при попереднику.
Debout les forçats de la faim", або в Україні "Вставайте, гнані і голодні робітники усіх країн". Виключно "вставай, проклятьєм заклеймьонний вєсь мір галодних ірабов".
За ними другие приходят, они будут ТАКЖЕ ТРУДНЫ!!!
Сплотилась навеки великая Русь
Гляжу - поднимается медленно в гору
Великий могучий Советский Союз
И шествуя важно, в спокойствии чинном
Нам Ленин великий наш путь озарил
В больших сапогах, в полушубке овчинном
На труд и на подвиги нас вдохновил
шоб вааще искупаться в лучах славы
Джерело:
мудрий нарід тобі і очі видряпає за святе...
16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей[11]. Однако партия подала апелляцию на решение суда[12]. В мае 2022 года Министерство юстиции Украины сообщило о вступлении в силу решения апелляции о запрете партии.
Зе влада продовжує серіал "Великий пердь"
Хоча сама Зе влада це зашифровані совки пострадянські по суті, хоч сам Зе, хоч його оточення.
На часі, зуб даю!
********** і **********! ©
Он поляки 25 січня 2022 року почали будували стіну від білорусі і вже побудували! Незважаючи на те, що стала основним прихистом для наших біженців і витратила на допомогу багато ресурсів і финансів, оперативно закінчили установку захистої стіни.
А нам завжди щось заважає! Шукаємо як не нестачу коштів, то якусь іншу причинку для здійснення проекту, заходу, будівництва і т.д!
Зато дуже кмітливі в перевезенні автівок у період війни, псевдоволонтери загрібають лопатами крадені гроші, депутати стають зрадниками, хтось наживається на війні, хтось бухає, хтось викладає тисячі баксів щоб втікти від мобілізації.