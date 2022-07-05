Суд запретил деятельность Компартии Украины

Коллегия судей Восьмого ААС 5 июля завершила рассмотрение административного дела №826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу суда.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым во время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

В первый раз Коммунистическую партию Украины запретили 30 августа 1991 года. Тогда Президиум Верховной Рады издал указ "О запрете деятельности Компартии Украины". Уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор неизменным лидером политсилы был Петр Симоненко.

Фракция КПУ в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители Коммунистической партии Украины начали участвовать в выступлениях на востоке и юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание и. о. Президента О. Турчинову поднять вопрос о запрете ее деятельности.

В 2015 году, после принятия закона о декоммунизации, министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ упустила возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 это подтвердил и Высший административный суд.

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