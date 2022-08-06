УКР
Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах у секторі Гази

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP та Reuters.

Зокрема, Ізраїль обстріляв кілька ракетних установок, які належали "Ісламському джихаду". Також винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту, що пов'язаний з виробництвом ракет, по фабриках з виробництва мінометних снарядів.

У п'ятницю Ізраїль оголосив, що "через безпосередню загрозу нападу на ізраїльське громадянське населення з боку терористичної організації "Ісламський джихад" у Газі ми розпочали операцію "Світанок".

Ізраїль завдав авіаударів по Газі, убивши понад 15 людей, у тому числі головного командира палестинського угруповання Тайсіра аль-Джабарі, і викликав шквал ракетного вогню у відповідь з території.

"Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни" і що у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю (IDF), лише за 2 години ввечері з Гази у бік Ізраїлю було випущено 71 ракету. 9 із цих ракет впали всередині cектору Гази.

Представники місцевої охорони здоров'я в Газі заявили, що щонайменше 10 людей, у тому числі п'ятирічна дитина, були вбиті, а 55 поранені в результаті ізраїльських авіаударів.

Удари були завдані трохи більше ніж через рік після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у травні 2021 року.

Читайте: Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Ізраїль (1820) обстріл (30503) Сектор Гази (193)
Топ коментарі
+15
А в нас Верховний Суд розглядає позови Опзж, шарія, вітренко та інших гівнюків, які вимагають скасування їх заборони. "Зацені разніцу"
показати весь коментар
06.08.2022 07:16 Відповісти
+13
А в Україні один зелений жидок вважав, що кращий спосіб зупинити війну - "просто пєрєстать стрєлять". Виходить, що жлоби ісраїлю якісь не такі миролюбні, як карманич України тому у них все добре з економікою і мільйони людей не виїжджають за кордон навіть під вас активної фази війни.
показати весь коментар
06.08.2022 07:20 Відповісти
+13
Ті, що готові перевзутися, з радістю зроблять це ще не раз і не два.
показати весь коментар
06.08.2022 07:48 Відповісти
А в нас Верховний Суд розглядає позови Опзж, шарія, вітренко та інших гівнюків, які вимагають скасування їх заборони. "Зацені разніцу"
показати весь коментар
06.08.2022 07:16 Відповісти
В Ізраїлі так само (якщо не набагато більше) присутні лівацькі крайнощі демократії. Пам'ятаю колись в них судили солдат (власних!) за те, що стріляли у терористів. Мабуть різниця в тому, що вони не розпродавали власний ВПК роками, а зміцнювали його. І, ставлю на те, що хвойди амнесті інтернешнл їх регулярно критикують.
показати весь коментар
06.08.2022 08:11 Відповісти
Перше засудження з боку ООН відбулося через 3 години після початку операції - "Страждає цивільне населення". А на запитання представника Ізраїлю при ООН - А чому в такому разі не засуджують Ісламський Джихад, який стріляє через спини цього "цивільного населення", відповіді не було.
показати весь коментар
06.08.2022 08:18 Відповісти
🇮🇱🇺🇦💙❤️💪🔱
показати весь коментар
06.08.2022 08:43 Відповісти
Разница в том, что у нас ВПК государственный, а у них преимущественно часный. Это очень сильно влияет на эффективность работы. Амнести Интернешенал уже давно смешала Израиль с говном. Это не новость.
показати весь коментар
06.08.2022 12:13 Відповісти
А в Україні один зелений жидок вважав, що кращий спосіб зупинити війну - "просто пєрєстать стрєлять". Виходить, що жлоби ісраїлю якісь не такі миролюбні, як карманич України тому у них все добре з економікою і мільйони людей не виїжджають за кордон навіть під вас активної фази війни.
показати весь коментар
06.08.2022 07:20 Відповісти
зеленський вже переобувся і зараз в перших рядях кричить і просить визнання світом росію террористом побільше зброї санкцій коли раньше кричав перестань стрілять і не осмілювався назвати агрессором називав та сторона
показати весь коментар
06.08.2022 07:33 Відповісти
Ті, що готові перевзутися, з радістю зроблять це ще не раз і не два.
показати весь коментар
06.08.2022 07:48 Відповісти
"палітічєская простітутка" (С)
показати весь коментар
06.08.2022 08:44 Відповісти
хто не зрозумів, вислів чЛєніна
в даному разі дуже влучно підходить!
показати весь коментар
06.08.2022 08:47 Відповісти
зежидок хоче заморозити конфлікт, просить китай вплинути на паРашу
показати весь коментар
06.08.2022 08:11 Відповісти
Тобі та сама порада, що і Super Gut. Якщо ти сом, то пливи за кораблем.
показати весь коментар
06.08.2022 09:53 Відповісти
Так, вони там не такі миролюбні. І якщо ти в Ізраїлі назвеш їх жидами, то одразу це на собі відчуєш.
показати весь коментар
06.08.2022 09:51 Відповісти
Такого президента выбрали себе украинцы.
показати весь коментар
06.08.2022 11:09 Відповісти
"И ГДЕ НА ЧЕТВЕРТЬ БЫВШИЙ НАШ НАРОД"

Радянський правозахисник і дисидент, міністр і віце-прем'єр чотирьох ізраїльських урядів Натан Щаранський:

«Мені важко погодитися з такою політикою ізраїльського уряду, але треба розуміти, що ця політика не є наслідком нелюбові до України чи неповаги до свободи.

На жаль, Ізраїль засвоїв на власній шкурі - не можна покладатися навіть на найкращих союзників у західному світі, коли йдеться про виживання. Іран є хорошим прикладом: Захід зробив все, щоб погодитися на угоду з Іраном, в результаті сотні мільярдів доларів пішли через Іран безпосередньо в «Хезболлу».

А «Хезболла» з терористичного угруповання перетворилася в цілу армію, Іран почав створювати бази в Сирії, з яких десятки тисяч ракет повинні знищити Ізраїль.

Громадська думка в Ізраїлі однозначно на боці України. Ізраїль - єдина країна, яка відкрила там польовий шпиталь, який працював півтора місяці, 7 000 чоловік лікувалися ізраїльськими грошима і ізраїльськими лікарями. Я не пам'ятаю такої мобілізації громадської думки на користь будь-якої іншої країни. Є багато симпатій, є рішення на найвищому рівні, підтримане всіма нашими експертами з безпеки, що ми не даємо зброю Україні".
показати весь коментар
06.08.2022 07:58 Відповісти
Ізраїль вдарив по тій стороні і болт клав на всіх і вся, а наш верховний обрізанець обсерається.
показати весь коментар
06.08.2022 08:08 Відповісти
поки будуть при владі всякі єрмаки, каламойші, нам не виграти війну
показати весь коментар
06.08.2022 08:15 Відповісти
Поки лошари їх обиратимуть папріколу, поки вони і будуть при владі.
показати весь коментар
06.08.2022 08:45 Відповісти
Він через дерьмака буде питати х...ло чи можна вдарити у відповідь.
показати весь коментар
06.08.2022 08:19 Відповісти
за втручання в діяльність гш/Залужного - арешт/суд/примусова депортація
показати весь коментар
06.08.2022 08:47 Відповісти
Ну, і хто буде арештовувати? Тепер цю камарилью так просто від влади не відірвеш : відмажуться, відкупляться, втечуть, десь тихенько пересидять, а потім знову доїдати на хлібні місця. Подивіться: люди януковича, за винятком хіба що найстаріших, всі чудово прилаштовані у владі.
показати весь коментар
06.08.2022 09:40 Відповісти
Израиль ударил потому что защищает своих граждан.А что скажут жители Харткова.Николаева. и других обстреливаемых городов зеленскому и ОП теперь. так и будут терьпеть.
показати весь коментар
06.08.2022 08:51 Відповісти
А що їм залишається,тільки терпіти або тікати.
показати весь коментар
06.08.2022 12:18 Відповісти
і хвалений Купол не допоміг.... примітивні ракети вбили 10 людей там... Якби Ізраїль був на нашому місті, то б росія з 1 день його окупувала і зробили б Єврейську область з них у скаладі росії... Щастя для Ізраїлю, що вони не рядом біля російських кордонів. Інакше такої держави просто не існувало!
показати весь коментар
06.08.2022 09:56 Відповісти
В Израиле ни один человек не погиб. Есть один раненный.
показати весь коментар
06.08.2022 11:13 Відповісти
в деяких ресурсах пишуть 10 серед них дитина
показати весь коментар
06.08.2022 13:38 Відповісти
Это в Газе, не в Израиле.
показати весь коментар
06.08.2022 15:19 Відповісти
В шабат?!!!
Ото вже добре видно допекли...
показати весь коментар
06.08.2022 10:00 Відповісти
Защита жизни отодвигает шабатние запреты.
показати весь коментар
06.08.2022 11:15 Відповісти
 
 