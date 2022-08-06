Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах у секторі Гази

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP та Reuters.

Зокрема, Ізраїль обстріляв кілька ракетних установок, які належали "Ісламському джихаду". Також винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту, що пов'язаний з виробництвом ракет, по фабриках з виробництва мінометних снарядів.

У п'ятницю Ізраїль оголосив, що "через безпосередню загрозу нападу на ізраїльське громадянське населення з боку терористичної організації "Ісламський джихад" у Газі ми розпочали операцію "Світанок".

Ізраїль завдав авіаударів по Газі, убивши понад 15 людей, у тому числі головного командира палестинського угруповання Тайсіра аль-Джабарі, і викликав шквал ракетного вогню у відповідь з території.

"Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни" і що у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю (IDF), лише за 2 години ввечері з Гази у бік Ізраїлю було випущено 71 ракету. 9 із цих ракет впали всередині cектору Гази.

Представники місцевої охорони здоров'я в Газі заявили, що щонайменше 10 людей, у тому числі п'ятирічна дитина, були вбиті, а 55 поранені в результаті ізраїльських авіаударів.

Удари були завдані трохи більше ніж через рік після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у травні 2021 року.

