Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах у секторі Гази
Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP та Reuters.
Зокрема, Ізраїль обстріляв кілька ракетних установок, які належали "Ісламському джихаду". Також винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту, що пов'язаний з виробництвом ракет, по фабриках з виробництва мінометних снарядів.
У п'ятницю Ізраїль оголосив, що "через безпосередню загрозу нападу на ізраїльське громадянське населення з боку терористичної організації "Ісламський джихад" у Газі ми розпочали операцію "Світанок".
Ізраїль завдав авіаударів по Газі, убивши понад 15 людей, у тому числі головного командира палестинського угруповання Тайсіра аль-Джабарі, і викликав шквал ракетного вогню у відповідь з території.
"Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни" і що у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.
За інформацією Армії оборони Ізраїлю (IDF), лише за 2 години ввечері з Гази у бік Ізраїлю було випущено 71 ракету. 9 із цих ракет впали всередині cектору Гази.
Представники місцевої охорони здоров'я в Газі заявили, що щонайменше 10 людей, у тому числі п'ятирічна дитина, були вбиті, а 55 поранені в результаті ізраїльських авіаударів.
Удари були завдані трохи більше ніж через рік після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у травні 2021 року.
в даному разі дуже влучно підходить!
Радянський правозахисник і дисидент, міністр і віце-прем'єр чотирьох ізраїльських урядів Натан Щаранський:
«Мені важко погодитися з такою політикою ізраїльського уряду, але треба розуміти, що ця політика не є наслідком нелюбові до України чи неповаги до свободи.
На жаль, Ізраїль засвоїв на власній шкурі - не можна покладатися навіть на найкращих союзників у західному світі, коли йдеться про виживання. Іран є хорошим прикладом: Захід зробив все, щоб погодитися на угоду з Іраном, в результаті сотні мільярдів доларів пішли через Іран безпосередньо в «Хезболлу».
А «Хезболла» з терористичного угруповання перетворилася в цілу армію, Іран почав створювати бази в Сирії, з яких десятки тисяч ракет повинні знищити Ізраїль.
Громадська думка в Ізраїлі однозначно на боці України. Ізраїль - єдина країна, яка відкрила там польовий шпиталь, який працював півтора місяці, 7 000 чоловік лікувалися ізраїльськими грошима і ізраїльськими лікарями. Я не пам'ятаю такої мобілізації громадської думки на користь будь-якої іншої країни. Є багато симпатій, є рішення на найвищому рівні, підтримане всіма нашими експертами з безпеки, що ми не даємо зброю Україні".
