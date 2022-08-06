УКР
Італія надасть Україні пільговий кредит у EUR200 млн на зарплати вчителям

італія

Італія надає Україні пільговий безвідсотковий кредит EUR200 млн, кошти якого будуть направлені до державного бюджету для покриття витрат на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, Як зазначили у Міністерстві фінансів України, відповідний кредитний договір Міністр фінансів Сергій Марченко підписав у п'ятницю

Кредит надається терміном на 15 років із пільговим періодом відстрочення погашення 7,5 року.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні витрати", – повідомив Марченко.

Топ коментарі
+7
Я вже забув, скільки вчителі будуть отримувати зарплати, ноутбуки вже роздали?
06.08.2022 08:14 Відповісти
+6
У нас вчителі отримують 4000 долярів і без вашого кредиту.
06.08.2022 07:56 Відповісти
+6
Замість того аби максимально спростити ведення бізнесу і заходження інвестицій в Україну, тим самим створити грунт для потужного зростання економіки, збільшення кількості робочих місць в короткостроковій перспективі, Zeлені виродки просто набираються кредитів. А що буде після них, їх вже не цікавить. Для них главноє - прібарахлітся і сваліть.
06.08.2022 08:09 Відповісти
Хто б дав якийсь кредит батькам учнів теперішні вчителі думають як би то давати платні заняття для учнів починаючи з 1 класу - це дно. У наші шкільні роки такого не було і близько - вчитель пояснював класу доти, доки не зрозуміє майже весь клас (у кожному класі є діти яким або пофіг, або які слабше сприймають) і усе безкоштовно, прикиньте. І на ремонти ніяки ніхто не скидувався.
06.08.2022 08:26 Відповісти
А як зелень буде розраховуватись? Україна вже всім винна? Й орда на порозі?

Вважаю правильним для молодих Українців любим способом виїзд в США,Канаду, Австралію, на крайняк в Польшу, Іспанію, Португалію. Тут перспективи нема! Пенсіонери й 73%-ний "мудрий нАрід" окацапляться і якось доживуть.
06.08.2022 08:30 Відповісти
Есть надежда выбить из отсюда!!
06.08.2022 08:52 Відповісти
Ну і нафіга на це брати кредит? Якщо ці педагоги по перше почті всі хабарники з чсв, по друге навчили мудрий нарід під час війни виберати у владу аферистів, дай дитину вчити доводиться самому так як вони не навчають, а вичитують матеріал.
06.08.2022 08:51 Відповісти
Заклинаю Вас: не вчіть дитину самостійно, з такою кількістю помилок у двох реченнях це навчання вилізе боком.
06.08.2022 09:09 Відповісти
Біжи там тобі уже капнуло 4к
06.08.2022 09:34 Відповісти
Я пропоную наступний варіант:
"Заклинаю Вас: не вчіть дитину самостійно!
З такою кількістю помилок у двох реченнях це навчання вилізе боком."
06.08.2022 09:40 Відповісти
Зараз зелені знову спробують законопроєкт протягнути, щоб можна було ці кошти перенаправити на дороги ... Вибачте, через дороги до кишені ...
06.08.2022 09:03 Відповісти
З досвіду спілкування зі своєю тещею і швагром можу сказати, що вчителі - то найбільші зелібобіки.
Останні 2 роки (Ковід) абсолютно нічого не роблять, але беруть добрі гроші з бюджету.
Теща бідкалася, що не встигла оримати смартфон по програмі "Є-бабуся", бо почалась війна через те, що Порох все вкрав і хотів здати Україну.
06.08.2022 09:52 Відповісти
 
 