Італія надасть Україні пільговий кредит у EUR200 млн на зарплати вчителям

Італія надає Україні пільговий безвідсотковий кредит EUR200 млн, кошти якого будуть направлені до державного бюджету для покриття витрат на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, Як зазначили у Міністерстві фінансів України, відповідний кредитний договір Міністр фінансів Сергій Марченко підписав у п'ятницю

Кредит надається терміном на 15 років із пільговим періодом відстрочення погашення 7,5 року.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні витрати", – повідомив Марченко.

