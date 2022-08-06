Італія надасть Україні пільговий кредит у EUR200 млн на зарплати вчителям
Італія надає Україні пільговий безвідсотковий кредит EUR200 млн, кошти якого будуть направлені до державного бюджету для покриття витрат на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, Як зазначили у Міністерстві фінансів України, відповідний кредитний договір Міністр фінансів Сергій Марченко підписав у п'ятницю
Кредит надається терміном на 15 років із пільговим періодом відстрочення погашення 7,5 року.
"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні витрати", – повідомив Марченко.
Вважаю правильним для молодих Українців любим способом виїзд в США,Канаду, Австралію, на крайняк в Польшу, Іспанію, Португалію. Тут перспективи нема! Пенсіонери й 73%-ний "мудрий нАрід" окацапляться і якось доживуть.
"Заклинаю Вас: не вчіть дитину самостійно!
З такою кількістю помилок у двох реченнях це навчання вилізе боком."
Останні 2 роки (Ковід) абсолютно нічого не роблять, але беруть добрі гроші з бюджету.
Теща бідкалася, що не встигла оримати смартфон по програмі "Є-бабуся", бо почалась війна через те, що Порох все вкрав і хотів здати Україну.