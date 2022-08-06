На 6 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 6 серпня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.
Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.
