На 6 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 6 серпня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.

Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.

Укрзалізниця (7012) евакуація (2404)
