Воїни 54-ї ОМБр збили ворожий безпілотник Орлан-30

Українські воїни завдали втрат ворогу, збивши безпілотник в небі над Україною.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи збили в небі безпілотник, який запустили окупанти для розвідки українських позицій на сході. Як виявилося, збитий БПЛА - це Орлан-30.

"Орлан-30" – модифікація російського безпілотника "Орлан-10", який рашисти активно використовують у війні з Україною. Модифікований "Орлан" має злітну масу у 27 кг та може нести до 8 кг корисного навантаження.

