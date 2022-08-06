Воїни 54-ї ОМБр збили ворожий безпілотник Орлан-30
Українські воїни завдали втрат ворогу, збивши безпілотник в небі над Україною.
Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Протягом доби військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи збили в небі безпілотник, який запустили окупанти для розвідки українських позицій на сході. Як виявилося, збитий БПЛА - це Орлан-30.
"Орлан-30" – модифікація російського безпілотника "Орлан-10", який рашисти активно використовують у війні з Україною. Модифікований "Орлан" має злітну масу у 27 кг та може нести до 8 кг корисного навантаження.
Aleks Wav
Dyukov
izzabaru
Чайка Київ
