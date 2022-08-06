УКР
2 458 4

Воїни 54-ї ОМБр збили ворожий безпілотник Орлан-30

бпла

Українські воїни завдали втрат ворогу, збивши безпілотник в небі над Україною.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи збили в небі безпілотник, який запустили окупанти для розвідки українських позицій на сході. Як виявилося, збитий БПЛА - це Орлан-30.

"Орлан-30" – модифікація російського безпілотника "Орлан-10", який рашисти активно використовують у війні з Україною. Модифікований "Орлан" має злітну масу у 27 кг та може нести до 8 кг корисного навантаження.

В Мар'їнці дві групи окупантів "демілітаризувались" на мінах-пастках, встановлених бійцями 54-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

безпілотник (4760) ППО (3489) знищення (8076) втрати (4544) 54 окрема бригада (185)
Електроніка поважчала!
показати весь коментар
06.08.2022 10:13 Відповісти
Теперь может нести фоторужье "***** 9" с двухкратным зумом и 1,3 Mhp матрицей.
показати весь коментар
06.08.2022 10:25 Відповісти
Хвоторужьйо

показати весь коментар
06.08.2022 11:18 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
показати весь коментар
06.08.2022 10:48 Відповісти
 
 